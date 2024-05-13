先前吃過「PASTAIO」手工義大利麵光復店，那時候極難訂位，不過後來又開了幾間分店後，現在想吃他們家的麵好像沒那麼困難了。這次到內湖店用餐，雖然說是有事先訂位，不過其實早一點到店裡其實都有位子，用餐環境舒適，比光復店感覺要寬敞一些、座位多一些，而且假日的內湖幾乎沒什麼人，同樣生意還是很好，晚餐五點一開始，陸陸續續地一直有客人上門，手工義大利麵依舊很有水準，還有五月限定的母親節應景限定「手工緞帶麵」！

PASTAIO內湖店 營業資訊

PASTAIO 手工義大利麵 內湖店

評分： / 4.4

地址：台北市內湖區瑞光路584號( 地圖 )

電話：0976 141 378

營業時間

星期一: 11:30 – 16:00, 17:00 – 21:00,

星期二: 11:30 – 16:00, 17:00 – 21:00,

星期三: 11:30 – 16:00, 17:00 – 21:00,

星期四: 11:30 – 16:00, 17:00 – 21:00,

星期五: 11:30 – 16:00, 17:00 – 21:00,

星期六: 11:30 – 16:00, 17:00 – 21:00,

星期日: 11:30 – 16:00, 17:00 – 21:00

星期一: 11:30 – 16:00, 17:00 – 21:00, 星期二: 11:30 – 16:00, 17:00 – 21:00, 星期三: 11:30 – 16:00, 17:00 – 21:00, 星期四: 11:30 – 16:00, 17:00 – 21:00, 星期五: 11:30 – 16:00, 17:00 – 21:00, 星期六: 11:30 – 16:00, 17:00 – 21:00, 星期日: 11:30 – 16:00, 17:00 – 21:00 FB

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

PASTAIO內湖店線上訂位

PASTAIO內湖店 位置｜環境

PASTAIO內湖店位於瑞光路上，假日來很好停車，對面就有個收費停車場，距離捷運西湖站最近，步行過來約十分鐘就到。

PASTAIO內湖店的環境算是蠻舒適的，不過還是覺得光復店的挑高空間更棒，內湖店就是前後天花板挑高，中間的座位區反而是低的，感覺起來座位雖然比較多，視覺上沒那麼寬廣就是了。

另外還有姐妹店Pasta & Co.，價格更平價一些，而且更好訂位。

PASTAIO內湖店 菜單

手工義大利麵當天製作，而且有多種選擇，貝殼麵、寶咖咖麵、可樂果麵、直麵、義大利餃…….，可以到櫃檯前參考麵條的款式，菜單上都有寫是用什麼麵體做的，個人還是比較愛直麵跟寬麵，太麵疙搭的麵吃不習慣。

另外還有方形的pizza、多種開胃小點、湯品可以選擇，可以參考內湖店線上菜單比較清楚。

PASTAIO內湖店 餐點

大根絲絨湯

雞高湯與蘿蔔濃湯的搭配，喝起來是濃濃蘿蔔湯的味道，喝了蠻開胃的，還加了紅椒粉點綴。上次在台北萬豪酒店吃鐵板燒，也喝到蘿蔔濃湯，口感上更細緻順口，更有濃湯也更像絲絨的口感。

胭脂蝦 琴弦麵

使用生的胭脂蝦，還加了黑橄欖、番茄、檸檬皮，是紅醬口味的義大利麵，吃起來蝦味濃厚，上桌後趕快攪拌一下，不然麵很容易坨在一起，使用的是粗一點的琴弦麵，吃起來很有嚼勁更有口感，是偏重口味一點的義大利麵。

手工緞帶麵

寬扁麵中還壓入了食用花、鼠尾草與蒔蘿，看起來特別清新自然，搭配芝麻葉、蛤蠣以及四季豆點綴，還有羅勒油的香氣，吃起來是充滿香濃馬茲卡邦起司但是不膩口，四季豆的搭配真的很棒，口感上更爽口。

PASTAIO內湖店的味道還是沒有令人失望，口味上很多變化，胭脂蝦琴弦麵的口感跟味道有夠推，香濃夠味吃完覺得意猶未盡，手工義大利麵在價格上也不會太貴，光復店太難訂位的話，就來內湖吃吧！

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