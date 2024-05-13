「可媽章魚小丸子」有新竹最美的章魚燒便當

這次小米二訪，發現口味選擇更多了，有其他地方看不到的創意口味，還可以依個人喜好任選任搭。

像這樣在紙盒裡放了滿滿的章魚小丸子，搭配不同口味的醬料，就變成美美的章魚小丸子

到底還有哪些特別的地方呢？大家就跟著小米一起去看看吧

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👉可媽章魚小丸子位置及停車方式

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可媽章魚小丸子位於中山路靠近松嶺路交叉口。

開車的朋友可以在附近找白線臨停，不過提醒大家不要影響到附近的居民唷！

店家有提供外送服務，須提前一天預訂

👉可媽章魚小丸子環境介紹

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店家以外帶為主，因為現點現做，不想久候的朋友可以提前打電話訂購

老闆娘可媽製作的章魚小丸子，內餡跟市面上的不太一樣，她特別用玉米取代高麗菜

近30種創意口味，都是可媽經過多方研究和嘗試才推出的喔

👉可媽章魚小丸子菜單目錄搶先看

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章魚小丸子有小盒、中盒及大盒三種大小，如果點中盒以上，有3-5種口味可以選擇。

近30種的創意口味，有不辣或辣的，也有加柴魚和不加柴魚的口味可以挑選，每天還有隱藏版

每加一種特殊口味須加價10元

單次消費滿100元還可以集點~

👉可媽章魚小丸子用餐心得分享

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來開動吧！

小米手滑買了兩大盒來回味 XD

像這樣美美的章魚小丸子，真的超好拍的

大盒的有15顆140元，可選5種口味，這盒從右到左分別是披薩、櫻花蝦、蟹肉、海苔、肉鬆。

海苔是人氣排行榜前幾名的口味

一口咬下脆脆的外皮，搭配沙拉和海苔粉，有鹹鹹甜甜的風味~

內餡還挺有料的，加上脆口玉米和蔥末，挺不錯吃的！

肉鬆和蟹肉鹹甜的風味是小朋友的最愛~

這是很有創意的櫻花蝦口味，而且櫻花蝦好多耶，另外搭配起司、沙拉

起司會隨著熱度慢慢融化，吃起來有牽絲的效果喔！

這盒從右到左是蒜泥金沙(+10元)、辣明太子(+10元)、金兜蟹、金沙(+10元)、凱薩口味，因為特殊口味須加價，所以這盒是170元。

凱薩口味很特別，加上柴魚還挺不錯的。

金沙(+10元)鹹香的鹹蛋黃醬汁跟章魚小丸子結合，還蠻有創意的

金兜蟹是金沙+蟹肉，鹹香的醬汁與甜甜的蟹肉組合而成多層次的美味享受

辣明太子(+10元)小米蠻喜歡的，有噗滋噗滋的口感，而且明太子醬鹹甜的風味跟辣味蠻搭的喔

蒜泥金沙(+10元)偏重口味，帶一點嗆辣，喜歡重口味的朋友不能錯過~

以上是我們的心得分享，可媽章魚小丸子運用不同食材，精心搭配出多種特別又有創意的口味，喜歡吃章魚小丸子的朋友不妨來嚐看看喔！

👉可媽章魚小丸子營業時間地址

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🌟店家資訊：可媽章魚小丸子

🏠地址：新竹市香山區中山路570號

☎電話：0930 008 080

⏰營業時間：14:00–20:00 (周日公休)

粉絲團：可媽章魚小丸子

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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