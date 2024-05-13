忽然半夜想吃牛肉麵，在台北的您怎能錯過!!!

平價24H牛肉麵在台北 西門町知名牛肉麵街

塊狀牛肉分量十足 靈魂酸菜任你加~

經典原汁原味 采宏牛肉麵

台北 熱鬧繁華的都市，有許多特色好吃美食

不論你是到餐廳或是夜市，你都能找到屬於你愛的美味!!

尤其大眾運輸工具(捷運、台鐵、公車)交通十分方便

想到哪裡，基本上沒有辦不到的事情~~

真的是處處有驚喜，歡樂玩不停!!

西門町鬧區附近，不論你是想要看電影、逛街購物、百貨商場

或是必買必逛的DON DON DONKI 唐吉訶德西門店~

老饕最愛的下酒好菜萬國滷味、老天祿滷味~

什麼??你不知道附近有一條知名24H牛肉麵街嗎??

洛陽街附近 三家知名 牛肉麵名店 富宏牛肉麵、采宏牛肉麵、建宏牛肉麵

這三家基本上不論是口味、口感幾乎可說是平分秋色

最大的原因是…因為是自家人兄弟各自分家拉!~~

今天來到原先的建宏牛肉麵，搬遷店面改名的采宏牛肉麵

店面空間整體乾淨明亮，吃麵起來也格外舒適

多道經典小菜，任挑任選~各各都是跟牛肉麵超搭的~

吃麵還有免費的麥茶可以喝~!

桌面上也提供各式各樣的醬料、牛油等等…

還有牛肉麵不可缺少的靈魂酸菜!!!

吃牛肉麵當然要配酸菜!!!

招牌牛肉麵經典牛肉料多味美又大塊，麵條嚼勁十足吃起來相當過癮

推薦先喝一口原汁牛肉湯後，在根據自己的喜好添加牛油、醋等醬料提味~

最後酸菜當然要給它大把大把加上去!!!!

記得吃多少加多少，不要浪費食物喔~

愛吃酸菜的我~當然全部給他吃光光拉!!!

想要更多豐富口感，可點綜合麵來吃吃

牛雜加上牛肉，並搭配寬麵條，吃起來口感相當豐富

寬麵條又粗又厚吃起來嚼勁十足~

今天下班晚了，又沒甚麼好吃的東西嗎??

現在物價高漲的年代，牛肉麵價格都居高不下

只要100元起就可以吃到一碗牛肉麵

且牛肉給的也相當實在，又有免費酸菜給你加~

夜貓族及想吃一碗牛肉麵當作宵夜的朋友

今天就來吃上一碗料多味美又平價的24小時采宏牛肉麵吧!!

采宏牛肉麵

台北市萬華區西寧南路27號

24小時營業

【免費領 KKday TWD 100 折扣券】全球超過 80 國家、500+ 城市皆可使用



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