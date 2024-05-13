恆春早午餐推薦-夏天的盒子─恆春甜點，剛上市的早午餐盤也太夯！經常提早完售，早點來吃，大推：神仙貝果-狠蝦貝果堡套餐、豐富海產清爽系-義式海鮮沙拉套餐，藍白貨櫃屋爽嗑現點現打絕美漸層雪冰沙：柳橙蝶豆馬告雪冰沙、椰奶芒果雪冰沙，沁涼過癮，再來一份濃醇香手工甜點，完美！附菜單，恆春下午茶、墾丁早午餐推薦、墾丁冰店

目錄索引

1. 關於夏天的盒子

2. 交通指引│夏天的盒子

3. 夏天的盒子環境開箱

3.1 夏天的盒子接待區

3.2 夏天的盒子戶外用餐區

3.3 夏天的盒子藍白貨櫃用餐區

4. 夏天的盒子餐點分享

4.1 人氣TOP1 狠蝦貝果堡套餐

4.2 人氣TOP2 義式海鮮沙拉套餐

4.3 人氣TOP3 韓式辣炒雞潛艇堡套餐

4.4 人氣飲料 柳橙蝶豆馬告雪冰沙

4.5 人氣飲料 椰奶芒果雪冰沙

5. 卡莉重乳酪蛋糕開箱

6. 消費資訊

6.1 夏天的盒子餐點評價

6.2 夏天的盒子菜單

7. 恆春早午餐推薦相關資訊

7.1 品牌資訊

關於夏天的盒子

「恆春早午餐推薦」

「恆春甜點 x 恆春下午茶」

「墾丁早午餐推薦 x 墾丁冰店」

夏天的盒子在哪裡？

夏天的盒子位於屏東縣恆春鎮恆公路967號，近鹿境梅花鹿生態園區、麥當勞恆春恆公餐廳，附設停車場，好停車。

夏天的盒子環境 / 餐點特色

「鹿境旁的藍白貨櫃屋 x 必訪恆春美食景點」

「手工麵包 x 手做早午餐 x 濃厚系重乳酪蛋糕 x 人氣雪冰沙」

交通 / 停車資訊

大眾運輸：公車-恆春洋蔥檢驗廠站 (走路10分鐘)

機車：附設停車場

汽車：附設停車場

交通指引│夏天的盒子

鹿境梅花鹿生態園區附近 / 麥當勞恆春恆公餐廳斜對面 / 附設停車場

選址於屏東縣恆春鎮恆公路的夏天的盒子，擁有不錯的地理位置，近鹿境梅花鹿生態園區、麥當勞恆春恆公餐廳，附設免費停車場、附近有公車站，距離公車站點不遠、好停車，免擔心找不到停車位。

夏天的盒子環境開箱

早午餐店門口

月底臨時規劃一趟恆春墾丁兩天一夜遊，到恆春時大約中午12點，尋找附近好吃的早午餐，注意到這家距離恆春知名景點-鹿境梅花鹿生態園區不遠、主打大份量早午餐、雪冰沙的高評價恆春早午餐─夏天的盒子。

