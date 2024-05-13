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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【桃園美食】尖牙義式廚房-華泰店附菜單，加麵不加價，價格平實物超所值-華泰名品一期美食街2F｜Ruby說美食

【桃園美食】尖牙義式廚房-華泰店附菜單，加麵不加價，價格平實物超所值-華泰名品一期美食街2F｜Ruby說美食

2024-05-13 13:40:09 Ruby說美食享受旅行 人氣：101
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：454篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 松山區

造訪商家：尖牙義式廚房 Fang’s Pasta
phone02-2749-5908
place台北市松山區南京東路五段6號2F
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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尖牙義式廚房是莫凡彼餐飲集團旗下的餐廳，

販賣的是義式料理，價格也滿平價，內用還可以加麵不加價，

特調的義大利麵醬汁，味道以美食街來說算是中高水準的美味。

 


在華泰名品美食一期美食廣場2樓，

菜單有義大利麵、燉飯及焗烤可選擇，

加麵不加價真是物超所值！燉飯焗烤不適用喔，

也可以加價45元起以濃湯和麵包等，更能增加飽足感。

奶油青醬雞肉直麵 $179
嫩滑的雞肉搭配濃郁的奶油青醬，

直麵的彈牙口感更增添了整體的美味。

 

奶油青醬雞肉燉飯 $199
燉飯的米飯柔軟，配上奶油青醬和雞肉，

加上焗烤應該味道也不錯~

 

奶油鬆露野菇燉飯 $189
燉飯的米粒吸收了濃郁的奶油醬，味道濃郁又香醇。

海鮮總匯披薩 $219
薄脆的披薩餅底上，有蝦子和甜椒，

清新而美味的口感。

 

整體而言，尖牙義式廚房給Ruby留下了不錯的印象，價格平實，物超所值。

如果你也是義式料理的愛好者，

也可以來尖牙義式廚房餐廳嘗試看看喔！

 

【店家資訊】
👉尖牙義式廚房-華泰店
🍽 FB官方粉絲團請點此  
🏠桃園市中壢區春德路189號2F (一期美食街)
☎️ 03 287 7135
⏰AM11:00~PM21:00

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 


   

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