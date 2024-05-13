網頁瀏覽量: 61

一直以來都很喜歡玉膳坊的養身系列產品，無論是湯品與餐點都深得我心。延續為愛進補呵護全家精氣神，精研推出「玉膳坊醇金滴雞精」，從食材到製程一如既往的用心與講究，嚴選無藥物殘留，且具有生產履歷的台灣紅羽土雞全雞製作，採取古法製程搭配新創獨家技法，全雞壓碎歷經10小時的密封不回流慢慢滴製，無人工添加物也不加一滴水，創新小分子技術保留最完整的營養，滿滿膠原蛋白，0脂肪0膽固醇，補身無負擔適合大眾族群。順口無腥味，養身也保留風味，保持整天電力滿滿。這款滴雞精推薦分享心得提供給你們！

為什麼需要喝滴雞精

妮叡媽公事私事兩頭忙，一早開始忙到送完小孩上學，不用到傍晚，進公司沒多久就覺得體力透支…怎麼辦？妮妮上國中了，每天補習都很晚才回家，疲累沒食慾，這樣學習跟健康，怎麼行？還有在發育中，好動又挑選的叡哥，營養均衡要怎麼顧？我最近終於找到一個天然又營養，可以照顧全家健康的好幫手，而且又深得我們一家三口喜愛的，那就是～玉膳坊醇金滴雞精！

為什麼選擇玉膳坊醇金滴雞精

玉膳坊專精研發產婦調理養身的頂級月子餐，榮獲不少名人如侯佩岑、金曲獎歌手魏如萱推薦，市場上獲的好口碑一直以來是「產後飲食推薦」與「術後飲食推薦」的名單。當然，玉膳坊的養生湯品不是專屬產婦的福利，一般人透過宅配也能夠享用玉膳坊養生燉湯。

以往接觸玉膳坊的產品都非常喜歡，之前也喝過玉膳坊冷凍溫補燉湯料好實在(延伸閱讀：宅配美食｜玉膳坊養生燉湯)，尤其對於「麗水補氣雞湯」印象深刻，真的很好喝！

近期玉膳坊推出醇金滴雞精，創新水解小分子技術，而且製作過程不加一滴水，把營養通通原封不動吸收到身體裡。0脂肪0膽固醇正好適合家族性膽固醇較高的我，補充營養無負擔就是我需要的。

相信玉膳坊的品質不會讓我失望，正好可以入手為辛苦忙碌的自己與孩子們進補充電，無論是正在備孕、產後、疾病體虛調養、發育中或考試的孩童都適合，現在不只我自己喝，連孩子們也都一起飲用，

玉膳坊醇金滴雞精｜禮盒設計送禮大方

玉膳坊醇金滴雞精外觀以禮盒設計，簡約有質感無論是送禮自用兩相宜。像是探訪產後、術後的親友，或是到朋友家中作客，這套禮盒絕對是誠意滿滿的。

玉膳坊醇金滴雞精｜飲用/加熱方便

玉膳坊醇金滴雞精體貼忙碌辛苦的上班族，推出方便實用的產品。這一包包醇金滴雞精可以常溫存放，外出方便攜帶而且可以即開即食，增加我經常在外的方便性。

加熱方式

隔水加熱： 不拆封，整包浸泡 90-100℃熱開熱水大約 3-5 分鐘，即可撕開裝倒出飲用

微波加熱： 拆封倒入可微波之容器，請蓋上蓋子，以免蒸發，加熱約 30 秒即可。

電鍋加熱： 拆封倒入可微波之容器，請蓋上蓋子，以免蒸發，加熱約 30 秒即可。



最近天氣不穩定時冷時熱，帶一包在身上隨時補充元氣，只要隔水加熱溫溫喝非常舒服，像我在辦公室上班一樣直接泡在杯子隔水加熱飲用，快速為整天的好體力打底！

玉膳坊醇金滴雞精｜營養滿分 快速補給

每包醇金滴雞精50ml，熱量僅有17.5大卡。0脂肪0膽固醇，愛美又怕胖或是擔心有負擔的朋友也能放心飲用，妮叡媽最近正在努力控管體重，愛美之餘也要兼顧養身，能夠補充元氣的食補可不能少，補身不補肉每天1包剛剛好。

