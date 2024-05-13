為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北|| 信義區 下午茶 宵夜 首選 暖男炸雞永吉店 獨創粉漿 一吃就上癮 好想要天天吃

台北|| 信義區 下午茶 宵夜 首選 暖男炸雞永吉店 獨創粉漿 一吃就上癮 好想要天天吃

2024-05-13 20:51:00 Mier♥戴小如 人氣：111
share
窩客好文

Mier♥戴小如

發表篇數：389篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 信義區

造訪商家：暖男炸雞
place台北市信義區永吉路30巷122號
作者本次評價：
4.95
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

cats

有沒有人跟我一樣？！放假前一天晚上，就會想要來點宵夜+小酌一下的？

忙錄的會計月初生活，遇到第一個放假日，我都會想要在家小酌一下

我發現是一個沒有很愛去外面喝酒，喜歡自己在家小酌一下

除非是跟朋友出去聚餐，不然平常我喜歡自己在家喝一下

當然小酌一下，就會想要來點炸物啦！！

喝酒一定要有下酒菜才可以！！

 

 

暖男炸雞永吉店

 

地址：台北市信義區永吉路30巷122號旁的空地

電話： 0937-550598

營業時間：一、二 16:00–23:30 三~日  11:30–23:30

 

台南|| 米其林必比登推薦小吃 開元紅燒𩵚魠魚羹 𩵚魠魚外酥 歡迎加入台南|| 米其林必比登推薦小吃 開元紅燒𩵚魠魚羹 𩵚魠魚外酥Mier戴小如ಇ後天美人大作戰台南|| 米其林必比登推薦小吃 開元紅燒𩵚魠魚羹 𩵚魠魚外酥粉絲團台南|| 米其林必比登推薦小吃 開元紅燒𩵚魠魚羹 𩵚魠魚外酥

 

 

 

 

 

 

 

 

P1670579

出國前假日上班，想說隔天休假，但又不想要吃家附近的炸雞

想到之前朋友推薦的暖男炸雞！

立馬衝去外帶回家！((貼心提醒大家，可以先電話訂購唷！這樣不用等太久))

P1670580

菜單在此！大家可以看一下！

我真的超想要從頭點一遍的....但我知道自己的實力在那

哈哈哈~所以默默點了幾樣

P1670575

恩哼~你沒看錯！我正想要看一下他們的炸雞長什麼樣

結果銷售一空，只能等待下一批出鍋啦

而且現在只要加他們line好友，就可以立即換一份豆干哦

P1670577

放假前一天就是該好好享受一下夜晚才行啊

雖然家裡有二隻臭小貓等我，但~人生咩！偶爾也要討自己開心一下

P1670587

因為是現炸的，所以可以直接看到暖男炸雞正在準備把新鮮的雞肉裏粉

P1670591

他們運用獨特粉漿技術，讓炸雞帶有獨特的香氣與味道，天然粉漿，幫我們把控食安問題

會用熬煮5小時的醬跟牛奶去醃製新鮮去骨雞腿肉

讓我們吃炸雞吃得很安心

P1670594

每次聽到炸物入油鍋的那個聲音

就覺得：等等就有美味炸物可以吃了！

整個人也興奮起來！！哈哈~有人跟我有一樣的感受嗎？！

P1670597

看著炸物在鍋內炸著！一整個很期待~

P1670599

這裡可以用各式支付的app支付唷！

所以就算沒有帶現金，一樣可以支付！超級方便的

P1670603

唷吼~美味的炸雞準備出鍋啦！！那個油亮油亮的顏色！真的讓人食指大動

P1670583

大家應該有過經驗，就是外帶回家的炸雞

一回到家，整個油到不行，口感也少了幾分美味可口感

而暖男炸雞引進歷油機器，讓每一塊炸雞都減少負擔也讓口感加酥脆

吃得沒負擔！就會讓人想要多吃好幾次~

P1670585

而且他們用的還是特製的紙袋，是不用擔心油會透袋

讓我們外帶回家的時候，整個紙袋又濕又油~

P1670605

無骨炸雞腿~是不是看了就想要立馬啃食！哈哈哈~好餓啊

P1670610

對了！他們也可以使用線上點餐，超級方便~

先點餐後，在預訂時間去拿！完全不用在現場等！是不是超讚？

線上點餐系統 line://app/1607331440-2dNpzWeB?type=order&id=42e59c97f69c422eb1b8f4e42e9236ed

貼心提醒一下，最後一步一定要輸入姓名與電話，系統才會送出唷 

P1670611

他們家的配料與青菜都會淋上熬煮5小時的秘醬與灑上天然椒鹽粉，讓整體的層次感更上一樓

現場看著他們刷醬，就想著等等拿到就想要立馬偷吃一下！

哈哈哈~我實在有夠貪吃的

P1670614

現炸的炸雞出鍋囉！是不是很讓想要快點來上一塊？

P1670616

yes！get it！準備回家開吃

P1670617

拍上實況給大家看！這紙袋真的完全不濕~

重點是我拿回家還是熱的！超開心~

P1670619

暖心德州無骨炸雞腿~

有人懶得啃骨頭的嗎？！有些人很喜歡吃雞排就是為了啃骨((我就還蠻愛的))

但有些人就是很懶得啃，覺得如果可以不用啃骨頭的話，可以大大加分

而暖男炸雞就是這麼好的炸物提供給大家選擇

IMG_1977IMG_1978

這樣吃真的還蠻方便的！因為不會沾的滿手都是

有時候就是需要轉向，才可以把整個雞排吃得很乾淨

而有這麼貼心的無骨炸雞腿，真的就不用擔心滿手都是油膩感

P1670623

當然~都說是休假日啦！一定要來上一杯的啊！

滿滿的炸物，就是要配上冰涼清爽的啤酒啦....