即刻出發夏天的盒子，吃個早午餐 。

免費停車場

附設免費停車場就在夏天的盒子門口，停妥汽車後走向店門口。

夏天的盒子接待區

早午餐店門口

走向夏天的盒子店門口，熱情地闆娘招呼著我們，帶我們到有冷氣的藍白貨櫃屋內的用餐區。

付款方式

在夏天的盒子用餐，可使用現金、LinePay付款。

附設洗手間

附設2間洗手間，均維持得相當乾淨。

夏天的盒子戶外用餐區

在緊鄰點餐區製餐區、充滿自然生機的半戶外空間，規劃兩張3人桌。

3人桌

通往2樓階梯

沿著乾淨、踩起來很穩的木板階梯向上走至位於2F的藍白貨櫃屋室內用餐區。

2F半戶外用餐區

喜歡親近大自然的朋友們可以選擇此區用餐。

4人座

夏天的盒子藍白貨櫃用餐區

藍白貨櫃屋

吧檯式座位區

僅靠著門邊的區域，設置3人座的吧檯式長桌，與一張2人桌。

1個人走進夏天的盒子用餐不尷尬，可以選擇在貼心設置的吧檯長桌用餐，自在、舒適。

4人沙發座

選用跟外部藍白大跳色的黃、粉、綠等色系妝點貨櫃屋內的用餐空間，每處都好拍~

4人沙發座 / 打卡拍照區

喜歡拍照的朋友們，可以選擇此區用餐，有大面的彩繪牆、植栽可以美拍一波。

2人座

自助區

用餐時會使用到的餐具、佐料、紙巾可在此區取用。

夏天的盒子餐點分享

這餐點了：

狠蝦貝果堡套餐

義式海鮮沙拉套餐

韓式辣炒雞潛艇堡套餐

椰奶芒果雪冰沙

柳橙蝶豆馬告雪冰沙

人氣TOP1 狠蝦貝果堡套餐

狠蝦貝果堡套餐

狠蝦貝果堡 / 薯塊 / 生菜沙拉 / 溏心蛋 / 自製果醋醬 / 檸檬紅茶

以食材層層堆疊、刷滿存在感的狠蝦貝果堡為核心，搭配酥香軟綿薯塊、清甜爽脆繽紛沙拉、銷魂溏心蛋、自製檸檬紅茶，呈現的狠蝦貝果堡套餐，貼心附上紙袋方便拿著吃。

狠蝦貝果堡

朋友大愛的早午餐套餐就是這款！

以超強自製貝果為基底，夾入清洗十分乾淨的甜嫩生菜、酸甜多汁的牛番茄、水果香氣豐富的鳳梨片、現煎Q甜脆蝦仁等多樣食材的超有料貝果堡，搭配金黃香酥薯塊擺盤呈現。

從這個視角看狠蝦貝果堡，我沒了> <

不管形象的大口吃，吃到了富口感有嚼勁、自帶淡淡鹹香的貝果，接著是Q彈脆鮮的蝦仁、甜嫩多汁的鳳梨片、牛番茄、清甜細嫩的生菜，享受在嘴裡堆疊的多層次好滋味，完全不油、很清爽。

