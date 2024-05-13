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太幸福了吧！烤肉自由！台北最夯的居酒屋串燒吃到飽「串燒殿」，終於插旗新北板橋，就位在板橋捷運站旁，最低只要599元就能享受串燒吃到飽，各種烤肉、牛肉串、炸物、烤時蔬，還有關東煮、居酒屋熱炒，多樣化菜色都能吃到飽！最頂級1499元吃到飽，竟然有龍蝦吃到飽，干貝、小龍蝦、天使紅蝦也是無限供應！大推！

串燒殿 板橋店｜居酒屋串燒599元吃到飽！

串燒殿繼東區大安店、中山店、天母店後，終於來到新北板橋囉，各位板橋的朋友趕緊訂位，享受烤肉自由的幸福吧！最低只要599元吃到飽，用餐時間為2小時，女生大概吃到第三輪就超級飽，今天真的是我近期吃過最多串燒的一天，搭配日本酒399元無限暢飲，真是太幸福了呀！板橋晚餐推薦！

串燒殿 板橋店｜店內環境開箱

串燒殿板橋店位在捷運板橋車站旁，店內座位寬敞不壅擠，明亮乾淨的用餐環境很舒服，不像有的居酒屋會昏暗髒髒的，串燒殿燈光明亮非常乾淨，沒有油煙油膩感。

店內用餐提供無酒精飲料無限暢飲，自助區的飲料機可以自己裝飲料。

串燒殿 板橋店｜399元日本酒無限暢飲

愛喝酒的姐妹們，我推薦可以點日本酒無限暢飲，只要399元就能喝到超過30種的酒類100分鐘無限暢飲，吃串燒配梅酒最讚了！

串燒殿 板橋店｜989元串燒吃到飽這樣點

串燒殿提供四種價位吃到飽：599 / 799 / 989 / 1499，其中1499元有龍蝦吃到飽，需要提前預訂，跟朋友簡單小酌吃串燒，可以選擇最低價599元吃到飽，我個人都點989元吃到飽，有好吃的炸蝦、牛小排、酒蒸蛤蜊吃到飽，平時這幾道在居酒屋一份都200起跳，吃個四盤就回本了！

串燒殿的點餐方式是掃瞄Qrcode點餐，每15分鐘可以點一輪，每一輪可以點8份，用餐時間2小時，剩下40分鐘是最後加點，可以使用桌上的漏斗，當沙漏漏完就可以點下一輪唷！

大部分的烤肉串599元就能吃到飽，像是烤牛肉串、烤豬肉串，799元可以吃到比較特別的調味，像是培根起司蔥卷、鹽蔥牛肉串、炙燒明太子雞肉串、新疆羊肉串等等，海鮮有花魚一夜干、烤鯖魚唷！

我覺得串燒殿的串燒種類很豐富，光是基本的雞豬牛羊肉串，就有很多種口味，特別推薦起司口味，濃濃起司吃起來好幸福，鹽蔥搭配牛肉也很讚，炙燒明太子也超好吃，超多口味讓人吃不膩！

989元的串烤可以吃到伊比利豬排、伊比利豬肋條、美國頂級牛肋條，若是點滿6輪可以吃到48串，平均一串只要20元，ＣＰ值很讚，通通點肉肉真的很快就能回本了！

我本身超愛吃串燒，每次去居酒屋都點一千多元的串燒，這次來吃串燒殿實現串燒自由，真的幸福滿滿，肉肉一串接著一串，大概吃到第四輪就超級飽，後面都點些關東煮、蔬菜、甜點囉～

除了串燒之外，炸物必點我就厲害炸蝦！外酥內軟嫩的好吃炸蝦，炸的表現不錯，推薦大家可以點，每一輪都來一隻吧！

現在點989元吃到飽，有好吃的酒蒸蛤蜊吃到飽，酒蒸蛤蜊每一顆都很飽滿，重點是調味很好吃，酒香帶出蛤蜊的鮮甜海味，這盤真的是一上桌就被清盤，每一輪都要點一份！必點！

選擇989元吃到飽，就是為了好吃的炙燒頂級美國牛小排，牛小排軟嫩好吃，牛肉香氣十足，不會太硬不好咀嚼，喜歡吃牛排的人，可以多點幾份，牛排吃到飽！

烤蔬菜我推薦玉米小時候、絲瓜、山藥，這三樣是我去居酒屋必點，真的好吃到不行，絲瓜非常多汁，玉米筍清甜，山藥口感清脆，吃烤肉配烤蔬菜很解膩喔！

沒錯！除了串燒吃到飽外，這裡還有關東煮吃到飽，關東煮的湯頭是日式豚骨湯，我真的太喜歡了，喝起來溫順濃郁，記得點一碗喔！

最後一輪記得要點甜點，有小時候最愛吃的古早味枝仔冰，還有烤冰淇淋、冰心地瓜、手工餅乾等等，吃完串燒來支冰棒，真是完美的ending。

推薦喜歡吃串燒的朋友們，串燒殿每家分店都生意很好，建議大家提前訂位才吃得到，很適合約好友一起來小酌吃串燒，不用看價錢，全部都點就對了！一起來烤肉自由吧！

串燒殿 板橋店｜店家資訊

串燒殿 板橋店

地址：新北市板橋區文化路一段113號

電話：02-29699001

營業時間：一～五 17:00-24:00

六～日 12:00-14:00、17:00-24:00

吃到飽價位：599 / 799 / 989 / 1499



串燒殿 分店資訊

大安店：大安區敦化南路一段160巷24號

中山店：台北市中山區民權東路二段13號

天母店：台北市士林區天母西路53號1樓



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串燒殿 板橋店｜吃到飽菜單