在家吃炸物還是要有儀式感~((我後來有發現自己還蠻重視儀式感的人，什麼都要擺盤，擺得好就及格啦))

IMG_1960

我真的沒有在炸雞店買過魚下巴，但我又是一個魚下巴愛好者

所以二話不說立馬點！

炸得之酥脆，超級好吃！

重點是魚肉超鮮嫩的~太讓我驚豔了~必點

P1670625

蒜香炸雞和薯條

P1670627

豬血糕、豆干、甜不辣、四季豆、焦糖炸雞

P1670630

因為有刷上暖男炸雞獨特的醬汁

所以這個甜不辣外表裏著醬，好涮嘴~

P1670631

有別一般的豬血糕~炸得一般都會比較硬

但暖男炸雞家的豬血糕好軟Q，超級推

P1670633

吃炸物當然不能沒有菜啦！四季豆也是必點之一

P1670634

有一些店的炸豆干都會很乾扁很硬

那個口感我很不愛！

但暖男炸雞家的不會！裡面還有一點點濕潤，好吃

P1670635

炸雞我一共點二種口味，我覺得都還蠻好吃的！

而且裡面的雞肉是很嫩的！不乾柴，非常好吃

P1670641

邊追劇邊吃炸雞邊喝酒！真的超級享受~

IMG_1980

我是炸物愛好者！這樣的生活真的很享受吧？！

IMG_1968IMG_1970

放假日前一天，就應該好好讓自己放鬆一下

吃點炸物喝點小酒！追追自己的劇或看一些影片

迎接著休假日的到來~

暖男炸雞家的炸物！真的無雷~我又想念了

下一次休假再來去購買！！

 

G找我玩🔍🔍更多動態在這裡

Mier戴小如IG  miertai

 

暖男炸雞永吉店

 

地址：台北市信義區永吉路30巷122號旁的空地

電話： 0937-550598

營業時間：一、二 16:00–23:30 三~日  11:30–23:30

 

 

保養|| 起身心美麗的粉紅力量 123 Beauty&Wel  

來點日式料理1747123454

cats cats

聚會不能少的居酒屋1747123454

cats catscats cats cats

天冷來點鍋物1747123454

cats cats cats  cats

好吃早午餐1747123454

台南保養|| 起身心美麗的粉紅力量 123 Beauty&Wel 54小樹早午餐cats

台北保養|| 起身心美麗的粉紅力量 123 Beauty&Wel cats cats cats cats  

新北保養|| 起身心美麗的粉紅力量 123 Beauty&Welcats

不一樣的台式居酒屋1747123454

cats   cats cats cats

 來點小吃1747123454

彰化保養|| 起身心美麗的粉紅力量 123 Beauty&Wel cats cats

台中保養|| 起身心美麗的粉紅力量 123 Beauty&Wel  cats cats

台北 保養|| 起身心美麗的粉紅力量 123 Beauty&Welcats cats 

宜蘭 保養|| 起身心美麗的粉紅力量 123 Beauty&Wel cats  cats

想吃鐵板燒1747123454

cats

想吃日式燒肉1747123454

page cats cats cats  cats

愛肉一族不能錯過的燒肉1747123454

cats cats cats cats

想吃韓式燒肉1747123454

cats cats

 

看看美麗的海 放鬆  1747123454

cats

想來點甜甜1747123454

cats cats cats  catscats 

網美世界好好拍好好吃1747123454

台北保養|| 起身心美麗的粉紅力量 123 Beauty&Wel cats   cats cats cats

宜蘭保養|| 起身心美麗的粉紅力量 123 Beauty&Welcats cats cats cats
嘉義保養|| 起身心美麗的粉紅力量 123 Beauty&Wel  cats

網美打卡景點1747123454

苗栗保養|| 起身心美麗的粉紅力量 123 Beauty&Wel cats cats

宜蘭保養|| 起身心美麗的粉紅力量 123 Beauty&Wel cats

新竹保養|| 起身心美麗的粉紅力量 123 Beauty&Wel  cats

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>幫我按個讚吧^^♥<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

快來加入我的粉絲團一起聊天:")下一張(熱鍵:c) 

下一張(熱鍵:c)


 

 

保養|| 起身心美麗的粉紅力量 123 Beauty&Wel 

戴小如也會在.....

1保養|| 起身心美麗的粉紅力量 123 Beauty&Wel 

歡迎一起來聊天

以上!下一張(熱鍵:c) 

保養|| 起身心美麗的粉紅力量 123 Beauty&Wel

文章標籤
台北炸雞 台北美食 信義區宵夜 下午茶首選 外送 外帶 男炸雞永吉店 獨創粉漿 暖男炸雞 信義區美食 暖男炸雞永吉店
創作者介紹
創作者 Mier♥戴小如 的頭像
Mier♥戴小如

Mier戴小如ಇ後天美人大作戰




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

台北||聚餐首選餐廳全程桌邊燒烤最歡樂的高規格
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up