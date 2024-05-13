朋友在新聞上看到最近非常火紅的酥皮千層蛋塔，

就決定找一天來排隊吃吃看，

今天快11點朋友就敲要不要馬上去仁愛路巷弄內的 Libreadry｜巢屋 排他們的 義式蛋塔 ，

我們這種動作派的當然要馬上衝去啊，

從開始排到買到歷時總共大約45分鐘，

排隊的時間不算太久，

但因為每次出爐都是限量的，

所以買到真的是看運氣，

誰知道你前面的人到底買多少呢？！

他們家的蛋塔算是高品質的蛋塔，

使用的材料包括中澤鮮奶油、蒙太古AOP奶油、北海道牛乳，

都是很厲害的食材可見他們的用心，

吃起來外皮像是千層酥那樣酥脆，

內餡奶味非常香濃餡軟滑順口，

還真不錯吃～

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Libreadry｜巢屋 店家環境/排隊花絮

▲ 太可怕了正常來說他們12點才開門，

我到的時候大約是11點不到就已經爆炸多人在排~

▲ 購買麵包和購買蛋塔時間不同還有排的隊伍也不同喔~

▲營業時間是12點到19點但其實11點半就可以先開始買蛋塔了

▲ 每個人只能買6個最多

▲ 因為只能買蛋塔所以開始買之後速度會很快

▲ 從櫥窗看到裡面的麵包看起來也是不錯

▲ 每個人限購6個如果要紙盒還要多加30元喔~

▲ 改天可以來買麵包好像也不錯吃

▲ 店內不算大所以每次進入都有限制人數



▲ 他們之前好像可以在網路上訂購麵包，

現在都只能在現場購買～

▲ 蛋塔時段結束就看到排隊買麵包的隊伍

Libreadry｜巢屋 菜單價格

▲ 義式蛋塔價格現在都只有原價80元～



Libreadry｜巢屋 義式蛋塔開箱

義式蛋塔 NT.80/個(盒子+NT.30)

他們家的蛋塔算是高品質的蛋塔，

使用的材料包括中澤鮮奶油、蒙太古AOP奶油、北海道牛乳，

都是很厲害的食材可見他們的用心，

他們的蛋塔長的就像是花一般也太美了點，

吃起來外皮像是千層酥那樣酥脆，

內餡奶味非常香濃餡軟滑順口，

吃完之後真的會一直想再吃，

這時候配上一杯熱茶或是熱咖啡就更完美～

Libreadry｜巢屋 店家資訊

Libreadry｜巢屋

粉絲專頁：https://www.facebook.com/libreadry/

營業時間：12:00–19:00(蛋塔在11:30左右開始賣)​

店家電話：02 87710339

店家地址：106台北市大安區仁愛路四段345巷4弄28號

本文章出自艾斯的美食視界：https://blueice.tw/libreadry/