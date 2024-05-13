士林美食多多，相信大家都對士林捷運站1號出口旁的 九龍粉圓豆花 ＆ 林家蔥抓餅 不陌生，在地深耕20幾年的老字號，好久沒到士林捷運站附近走跳，最近路過，才發現他們家已重新裝潢，全面翻修後的新面貌，更加舒適明亮，不論內用、外帶都很ok～！！！
文章目錄
1. 九龍粉圓豆花+林家蔥抓餅 | 地理位置 交通資訊
2. 九龍粉圓豆花+林家蔥抓餅 | 環境介紹
3. 九龍粉圓豆花+林家蔥抓餅 | 點餐方式
4. 九龍粉圓豆花+林家蔥抓餅 | 人氣菜單
4-1 黑糖美人刨冰（任選四種料）
4-2 古味豆花（任選三種配料）
4-3 塔蛋蔥抓餅
士林捷運站小吃推薦 | 九龍粉圓豆花+林家蔥抓餅 地理位置 交通資訊
九龍粉圓豆花 座落於 台北捷運士林站1號出口 旁，從捷運站出來的右手邊，門口排隊人潮最多與大大的紅色招牌，是最大特色，距離士林官邸步行約15分鐘，除了在地居民推薦，同時也是許多遊客們推薦的士林官邸平價美食之一。
士林銅板美食 | 九龍粉圓豆花+林家蔥抓餅 環境介紹
在復古懷舊的港式茶餐廳風格小吃店，吃黑糖粉圓豆花、古早味豆花與蔥抓餅，感覺特別不一樣。
九龍粉圓豆花 的店面不算大，生意總是絡繹不絕，翻桌率特別高，用餐完食後，採自助式回收，並提供網美風洗手台及洗手乳，真的好大心啊～！！！
九龍粉圓豆花 的店面不算大，生意總是絡繹不絕，翻桌率特別高，用餐完食後，採自助式回收，並提供網美風洗手台及洗手乳，真的好大心啊～！！！
▼自助式回收台
士林甜點推薦 | 九龍粉圓豆花+林家蔥抓餅 點餐方式
選擇內用的朋友，建議可以先找位子坐，再至櫃檯點餐結帳，除提供現金支付，另外也有行動支付，（LinePay、台灣Pay和街口支付），點餐選擇喜愛的配料後取餐，所有餐台上的配料均為「當日現做」，當天賣完就沒有了，特別提供「免費加冰、加糖」，甜度可以隨個人喜好調整。
蔥抓餅均為現點現煎，免費加酸菜，是最大特色，自家手作的秘製酸菜，風味特殊，絕無僅有。
蔥抓餅均為現點現煎，免費加酸菜，是最大特色，自家手作的秘製酸菜，風味特殊，絕無僅有。
▼免費加冰、加糖
士林捷運站豆花 | 九龍粉圓豆花+林家蔥抓餅 人氣菜單
九龍粉圓豆花 除提供黑糖粉圓豆花、古早味豆花，另外還有摘心蓮子湯、黑糖美人刨冰 等等，搭配塔蛋蔥抓餅，夏天沒胃口，不妨試試新午餐輕食組合，或是當成下午茶點心首選，也不錯。
菜單上特別設計成 中文／英文／日文 三國語言的版本，由此可見，九龍粉圓豆花是許多外國觀光客的美食聖地。
菜單上特別設計成 中文／英文／日文 三國語言的版本，由此可見，九龍粉圓豆花是許多外國觀光客的美食聖地。
黑糖美人刨冰（任選四種料）
清甜的黑糖刨冰搭配當日新鮮現做的配料，口感層次豐富，九龍粉圓豆花的黑糖刨冰跟一般傳統剉冰不太一樣，是帶點口感的小碎冰。
超推蜜芋頭，口感綿密，些微的Q度，香甜可口。
超推蜜芋頭，口感綿密，些微的Q度，香甜可口。
古味豆花（任選三種配料）
新鮮豆腐製成的豆花，入口即化，搭配3種配料（粉圓、芋圓、地瓜圓）與黑糖碎冰，細緻的豆花口感結合配料的香Q嚼勁，豐富你的味蕾。
塔蛋蔥抓餅
士林蔥油餅推薦榜上有名的林家蔥抓餅，別出心裁，將九層塔蛋融入現點現煎的蔥抓餅，香氣逼人，吃起來的口感，香酥可口。另外，可以自由選擇「免費加酸菜」，帶點微微辣的酸菜，不論是口感或是風味上，都非常令人難忘。
［ 線上預訂外送自取 ］
https://rink.cc/kytvt （看菜單）
［ 店家資訊 ］
九龍粉圓豆花+林家蔥抓餅
電 話：02-2881-0958 / 0913-609-672
地 址：台北市士林區中正路235巷8號1樓
(士林捷運站1號出口在右手邊）
營業時間：
平日06:45~22:30
假日08:15~22:30
（豆花甜品要11:00之後才會提供）
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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。
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