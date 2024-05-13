尖牙義式廚房是莫凡彼餐飲集團旗下的餐廳，

販賣的是義式料理，價格也滿平價，內用還可以加麵不加價，

特調的義大利麵醬汁，味道以美食街來說算是中高水準的美味。



在華泰名品美食一期美食廣場2樓，

菜單有義大利麵、燉飯及焗烤可選擇，

加麵不加價真是物超所值！燉飯焗烤不適用喔，

也可以加價45元起以濃湯和麵包等，更能增加飽足感。

奶油青醬雞肉直麵 $179

嫩滑的雞肉搭配濃郁的奶油青醬，

直麵的彈牙口感更增添了整體的美味。

奶油青醬雞肉燉飯 $199

燉飯的米飯柔軟，配上奶油青醬和雞肉，

加上焗烤應該味道也不錯~

奶油鬆露野菇燉飯 $189

燉飯的米粒吸收了濃郁的奶油醬，味道濃郁又香醇。

海鮮總匯披薩 $219

薄脆的披薩餅底上，有蝦子和甜椒，

清新而美味的口感。

整體而言，尖牙義式廚房給Ruby留下了不錯的印象，價格平實，物超所值。

如果你也是義式料理的愛好者，

也可以來尖牙義式廚房餐廳嘗試看看喔！

【店家資訊】

👉尖牙義式廚房-華泰店

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🏠桃園市中壢區春德路189號2F (一期美食街)

☎️ 03 287 7135

⏰AM11:00~PM21:00

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

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