公司聚餐、朋友聚餐就約這裡～平價海鮮餐廳五星級飯店料理享受，滿滿一整桌好澎派，期間限定爽吃波士頓龍蝦特價只要999元！

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不只一年四季都能吃到螃蟹，還有多種海鮮任君選擇，菜色豐富價格實惠

完整版大祥海鮮燒鵝餐廳2024最新菜單請點此

台中海鮮餐廳推薦：大祥海鮮燒鵝餐廳

老饕友人推薦台中螃蟹料理數一數二的的海鮮餐廳，之前就聽說大祥的螃蟹和燒鵝很厲害！

隔壁則是知名的台中伴手禮名店短腿阿鹿，路邊有規劃機車停車格，如果是開車前來用餐，在漢口路與台灣大道路口有一個蠻大的收費停車場，聚餐約在這裡位置好找，交通也相當便利～

大祥海鮮餐廳主廚阿祥師是五星飯店中餐主廚出身，台菜、中式料理都很拿手，主打一個平價海鮮餐廳價格可享受到五星飯店美味料理，難怪我在搜尋台中聚餐推薦時也一直是榜上有名這麼夯！

活體水產新鮮現撈，一進門就能看見活跳跳的海產缸，冷藏櫃裡一字排開的新鮮食材，光用看的口水已經快滴下來～現撈海鮮就是讚啦！

大祥海鮮燒鵝餐廳招牌菜色

不用等秋季，大祥海鮮燒鵝餐廳一年四季都吃得到螃蟹料理，招牌菜色有紅蟳鮮蝦粥、招牌燒鵝、原味龍蝦、鹹蛋黃中卷、原味大沙公、清燙鮮蚵、椒麻雞翅、香酥紅糟鰻魚、中卷芋頭米粉湯、魷魚螺肉蒜…等，都是相當熱門的餐點！除了沙公沙母紅蟳會因季節不同而有時價之分，整本菜單價格都很透明，怎麼吃都很划算的啦～

大祥海鮮餐廳自家製作的頂級干貝醬超鮮甜不辣口，搭配砂鍋粥一起享用風味更加乘，平常在家拌麵或料理也好方便，冰箱必須來備一罐！

大祥燒鵝海鮮餐廳的座位以圓桌為主，也有10人、15人、20人的獨立包廂，低消6,000元起，樸實簡約沒有華麗的裝潢，都真真實實的反應在新鮮食材與老闆的真功夫～

聚餐桌上除了美味佳餚怎麼少得了這個冰箱！每次點完餐第一件事情就是去拿飲料啊，飲料區一字排開酒水很豐富、不只海鮮熱炒必備的啤酒很多品牌，還有日本清酒、梅酒、果汁、汽水、無糖茶飲，真的是非常可以～

未成年請勿飲酒・ 酒後不開車

平價海鮮餐廳享受五星級飯店美味

跟著老饕友人一起的好處就是只要負責聊天和吃飯，根本不用看菜單，推薦的菜色早已經想好了！滿滿一整桌好料好澎派根本就是圍爐年菜的氣勢～算一算10道菜，算下來平均一人居然才不到500元就能吃到螃蟹砂鍋粥、龍蝦、鮮魚還有燒鵝耶，真的好划算！

➭ 大祥海鮮燒鵝餐廳菜單請點此

原味波士頓龍蝦 $ 999

大祥海鮮燒鵝餐廳現在提早預訂內用波士頓龍蝦特價只要$999元（足足一斤600g，原價可是要1,500元呢！）

超飽滿的龍蝦敖，原味切塊清蒸新鮮彈牙，也可以做成蒜香或龍蝦味噌湯三選一唷！

招牌燒鵝 1/4隻 $ 500

超推大祥的招牌燒鵝，工序繁複得先醃三天入味才去烤，沒有油淋也能做到皮脆肉嫩，色澤超美！

香甜多汁肉質非常軟嫩不油膩，鹹中帶甜還可搭配特調的冰梅醬更好吃，這1/4盤就很大份了，也可以點半隻、一隻，真的太好吃馬上就被清盤啦～

紅蟳鮮蝦粥 $ 700

上遍各大媒體的潮汕砂鍋粥，也是大祥海鮮燒鵝餐廳的招牌菜色擔當，充滿海味的紅蟳鮮蝦粥，用生米煲煮熬到「滾粥爛熟」的程度，吃得到米粒吸飽湯汁很濃郁，不只有紅蟳還有蟹膏、鮮蝦！單吃就很好吃了，推薦再來點阿祥師獨家炒製的干貝醬提鮮，美味度更上一層樓哦！

中卷芋頭米粉湯 $ 700

本來呢，我也是火鍋不加芋頭派，沒想到這鍋芋頭米粉湯真的是顛覆我的想像，根本就無敵海景只差沒有佛跳牆！

吸附湯汁的米粉好涮嘴，料超爆多又很香，超經典的傳統酒家菜，先用櫻花蝦跟大地魚去爆香，再加入芋頭、中卷、白蝦、豬五花、丸子、豆皮…等滿滿一鍋好料，層層堆疊出鮮甜好喝的美味湯頭，若是喝不過癮還可以免費加湯唷！

清蒸野生紅條 $ 700

足足超過一斤重的野生紅條魚，聽說這是老饕最愛，紅色喜氣，肉質細緻鮮甜又沒什麼刺～簡單清蒸最能品嚐出食材的美味，每天漁獲都不太一樣，可以直接詢問唷！

避風塘大蝦 $ 280

避風塘大蝦用10尾一斤的大草蝦，不僅份量足，傳統廣式做法蒜香更足，肉質Q甜扎實，蝦吃完了配料也捨不得，拿來配飯配粥都好對味～

鹹蛋黃中卷 $ 320

鹹鴨蛋炒中卷也是採用廣式傳統作法，金沙料理最怕乾口，這個完全不會！中卷很Q口感飽滿、鹹蛋黃的香氣爆發也很潤口，超適合來兩碗白飯的啦！

泰式檸檬松阪豬 $ 280

老實說這道菜上桌時我原本以為是炸魚片，沒想到是嫩中帶脆的松阪豬，搭配泰式口味酸酸甜甜很清爽～

蒜香肥腸 $ 240

超經典的下酒菜四季肥腸，絕對是到熱炒店必點菜色之一！香Q肥腸+脆口多汁的四季豆還有蒜酥畫龍點睛，把師父的功夫都吃下肚了，好涮嘴！

金針花 $ 220

從台東直送過來的新鮮金針這我超愛，剛好現在是金針花季，才能享用到這季節限定的新鮮金針花，搭配肉絲大火快炒，新鮮的當季蔬菜就是好吃呀～

初次造訪印象深刻，大祥海鮮燒鵝餐廳師傅的手路菜真是每一道都好吃、新鮮用料實在，感謝友人推薦這麼棒的餐廳，喜歡中式海鮮料理的話一定會喜歡，下次大祥螃蟹季肯定是要再來報到一次！螢幕前的你也快快收進你的台中聚餐推薦名單吧～

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