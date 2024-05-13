蘆洲美食「一哥韭菜盒」菜單除了韭菜盒還有必買的蘿蔔絲餅和豆沙餅都好吃，是蘆洲下午茶點心推薦，營業時間從早上開始賣到晚上，不想現場等可以打電話預訂再去拿，老闆們態度相當客氣。很低調的小攤位就在蘆洲中華街。
一哥韭菜盒蘿蔔絲餅&豆沙餅 位置
「一哥韭菜盒」低調的小攤位就在蘆洲中華街，下午時間有不少蘆洲在地人來外帶，還有小姐一次買了超多韭菜盒。
一哥韭菜盒 蘆洲中華街&蘿蔔絲餅韭菜盒
地址：新北市蘆洲區中華街29號
營業時間： 10:00–19:00（週日休息）
電話號碼： 0938 118 221
粉絲團：無
食記：【蘆洲美食】一哥韭菜盒蘿蔔絲餅&豆沙餅，蘆洲小吃下午茶推薦
一哥韭菜盒蘿蔔絲餅&豆沙餅 菜單
一哥韭菜盒菜單除了韭菜盒還有必買的蘿蔔絲餅和豆沙餅
價格不貴，推薦三種都各買幾個來吃吃看
韭菜盒 45元
蘿蔔絲餅 40元
豆沙餅 40元
也有豆漿和南瓜豆漿可以購買，早午餐不想吃太飽，買一套剛好
菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。
只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)
一哥韭菜盒蘿蔔絲餅&豆沙餅 推薦
沒有預訂，現場賣光就稍等現做，連外送人員都熟門熟路來買。
老闆兩位應該是夫妻？態度親切又客氣
從桿麵團、秤重道包餡都很注重小細節，油炸鍋的溫度也要控制
看他們現場製作韭菜盒、蘿蔔絲和豆沙餅過程也很療癒
爸爸很愛吃這間的韭菜盒和蘿蔔絲
現包現做的韭菜頭個頭不小，餡料滿滿的樣子太吸引人了！尤其剛做好的皮脆脆的最好吃
蘿蔔絲餅也是必買推薦，不過建議買到就趁熱吃，帶回家放冷也可以用烤箱再烤一下更好吃。
一哥韭菜盒蘿蔔絲餅&豆沙餅 評價
因為沒有預訂就在現場等，拿到手超級燙，但這樣最好吃
韭菜盒
皮薄酥香，剛做好馬上吃要小心燙口，內餡超香的
有韭菜、豆干、雞蛋末、蝦皮、冬粉和胡椒
鹹度剛好，料多餡滿，韭菜和蝦味明顯
調味相當涮嘴
我爸每次都買兩個會分我一個XD
蘿蔔絲餅
皮酥香脆可口，料滿的蘿蔔絲清甜爽脆，沒有生味
搭配蒜末和青蔥，不用調味就超好吃
料滿滿的蘿蔔絲餅也是我阿爸跟宜蘭人的最愛
豆沙餅
皮脆、中間軟Ｑ、兩種層次的口感
紅豆甜香不膩，甜度對我來說剛好，買回家配個熱茶很滿足
這絕對要現吃
放冷的口感有差
一哥韭菜盒開在蘆洲區中華街，附近是熱鬧的市場
地點不算明顯，很低調的小攤位還是有超多在地人回訪
喜歡吃韭菜盒和蘿蔔絲的一定要來買買看
一哥韭菜盒 蘆洲中華街&蘿蔔絲餅韭菜盒
地址：新北市蘆洲區中華街29號
營業時間： 10:00–19:00（週日休息）
電話號碼： 0938 118 221
粉絲團：無
食記：【蘆洲美食】一哥韭菜盒蘿蔔絲餅&豆沙餅，蘆洲小吃下午茶推薦