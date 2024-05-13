三重三和夜市美食推薦這家汪派沙茶羊肉三重店，汪派沙茶羊肉本店是在蘆洲，藉著便宜大碗的羊肉料理打出名號，吃過的人蠻多給予很高的評價，昨天去三和夜市逛街才發現，汪派沙茶羊肉竟然有分店了，汪派沙茶羊肉三重店就在三和夜市裡，而且生意超好，路過聞到沙茶炒羊肉的味道忍不住就坐下來點了！

汪派沙茶羊肉-三重店｜交通方式＆停車資訊

汪派沙茶羊肉-三重分店在三和夜市中間，開車的朋友可以停在三重區正義停車場在增過來很方便，搭捷運可以從捷運台北橋站走過來大概五分鐘左右，用餐時間生意非常好，但翻桌率還蠻快的，要自己找位置坐再去點餐

汪派沙茶羊肉-三重店｜菜單價目表

汪派沙茶羊肉-三重店就是羊肉料理專賣店，沒有其他肉品喔，而且價位也不貴，我看最多人點的就是青菜炒羊肉、羊肉湯，看起來份量有很足，內用單跟外帶單是不一樣的，點了內用要斯下面的號碼單，憑號碼叫號送餐，叫到你的號碼要舉手讓店員知道你坐哪唷

料理都是現點現炒，因為每個人點的都不太一樣，一鍋多份料理，有時會跳號取餐，不要覺得奇怪唷

汪派沙茶羊肉-三重店｜推薦羊肉料理

點了羊肉炒麵、青菜炒羊肉、羊肉湯，兩個人吃這樣就很飽了，料理的份量都很多，而且大火快炒那個鑊氣真的很香很迷人

羊肉炒麵，是炒沙茶醬的很夠味，麵體軟Ｑ又很容易吸附醬汁，羊肉嫩而不騷，而且份量真的很多，這樣一大盤堆得高高的只要90元！愛吃辣的朋友一定要點辣的會更好吃

青菜炒羊肉，青菜我猜應該會隨季節變換，今天是菠菜，同樣也是沙茶調味，口味很重，沙茶香氣整個都有炒出來，菠菜有很嫩口，重點是羊肉也給很多，嫩度也夠，也是沒有羊騷味，很多人都是點來配白飯，頗讚！

薑絲羊肉湯，超大一碗80元，裡面放了大量的薑絲，但羊肉片沒有給很多，然後是清湯加薑絲，喝起來有點像是在喝蛤仔湯的錯覺，冬天喝也是很舒爽，羊肉片可以沾豆瓣醬一起吃，但我覺得沾青菜炒羊肉的醬汁也很不錯

汪派沙茶羊肉-三重店口味雖然重但也不會過鹹，熱炒的火候也拿捏得很棒，而且羊肉又嫩又不會騷，像151不敢吃羊肉的也可以接受，如果有機會來三和夜市玩，可以來吃看看汪派沙茶羊肉-三重店唷！

汪派沙茶羊肉-三重店

地址：新北市三重市中央北路45號

電話：02 2976 9981

營業時間：17:30～00:30

店家/景點資訊

店家名稱：汪派沙茶羊肉-三重店

所在地址：臺灣新北市三重市中央北路45號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 17:30-00:30

店家電話：02 2976 9981

評價：★★★★★ Google即時導航





交通資訊

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