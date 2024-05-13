蘆洲美食「一哥韭菜盒」菜單除了韭菜盒還有必買的蘿蔔絲餅和豆沙餅都好吃，是蘆洲下午茶點心推薦，營業時間從早上開始賣到晚上，不想現場等可以打電話預訂再去拿，老闆們態度相當客氣。很低調的小攤位就在蘆洲中華街。

一哥韭菜盒蘿蔔絲餅&豆沙餅 位置

「一哥韭菜盒」低調的小攤位就在蘆洲中華街，下午時間有不少蘆洲在地人來外帶，還有小姐一次買了超多韭菜盒。

一哥韭菜盒 蘆洲中華街&蘿蔔絲餅韭菜盒

地址：新北市蘆洲區中華街29號

營業時間： 10:00–19:00（週日休息）

電話號碼： 0938 118 221

粉絲團：無

食記：【蘆洲美食】一哥韭菜盒蘿蔔絲餅&豆沙餅，蘆洲小吃下午茶推薦

一哥韭菜盒蘿蔔絲餅&豆沙餅 菜單

一哥韭菜盒菜單除了韭菜盒還有必買的蘿蔔絲餅和豆沙餅

價格不貴，推薦三種都各買幾個來吃吃看



韭菜盒 45元

蘿蔔絲餅 40元

豆沙餅 40元

也有豆漿和南瓜豆漿可以購買，早午餐不想吃太飽，買一套剛好

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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一哥韭菜盒蘿蔔絲餅&豆沙餅 推薦

沒有預訂，現場賣光就稍等現做，連外送人員都熟門熟路來買。

老闆兩位應該是夫妻？態度親切又客氣

從桿麵團、秤重道包餡都很注重小細節，油炸鍋的溫度也要控制

看他們現場製作韭菜盒、蘿蔔絲和豆沙餅過程也很療癒



爸爸很愛吃這間的韭菜盒和蘿蔔絲

現包現做的韭菜頭個頭不小，餡料滿滿的樣子太吸引人了！尤其剛做好的皮脆脆的最好吃

蘿蔔絲餅也是必買推薦，不過建議買到就趁熱吃，帶回家放冷也可以用烤箱再烤一下更好吃。

一哥韭菜盒蘿蔔絲餅&豆沙餅 評價

因為沒有預訂就在現場等，拿到手超級燙，但這樣最好吃

韭菜盒

皮薄酥香，剛做好馬上吃要小心燙口，內餡超香的

有韭菜、豆干、雞蛋末、蝦皮、冬粉和胡椒

鹹度剛好，料多餡滿，韭菜和蝦味明顯

調味相當涮嘴

我爸每次都買兩個會分我一個XD



蘿蔔絲餅

皮酥香脆可口，料滿的蘿蔔絲清甜爽脆，沒有生味

搭配蒜末和青蔥，不用調味就超好吃

料滿滿的蘿蔔絲餅也是我阿爸跟宜蘭人的最愛

豆沙餅

皮脆、中間軟Ｑ、兩種層次的口感

紅豆甜香不膩，甜度對我來說剛好，買回家配個熱茶很滿足

這絕對要現吃

放冷的口感有差

一哥韭菜盒開在蘆洲區中華街，附近是熱鬧的市場

地點不算明顯，很低調的小攤位還是有超多在地人回訪

喜歡吃韭菜盒和蘿蔔絲的一定要來買買看

一哥韭菜盒 蘆洲中華街&蘿蔔絲餅韭菜盒

地址：新北市蘆洲區中華街29號

營業時間： 10:00–19:00（週日休息）

電話號碼： 0938 118 221

粉絲團：無

食記：【蘆洲美食】一哥韭菜盒蘿蔔絲餅&豆沙餅，蘆洲小吃下午茶推薦

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