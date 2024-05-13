連續幾天的間歇性大雨，胖達超怕影響到這次休假要到宜蘭的行程；

幸好今天出門雖然天氣陰陰的不過卻沒有落下雨來，非常幸運！

那就跟著胖達一起到宜蘭頭城吃一家廣受好評且非常道地的日式拉麵「屋台拉麵」！

屋台拉麵

屋台拉麵位於鄰近北宜公路的宜三路上，

如果開車前來，店家設有一個寬敞的停車場可以停放，非常便利！

在整個腹地上還有著店家成長軌跡，

有承載屋台拉麵理念的一代、二代攤販推車，襲而至今成這偌大的店面。

*屋台拉麵一代目&二代目

屋台拉麵熬煮湯頭的方式也非常的花費功夫！是用古早的灶加入木柴來燒，

一打開鍋蓋～濃厚的豚骨香整個飄散而出，裡面放有很多大骨一起燉煮，完全真材實料！

而這鍋花長時間熬煮的湯其實是為了明日做準備，讓我們可以一品這風味超濃郁的湯底。

屋台拉麵 環境介紹

屋台拉麵除了有超大的停車場外，裡面空間也很寬敞明亮，

甚至還有規劃一處貓貓的大空間！！

位置多以四人座為主，每一個座位與走道間距寬廣，坐起來非常舒適。

最裡面設有自助區可以來拿取想要使用的醬料與碗筷、湯匙，

與帶有薄荷風味的茶水喔！

屋台拉麵 菜單

第一頁有表示一些注意事項，要留意不能打包外帶，所以建議點可以吃完的份量喔！

拉麵的種類也很豐富，除了有常見的「醬油」、「豚骨」

還有「綠咖哩」融入豚骨的湯頭以及用「乾牛蒡、乾茶樹菇、舞菇」所燉煮的高湯。

值得一提的是屋台拉麵有許多精緻的「燃手小菜」，每一道從圖片來看，

感覺都非常想厲害～～～～

最後胖達有點失心瘋點了不少！！有「香蒜豚骨盛和」、「蘭城和風櫻桃鴨」、

「藤椒松花皮蛋」、「藤椒舒肥雞」、「千層白玉磚」與

最後店家推薦的當季新品「金棗排骨」！接著就等上桌啦！！

屋台拉麵 香蒜豚骨盛和

不得不說屋台拉麵的湯頭香氣十分濃郁，

一端上來那融在其中的蒜香與豬骨的風味就直撲而來。

滿滿的用料~有三大片叉燒、熟成雞胸肉、溏心蛋、紫洋蔥、黑木耳、

筍片、黑木耳、蘆筍、炸過的蒜酥，等搭配，配料超級豐富，而且超大碗！！



豚骨湯頭

濃郁的蒜味與大骨湯交融出深厚的滋味，把那一大份炸過的蒜酥拌入湯中，

滋味整個更加醇厚，麵體入口較硬一點點，富有口感。

*豚骨湯頭鹹淡與麵體硬度皆可調整

叉燒

超級大片的叉燒，鮮甜柔嫩，卻不油膩，大片的油花依傍在肉間，口感Q軟。

舒肥雞胸肉

雞胸肉有微微的煎過使之上色，讓柔嫩的雞胸在最外層多一層焦脆感，

入口的肉質超級柔軟並帶有一點微焦香。

其它搭配的配料每一樣也都不錯，甚至還有整顆的溏心蛋，整碗吃起來完全一飽口腹之慾。





屋台拉麵 蘭城和風櫻桃鴨

來到宜蘭怎麼能不吃吃櫻桃鴨！今天也點了屋台拉麵所特製和風感的櫻桃鴨。

鴨肉富有煙燻的風味，外皮Q彈好咬，不會很掄，肉質非常細嫩，

愈咀嚼裡頭的肉與油脂愈四溢而出，極為香甜，入口風味極有層次。

屋台拉麵 藤椒松花皮蛋

上面撒有辣椒絲並搭配藤椒當成佐料，藤椒所帶來的椒麻感較低，很容易入口；

而辣椒絲的微辣感也讓皮蛋原本帶有的特殊腥味，

去除大部分，是一道很不錯的開胃解膩小品。

屋台拉麵 藤椒舒肥雞胸

藤椒搭配舒肥雞胸肉，除了軟嫩的肉感與被鎖住的肉汁之外，

藤椒讓味道比較單一的雞胸肉加上了一層麻麻的風味。

屋台拉麵 金棗排骨

金棗排骨是屋台拉麵目前的當季新品，

其冰涼的排骨，搭配生菜、水果，搭配起來彷彿吃著一道清爽的沙拉，

酸甜的金棗讓搭配冷冷的排骨卻不感油膩，肉質鮮嫩多汁，肉味濃郁，

落在上方的芝麻讓咬下的每一口亦在口腔中散發著芝麻香氣。

屋台拉麵 千層白玉磚

是一道屋台拉麵的特色小菜！白蘿蔔經過千錘百鍊也變成一道讚讚的美食，

醃製過的千層白玉磚有著一定的辣度，千層的技法讓蘿蔔打開會形成一個扇狀，

入口的口感變得更加鮮脆，並更容易吸附醃製的醬汁，讓入口的風味變得更味濃郁。

屋台拉麵 結語&相關資訊

胖達一趟吃下來覺得很過癮，不僅拉麵的份量十分，

每一樣小菜的味道也值得推薦！！

這也難怪屋台拉麵可以一步一步地從一代目小推車～一直發展至今啦！

胖達也分享給大家去嚐嚐這CP值超高的日式豚骨拉麵～～～

店名：屋台拉麵

地址：宜蘭縣頭城鎮宜三路一段36號

電話：0975-892-996

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