這邊還是要提醒一下，二歲以下因腎臟發育還不完全，不建議飲用。另外有腎臟疾病、高血壓及痛風的族群引用前還需諮詢醫師。

沿用100%古法滴製而成，以全雞壓碎後密封蒸氣不回流歷經10小時滴製，每一滴雞精都是精華，富含豐富的蛋白質、膠原蛋白與胺基酸，口感清爽香醇無腥味，大人小孩接受度都很高，妮姊也可以直接入口飲用，不會排斥。

妮叡媽長時間早晚都需要工作，公私事一忙起來體力透支的狀態實在吃不消。只靠意志力與忙碌的生活抗衡是不夠的，所以我會放幾包帶在身上，遇到加班或是需要大量使用腦力時，隨時處在戰鬥狀態。

玉膳坊醇金滴雞精獨特的萃取方式，保留全雞的營養價值，創新水解小分子技術容易吸收，每一滴營養價值發揮到最高，快速吸收營養恢復體力繼續再戰，特別疲勞的時候我會早晚分別各一包。

加上他們家的醇金滴雞精是嚴選有生產履歷、無藥物殘留的台灣紅羽土雞全雞，經第三方 SGS 專業檢驗，而且是由專業HACCP.ISO22000 雙認證廠房生產而成，品質有保證我才能放心與孩子們一起分享。

妮妮跟我一樣也很喜歡養身系列的產品，玉膳坊醇金滴雞精喝起來完全沒有腥味，就像平常我烹調的雞湯再更加濃郁的口感。

剛升國中的妮妮早上上課，晚上補習回到家都是晚上九點多了，太累導致食慾不振，或是進補習班沒時間吃晚餐，我都會塞一包在他的書包備著喝。孩子全力拚未來發展，身體也要打好基礎，才有體力繼續往前。

滴雞精富含高度營養價值，適合勞累通勤上班族，正在發育的叡哥，歷經課業壓力重的妮姊，還有術後產後、體虛的朋友。成分單純不含中藥材也適合許多族群，牙口不佳的銀髮族也都非常適合。

玉膳坊醇金滴雞精｜不加一滴水濃郁香醇

滴雞精香醇順口好喝是基本的，不加一滴水完整精粹還能看的到、喝得出濃郁感就相當的實在。倒在杯中的滴雞精濃郁度與其他品牌比較確實明顯可見。

妮叡媽喝過幾個大小牌子的滴雞精，從外觀上來比對，玉膳坊醇金滴雞精濃郁深不見底，相較於A~C牌的濃郁度直接高下立判。

玉膳坊醇金滴雞精在口感上確實順口且濃醇，回甘也不會有奇怪的味道與腥味。其他三款喝起來的口感較稀，也少了玉膳坊滴雞精喝完後口中的滿滿膠質感。

而且玉膳坊滴雞精喝完後體力恢復有感，勞累的時候喝一包，工作效率與完成度也會跟著提高。

玉膳坊醇金滴雞精｜營養入菜

挑嘴的叡哥一聽到要喝滴雞精是不會輕易就範的，但聰明如我還是有辦法讓他吸收滴雞精的營養。只要做成他最喜歡的菜吃美味也吃得健康，默默的就把營養補進身體裡。

小朋友都非常喜歡蒸蛋，所以將滴雞精加入蒸蛋液一起蒸煮是超棒的點子。原本很擔心這挑嘴雞會不會又喊著不吃，沒想到這孩子吃光光一滴不剩。家裡若有挑嘴的孩子，這招分享給你們。

妮姊下課回家喊肚子餓時，一包玉膳坊醇金滴雞精隨時都能變出花樣，高湯、麵與配料準備好，利用滴雞精香醇風味取代味精倒入麵裡，這碗麵有青菜、高湯與營養豐富的滴雞精，為辛苦拚課業的妮姊暖胃打氣。

玉膳坊醇金滴雞精食用心得

一直以來都覺得玉膳坊的品質管控的很好，香濃順口的滴雞精不只我喜歡喝，妮姊也相當喜歡，家中有挑嘴不敢喝滴雞精的小朋友，建議可以入菜料理或是加入高湯煮成粥，更能增添風味及營養。前陣子剛好叡哥身體不適住院一周，陪病是相當消耗體力的，那些日子就是靠玉膳坊醇金滴雞精為我的體力打底。這一份滿滿的營養無論是送禮或自用都非常合宜，推薦給你們唷。

玉膳坊醇金滴雞精購買資訊