溏心蛋 / 生菜沙拉 / 自製油醋醬

淋上自製果醋醬，增添滑順感、更顯蔬菜清甜的生菜沙拉，搭著完美熟度的滑嫩溏心蛋一起吃。

自製檸檬紅茶

將屏東在地檸檬、茶感有厚度的紅茶，以黃金比例混在一起，成就這杯酸甜平衡、可以喝到飽滿檸檬清香、無茶澀感，沁涼消暑、不甜膩的檸檬紅茶，會想單點一杯來喝。

人氣TOP2 義式海鮮沙拉套餐

義式海鮮沙拉套餐

義式海鮮沙拉 / 自製果醋醬 / 手工麵包 / LURPAK奶油 / 溏心蛋

用美美的盤子盛裝的義式海鮮沙拉，搭配手工麵包、附帶優質LURPAK奶油，與溏心蛋。

自製油醋醬

大大的質感盤子中盛裝著生菜、蘋果、柳橙、洋香瓜，與帶有自然淡淡海味的蝦仁、透抽，完美搭配成就這盤色彩繽紛、視覺分數拉滿的義式海鮮沙拉。

直接吃嚐嚐食材原始風味，或者淋上果醋醬增添滑順口感、加一重細膩油脂香氣、襯托蘊藏於生菜裡再上一層樓的自然清甜，都好吃。

溏心蛋

可以享用到整顆滑嫩細緻、蛋香味四溢的銷魂系溏心蛋，好滿足！

手工麵包 / LURPAK奶油

手工製作、保有水分不乾硬的軟綿麵包，抹上好塗抹均勻的LUPARK奶油，嚐嚐入口即化、不黏膩的馥郁奶香、麵香在嘴裡交織的美好，吃完一片會想再吃一片。

泰式奶茶

一口入魂的超~好喝泰式奶茶！

完美地將各項元素的苦、甜、香兼容在一起，成就這杯濃郁、香氣層次豐富、甜度嘟嘟賀、不甜膩的泰式奶茶，一口接一口光速空杯> <

人氣TOP3 韓式辣炒雞潛艇堡套餐

韓式辣炒雞潛艇堡套餐

韓式辣炒雞潛艇堡 / 薯塊 / 生菜沙拉 / 溏心蛋 / 自製果醋醬 / 南瓜濃湯

在C位的爆料系辣炒雞潛艇堡，搭著披上金黃色外衣的薯塊、黃金南瓜濃湯、生菜沙拉，擺盤 →上餐。

韓式辣炒雞潛艇堡

日常有吃辣的朋友們狠推這款！

在料理過程中拌入獨家炒醬增添舒服辣感的韓式辣炒雞，是軟嫩、保有肉汁的，搭上爽脆生菜平衡油脂感，與軟Q潛艇堡一起大口吃，很滿足。

南瓜濃湯

感覺像用了整顆大南瓜煮出來的南瓜濃湯，有夠香濃！

沒有過多調味痕跡，可以喝到滑順、無顆粒口感中完美保留了南瓜的自然甜香。

人氣飲料 柳橙蝶豆馬告雪冰沙

柳橙蝶豆馬告雪冰沙

這杯柳橙蝶豆馬告雪冰沙的顏值逆天了吧！！！

以接近9分滿的柳橙冰沙當基底，上層堆上相當綿密的蝶豆花雪花，加上現切的柳橙丁、洋香瓜丁點綴，有夠美，必拍。

先吃帶有獨特香氣的綿細蝶豆花雪花，接著喝冰沙體細緻入口即化、水果香氣豐富的柳橙冰沙，可以喝到每一種元素的原始滋味，沒有其他的甜感綴飾，是純粹、好喝的。

人氣飲料 椰奶芒果雪冰沙

椰奶芒果雪冰沙

夏天就是要點這杯來喝！

盛夏的季節限定-芒果，選用正處於產季的芒果打製冰沙，自然甜度蠻高的，跟上層有獨特清香、奶香的綿細椰奶一起喝，很搭。

卡莉重乳酪蛋糕開箱

伴手禮 / 品牌設計款盒裝

二訪夏天的盒子，吃到了顏值、美味均有在水準線上、新推出的一系列人氣早午餐好滿足，順手帶一訪二訪都有吃到的濃郁系甜點-卡莉重乳酪蛋糕綜合6入組，回家跟家人們分享來自熱情恆春的幸福好味。

卡莉重乳酪蛋糕綜合6入組 / 2盒裝

附保冷劑

由左至右依序是：

70.5可可夜總會 → 經典原味 → 鹿兒島抹茶紅豆。

鹿兒島抹茶紅豆

日本鹿兒島抹茶 / 台灣萬丹紅豆 /法國奶油 / 澳洲乳酪

經典原味

屏東在地小農檸檬汁 / 法國奶油 / 澳洲乳酪

70.5可可夜總會

百年70.5%頂級比利時巧克力 / 荷蘭苦甜巧克力葉 / 法國奶油 / 澳洲乳酪

由左至右依序是：

季節莓果 → 海鹽檸檬 → 格雷伯爵茶。

季節莓果

法國、美國白宮御廚指定莓果果泥 / 屏東在地檸檬 / 法國奶油 / 澳洲乳酪

海鹽檸檬

屏東在地檸檬 / 日曬法海鹽 / 法國奶油 / 澳洲乳酪

格雷伯爵茶

農場新鮮直送土雞蛋 / 伯爵茶 / 法國奶油 / 澳洲乳酪

消費資訊

用餐日期：2024/05月

付款方式：現金、LinePay

夏天的盒子餐點評價

恆春早午餐推薦，二訪高評價恆春美食─夏天的盒子。

這次點了，這波新推出的一系列超人氣早午餐：狠蝦貝果堡套餐、義式海鮮沙拉套餐、韓式辣炒雞潛艇堡套餐。

在注入用心、充滿細節的植栽森林系間裡，吃著均有在水準線上的高顏值餐食很享受，是吃過一次會直接收恆春早午餐推薦口袋名單，之後再訪的。

夏天的盒子菜單

恆春早午餐推薦-夏天的盒子菜單 (攝於2024/04月)

恆春早午餐推薦相關資訊

夏天的盒子

類型：恆春早午餐推薦 / 恆春甜點 / 恆春下午茶 / 墾丁早午餐推薦 / 墾丁冰店

設施：洗手間、停車場

⏰ 營業時間

一~日 09：30~18：00 (週二公休)

📍 地址：屏東縣恆春鎮恆公路967號

📞 電話：0936-155-472



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