逢甲夜市附近也有居酒屋？這家「今於朝食&今於串燒酒食」，雖然營業到現在才不久，但在逢甲商圈已經小有名氣囉，因為門口的「金魚缸」實在太吸睛啦！
除此之外，這家店，晚上是台中居酒屋、餐酒館，早上居然搖身一變，成了早午餐店，而且google map評價也相當高，真的是蠻特別的呢！
今於朝食&今於串燒酒食在哪
今於朝食&今於串燒酒食位於西屯區上石南八巷30號，如果是開車過來，可以停在逢甲上石停車場、川柳停車場或方便停福上場，走路過來不用五分鐘，但如果是尖峰時間來用餐的話，可能就要停遠一點，建議到福悠停車場，才會比較有車位唷。
今於朝食&今於串燒酒食用餐環境
今於朝食&今於串燒酒食的店面外觀，令人印象深刻。門口以湛藍色的大海和的金魚壁畫作為背景，中間還放了真的金魚缸呢！
進入店內，牆面貼上了紅磚壁紙，運用了溫暖的木質色調和工業風，創造出既現代又不失溫馨的環境。
金屬酒架上陳列著各種烈酒，為想來小酌的朋友，提供了多樣的選擇。
櫃台區擺放了招財貓和金魚造型的擺件，增添了些許趣味。
餐具及酒杯自取，玻璃杯整齊排列，簡約而有序。
魚缸裡的金魚游弋其間，不僅是裝飾，也象徵了生意興隆、金銀滿屋的美好祝福。
讓吸引我的還是這陳列櫃中的串燒，一想到這些新鮮的食材，正在等待著在炭火上烤，就讓我垂涎三尺啊。
今於朝食&今於串燒酒食最新菜單
餐點以烤肉串、烤物、海鮮、蔬菜、炸物為主，比較特別的就是，他們還提供了熱炒類及適合多人一起分享的烤物拼盤。當然，除了吃的以外，菜單上還有多種飲品，從清涼的無酒精飲料到烈酒都有，以滿足不同顧客的需求。(未滿十八歲者禁止飲酒、喝酒不開車)
今於朝食&今於串燒酒食餐點介紹
美國生蠔
這美國生蠔，真是令人驚訝的大啊！
超過手掌大小，而且豐滿肥厚，看起來超好吃。
一入口，鮮美的海味就在舌尖上跳躍，好新鮮吶！
這生蠔還加了清酒一起烤，將美味提升了不只一個檔次，清酒的香氣與生蠔天然的鮮甜交織，讓人一口接一口，完全停不下來。
生食級干貝
生食級的干貝，每一顆大小都比五十塊硬幣還大，好誇張，外表烤得恰到好處，呈現出迷人的金黃色澤，在嘴裡，你能感受到它飽滿還富有彈性，同時鮮味在口中緩緩釋放。
旁邊搭配的檸檬汁，酸酸的滋味讓干貝的甜味更加被凸顯。
放牛吃草
這烤物拼盤，豐盛到讓人目不轉睛，份量好多啊！！！
油條和甜不辣，外皮酥脆，鹹香中帶點甜，讓人回味無窮。
米血我也是超愛的，還會越嚼越香欸。
嫩肩牛排烤到恰到好處，外層帶點焦香，切開來裡頭粉嫩多汁，好吃！
剝皮辣椒牛肉串、水璉牛肉串、高麗菜牛肉串、和鮮蝦牛肉串，每一串都烤的外酥內嫩，牛肉的濃郁香氣與蔬菜的清新，加上烤肉醬那微微的辣味，真的會一吃就上癮。
不得不說，他們家的烤肉醬，真的厲害，巧妙的提升了整體的風味，醬料濃郁香醇，絕對會讓你忍不住舔舐嘴唇，回味那獨特的層次感，久久陶醉其中。
鳳梨蝦球
鳳梨蝦球，一上桌就讓我立刻想用筷子夾起來嚐鮮。
蝦球外層的裹粉炸的金黃酥脆，蝦肉仍是鮮嫩彈牙，一咬下去就能感受到蝦子的新鮮，和熱炒店裡的美味不相上下。
配上鳳梨塊，甜中帶著微酸，讓層次更加豐富。
今於朝食&今於串燒酒食心得評價
目前才剛開沒多久，網路上還查不到什麼資料，所以就來替大家踩看看囉，本以為只是單純賣台中串燒配啤酒的聚餐餐廳，沒想到它們還有提供熱炒類、餐酒館料理，甚至還推出了適合三五好友小酌的串烤多人拼盤。
如果近期有安排與親朋好友一起吃飯的朋友，那麼「今於朝食&今於串燒酒食」這家逢甲居酒屋真的很推薦唷！
今於朝食&今於串燒酒食店家資訊
- 今於朝食（早午餐系列，限定 08:00 – 15:00） FB粉絲專頁
- 今於串燒酒食（串燒系列，限定 18:00 – 02:00）FB粉絲專頁
- 地址：407台灣台中市西屯區上石南八巷30號( 地圖 )
- 電話：0987 201 323
- 營業時間：08:00 – 15:00 、18:00 – 02:00
- 公休日：每月第一、二、三週的星期一、及第三週的星期天
延伸閱讀 更多台中宵夜
台中宵夜看這裡！精選14間Dcard年輕人愛去的超人氣居酒屋、銅板串燒、餐酒館，三五好友聚餐、情侶小酌推薦
- 【台中】今於朝食&今於串燒酒食，逢甲居酒屋新店報到！串烤多人拼盤CP值爆表(菜單)
- 【台中】札卡燒肉漢口店，燒肉界的 Gucci！冒煙的寶藏盒~牛舌5吃究極吃法！(菜單)
- 【台中】298 Nikuya 燒肉復興店｜不只好拍也好吃！結合爵士音樂元素的日式燒肉店(菜單)
- 【台中】Hi燒肉！油膩大叔の燒肉店，台中西屯區燒肉、內臟燒肉、炭火燒肉推薦(菜單)
- 【台中】柒串燒逢甲店｜不用跑台北，現在逢甲也吃的到！｜逢甲夜市宵夜串燒推薦
- 【台中】海王蛤蜊｜潭子環中東路宵夜一條街，品嚐海味、台灣味十足的庶民美食
- 【台中】ととや和道屋串燒專門｜隱身巷弄內的台中居酒屋始祖～創立時我居然還在媽媽十塊｜台中居酒屋推薦、台中北區居酒屋
- 【台中】葵知酒居｜隱身西區西屯路巷弄內的創意居酒屋～丼飯、赤身、烤物應有盡有！
- 【台中】串串炭烤｜台式ｘ日式深夜居酒屋～串烤、日式料理，餐廳全新大升級，還有戶外用餐區喔！
- 【台中】久酌居酒屋｜讓你不只一秒到日本，充滿創意的南屯居酒屋料理更是一絕｜南屯聚餐推薦、南屯日式料理、台中東興路美食