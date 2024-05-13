為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北市大安區【 義式蛋塔 】終於！排了將近45分鐘我也吃到了最近最火紅的酥皮千層蛋塔！Libreadry｜巢屋

台北市大安區【 義式蛋塔 】終於！排了將近45分鐘我也吃到了最近最火紅的酥皮千層蛋塔！Libreadry｜巢屋

2024-05-13 13:45:06 艾斯 人氣：119
share
窩客好文

艾斯

發表篇數：330篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：Libreadry巢屋
phone02-8771-0339
place台北市大安區仁愛路四段345巷4弄28號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

朋友在新聞上看到最近非常火紅的酥皮千層蛋塔，
就決定找一天來排隊吃吃看，
今天快11點朋友就敲要不要馬上去仁愛路巷弄內的 Libreadry｜巢屋 排他們的 義式蛋塔 ，
我們這種動作派的當然要馬上衝去啊，
從開始排到買到歷時總共大約45分鐘，
排隊的時間不算太久，
但因為每次出爐都是限量的，
所以買到真的是看運氣，
誰知道你前面的人到底買多少呢？！
他們家的蛋塔算是高品質的蛋塔，
使用的材料包括中澤鮮奶油、蒙太古AOP奶油、北海道牛乳，
都是很厲害的食材可見他們的用心，
吃起來外皮像是千層酥那樣酥脆，
內餡奶味非常香濃餡軟滑順口，
還真不錯吃～

 

內容目錄

Toggle

Libreadry｜巢屋 店家環境/排隊花絮

▲ 太可怕了正常來說他們12點才開門，
我到的時候大約是11點不到就已經爆炸多人在排~

▲ 購買麵包和購買蛋塔時間不同還有排的隊伍也不同喔~

▲營業時間是12點到19點但其實11點半就可以先開始買蛋塔了

▲ 每個人只能買6個最多

▲ 因為只能買蛋塔所以開始買之後速度會很快

▲ 從櫥窗看到裡面的麵包看起來也是不錯

▲ 每個人限購6個如果要紙盒還要多加30元喔~

▲ 改天可以來買麵包好像也不錯吃

▲ 店內不算大所以每次進入都有限制人數

▲ 他們之前好像可以在網路上訂購麵包，
現在都只能在現場購買～

▲ 蛋塔時段結束就看到排隊買麵包的隊伍

 

Libreadry｜巢屋 菜單價格

▲ 義式蛋塔價格現在都只有原價80元～

 

Libreadry｜巢屋 義式蛋塔開箱

義式蛋塔 NT.80/個(盒子+NT.30)

他們家的蛋塔算是高品質的蛋塔，
使用的材料包括中澤鮮奶油、蒙太古AOP奶油、北海道牛乳，
都是很厲害的食材可見他們的用心，
他們的蛋塔長的就像是花一般也太美了點，
吃起來外皮像是千層酥那樣酥脆，
內餡奶味非常香濃餡軟滑順口，
吃完之後真的會一直想再吃，
這時候配上一杯熱茶或是熱咖啡就更完美～

 

Libreadry｜巢屋 店家資訊

Libreadry｜巢屋
粉絲專頁：https://www.facebook.com/libreadry/
營業時間：12:00–19:00(蛋塔在11:30左右開始賣)​
店家電話：02 87710339
店家地址：106台北市大安區仁愛路四段345巷4弄28號

本文章出自艾斯的美食視界：https://blueice.tw/libreadry/

 

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

台北市萬華區【台北銅盤烤肉】老饕才知道隱藏在
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up