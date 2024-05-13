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士林捷運站美食 | 九龍粉圓豆花+林家蔥抓餅 超絕配的銅板美食組合 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

2024-05-13 13:45:00 Lulu~愛分享 人氣：102
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窩客好文

Lulu~愛分享

發表篇數：287篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：九龍粉圓豆花/林家蔥抓餅
phone02-28810958
place台北市士林區中正路235巷8號1樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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士林美食多多，相信大家都對士林捷運站1號出口旁的 九龍粉圓豆花林家蔥抓餅 不陌生，在地深耕20幾年的老字號，好久沒到士林捷運站附近走跳，最近路過，才發現他們家已重新裝潢，全面翻修後的新面貌，更加舒適明亮，不論內用、外帶都很ok～！！！

 



 

 

士林捷運站小吃推薦 | 九龍粉圓豆花+林家蔥抓餅 地理位置 交通資訊

九龍粉圓豆花 座落於 台北捷運士林站1號出口 旁，從捷運站出來的右手邊，門口排隊人潮最多與大大的紅色招牌，是最大特色，距離士林官邸步行約15分鐘，除了在地居民推薦，同時也是許多遊客們推薦的士林官邸平價美食之一。





 

 

士林銅板美食 | 九龍粉圓豆花+林家蔥抓餅 環境介紹

在復古懷舊的港式茶餐廳風格小吃店，吃黑糖粉圓豆花、古早味豆花與蔥抓餅，感覺特別不一樣。

九龍粉圓豆花 的店面不算大，生意總是絡繹不絕，翻桌率特別高，用餐完食後，採自助式回收，並提供網美風洗手台及洗手乳，真的好大心啊～！！！







▼自助式回收台



 

 

士林甜點推薦 | 九龍粉圓豆花+林家蔥抓餅 點餐方式

選擇內用的朋友，建議可以先找位子坐，再至櫃檯點餐結帳，除提供現金支付，另外也有行動支付，（LinePay、台灣Pay和街口支付），點餐選擇喜愛的配料後取餐，所有餐台上的配料均為「當日現做」，當天賣完就沒有了，特別提供「免費加冰、加糖」，甜度可以隨個人喜好調整。

蔥抓餅均為現點現煎，免費加酸菜，是最大特色，自家手作的秘製酸菜，風味特殊，絕無僅有。







▼免費加冰、加糖


 

士林捷運站豆花 | 九龍粉圓豆花+林家蔥抓餅 人氣菜單

九龍粉圓豆花 除提供黑糖粉圓豆花、古早味豆花，另外還有摘心蓮子湯、黑糖美人刨冰 等等，搭配塔蛋蔥抓餅，夏天沒胃口，不妨試試新午餐輕食組合，或是當成下午茶點心首選，也不錯。

菜單上特別設計成 中文／英文／日文 三國語言的版本，由此可見，九龍粉圓豆花是許多外國觀光客的美食聖地。




 

黑糖美人刨冰（任選四種料）

清甜的黑糖刨冰搭配當日新鮮現做的配料，口感層次豐富，九龍粉圓豆花的黑糖刨冰跟一般傳統剉冰不太一樣，是帶點口感的小碎冰。

超推蜜芋頭，口感綿密，些微的Q度，香甜可口。




 

古味豆花（任選三種配料）

新鮮豆腐製成的豆花，入口即化，搭配3種配料（粉圓、芋圓、地瓜圓）與黑糖碎冰，細緻的豆花口感結合配料的香Q嚼勁，豐富你的味蕾。






 

塔蛋蔥抓餅

士林蔥油餅推薦榜上有名的林家蔥抓餅，別出心裁，將九層塔蛋融入現點現煎的蔥抓餅，香氣逼人，吃起來的口感，香酥可口。另外，可以自由選擇「免費加酸菜」，帶點微微辣的酸菜，不論是口感或是風味上，都非常令人難忘。








［ 線上預訂外送自取 ］
  https://rink.cc/kytvt  （看菜單）




 


［ 店家資訊 ］

九龍粉圓豆花+林家蔥抓餅
電    話：02-2881-0958 / 0913-609-672
地    址：台北市士林區中正路235巷8號1樓
          (士林捷運站1號出口在右手邊）
營業時間：
平日06:45~22:30
假日08:15~22:30
（豆花甜品要11:00之後才會提供）

粉 絲 團
https://rink.cc/bw64z 
Ｉ    Ｇ 
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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。



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