逢甲夜市附近也有居酒屋？這家「今於朝食&今於串燒酒食」，雖然營業到現在才不久，但在逢甲商圈已經小有名氣囉，因為門口的「金魚缸」實在太吸睛啦！

除此之外，這家店，晚上是台中居酒屋、餐酒館，早上居然搖身一變，成了早午餐店，而且google map評價也相當高，真的是蠻特別的呢！

今於朝食&今於串燒酒食在哪

今於朝食&今於串燒酒食位於西屯區上石南八巷30號，如果是開車過來，可以停在逢甲上石停車場、川柳停車場或方便停福上場，走路過來不用五分鐘，但如果是尖峰時間來用餐的話，可能就要停遠一點，建議到福悠停車場，才會比較有車位唷。

今於朝食&今於串燒酒食用餐環境

今於朝食&今於串燒酒食的店面外觀，令人印象深刻。門口以湛藍色的大海和的金魚壁畫作為背景，中間還放了真的金魚缸呢！

進入店內，牆面貼上了紅磚壁紙，運用了溫暖的木質色調和工業風，創造出既現代又不失溫馨的環境。

金屬酒架上陳列著各種烈酒，為想來小酌的朋友，提供了多樣的選擇。

櫃台區擺放了招財貓和金魚造型的擺件，增添了些許趣味。

餐具及酒杯自取，玻璃杯整齊排列，簡約而有序。

魚缸裡的金魚游弋其間，不僅是裝飾，也象徵了生意興隆、金銀滿屋的美好祝福。

讓吸引我的還是這陳列櫃中的串燒，一想到這些新鮮的食材，正在等待著在炭火上烤，就讓我垂涎三尺啊。

今於朝食&今於串燒酒食最新菜單

餐點以烤肉串、烤物、海鮮、蔬菜、炸物為主，比較特別的就是，他們還提供了熱炒類及適合多人一起分享的烤物拼盤。當然，除了吃的以外，菜單上還有多種飲品，從清涼的無酒精飲料到烈酒都有，以滿足不同顧客的需求。(未滿十八歲者禁止飲酒、喝酒不開車)

今於朝食&今於串燒酒食餐點介紹

美國生蠔

這美國生蠔，真是令人驚訝的大啊！

超過手掌大小，而且豐滿肥厚，看起來超好吃。

一入口，鮮美的海味就在舌尖上跳躍，好新鮮吶！

這生蠔還加了清酒一起烤，將美味提升了不只一個檔次，清酒的香氣與生蠔天然的鮮甜交織，讓人一口接一口，完全停不下來。

生食級干貝

生食級的干貝，每一顆大小都比五十塊硬幣還大，好誇張，外表烤得恰到好處，呈現出迷人的金黃色澤，在嘴裡，你能感受到它飽滿還富有彈性，同時鮮味在口中緩緩釋放。

旁邊搭配的檸檬汁，酸酸的滋味讓干貝的甜味更加被凸顯。

放牛吃草

這烤物拼盤，豐盛到讓人目不轉睛，份量好多啊！！！

油條和甜不辣，外皮酥脆，鹹香中帶點甜，讓人回味無窮。

米血我也是超愛的，還會越嚼越香欸。

嫩肩牛排烤到恰到好處，外層帶點焦香，切開來裡頭粉嫩多汁，好吃！

剝皮辣椒牛肉串、水璉牛肉串、高麗菜牛肉串、和鮮蝦牛肉串，每一串都烤的外酥內嫩，牛肉的濃郁香氣與蔬菜的清新，加上烤肉醬那微微的辣味，真的會一吃就上癮。

不得不說，他們家的烤肉醬，真的厲害，巧妙的提升了整體的風味，醬料濃郁香醇，絕對會讓你忍不住舔舐嘴唇，回味那獨特的層次感，久久陶醉其中。

鳳梨蝦球

鳳梨蝦球，一上桌就讓我立刻想用筷子夾起來嚐鮮。

蝦球外層的裹粉炸的金黃酥脆，蝦肉仍是鮮嫩彈牙，一咬下去就能感受到蝦子的新鮮，和熱炒店裡的美味不相上下。

配上鳳梨塊，甜中帶著微酸，讓層次更加豐富。

今於朝食&今於串燒酒食心得評價

目前才剛開沒多久，網路上還查不到什麼資料，所以就來替大家踩看看囉，本以為只是單純賣台中串燒配啤酒的聚餐餐廳，沒想到它們還有提供熱炒類、餐酒館料理，甚至還推出了適合三五好友小酌的串烤多人拼盤。

如果近期有安排與親朋好友一起吃飯的朋友，那麼「今於朝食&今於串燒酒食」這家逢甲居酒屋真的很推薦唷！

今於朝食&今於串燒酒食店家資訊

今於朝食（早午餐系列，限定 08:00 – 15:00） FB粉絲專頁

今於串燒酒食（串燒系列，限定 18:00 – 02:00） FB粉絲專頁

地址：407台灣台中市西屯區上石南八巷30號( 地圖 )

電話：0987 201 323

營業時間：08:00 – 15:00 、18:00 – 02:00

公休日：每月第一、二、三週的星期一、及第三週的星期天

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