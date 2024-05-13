晚餐在附近踩到雷，走路經過新莊後港炭烤鷄排看到店前坐滿等待人潮，跟著在地人嚐鮮應該不錯，招牌寫著 後港炭烤雞排、烤肉、炭烤鹽酥雞，有賣炸物和烤物，品項選擇真多。

新莊後港炭烤鷄排生意超好，可以先預訂才不會等很久。

新莊後港炭烤鷄排只有外帶，平日生意就超好，假日兩天都休息。

原本吃飯時間以為沒太多人，結果很多預訂客人，老闆也忘記告訴我要等多久，在現場就等了40多分，想吃真的要先訂。

新莊後港炭烤鷄排

地址：新北市新莊區後港一路72號

電話： 02 8201 1141

營業時間：18:00–00:00（週六、日休息）



新莊後港炭烤鷄排菜單價錢

攤位前貼著價目表，價格都不貴。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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老闆們的手都沒停過，非常忙碌，但態度很客氣，相當親切，這點真的大大加分。

一串串擺滿密集看起來好好吃，要不是吃飽了，我可能會買更多，這次就先嚐鮮味道。

肉片都串的很乾淨，食材看起來都很新鮮。

看看這堆小臉盆，生意真的有夠好！

結帳後會給號碼牌，現場叫號，可以離開晚點再來拿。

第一次很簡單買了幾樣串燒，醬汁味道很濃，烤的很入味，相當下酒，真的很好吃呢！看評論有人說味道很鹹，我覺得就是搭個啤酒剛剛好，下次還會來買。

新莊後港炭烤鷄排

地址：新北市新莊區後港一路72號

電話： 02 8201 1141

營業時間：18:00–00:00（週六、日休息）



菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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