板橋美食推薦這家郭太太40年手工麻糬，會發現這家郭太太40年手工麻糬真的誤打誤撞，我們去吃完酷吉火鍋回停車場的路上，發現有一個阿伯騎著一台三輪攤車從我們面前騎過去，等他停下來才知道他是賣麻糬的，郭太太40年手工麻糬而且是古早味麻糬！攤車才停下來，立馬一個回頭就追上去買！

郭太太40年手工麻糬｜交通方式、停車資訊

郭太太40年手工麻糬網路上幾乎查無資料，唯一查到的資訊是他是在新埔捷運站1號出口擺攤，但我遇到它的地點是在元大商業銀行埔墘分行（永豐街跟中山路二段交叉口），後來回來問板橋朋友才知道，這家真的是老店，只是下來不知道跑去哪？原來跑來這！

郭太太40年手工麻糬看網路上說之前是一個阿婆，但現在是一個阿伯，知道阿婆去哪的朋友可以跟我說一下吧，麻糬都放在玻璃櫃裡，一片一片白白的麻糬看起來超誘人的，下面一碗一碗的是也很久沒看到的菜燕

郭太太40年手工麻糬｜麻糬種類價目表

郭太太40年手工麻糬|的價錢有夠便宜的，一顆才5元，一盒10顆50元，另外也有賣菜燕一碗才20元！

郭太太40年手工麻糬|現做手工古早味麻糬

點了之後，阿伯才會打開他的鐵盒開始包麻糬，鐵盒裡裝的是糖粉跟花生粉，阿伯會先戴上手套，拿起一片麻糬包進糖粉後再丟到花生粉裡，阿伯包麻糬的動作超快，一包一握，手法挺像在握壽司的

麻糬滾上一層厚厚的花生粉後，就整齊裝盒，這一大盒只要50元，真的有夠便宜啦！

郭太太40年手工麻糬這樣一盒滿滿的只要五十元，裡面有十顆麻糬，而且還不小顆，這裡的麻糬用的花生粉是粗粒，花生香氣超濃，裡面包的糖粉還有些許脆感，麻糬是屬於軟Ｑ的那種，咀嚼時還有米香，就是傳統的古早味麻糬，超好吃的！

如果要買郭太太40年手工麻糬，有個點要注意，一定要現吃，因為郭太太40年手工麻糬的麻糬比較軟，基本上包好拿到手五分鐘左右就開始反潮，放個半小時花生粉就會失掉，口感就沒這麼好了，所以拿到手直接吃掉是最好吃的狀態唷！

郭太太40年手工麻糬

地址：中山路二段125號（永豐街跟中山路二段交叉口）

電話：無

營業時間：約莫下午兩點左右出攤

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