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蘆洲巷弄美食超過20年老字號燒肉屋蘆洲店~感受日式炭火魅力就在捷運徐匯中學站

2024-05-14 18:00:00 豺狼做料理 人氣：114
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窩客好文

豺狼做料理

發表篇數：45篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 蘆洲區

造訪商家：燒肉屋蘆洲店-感受日式炭火魅力
phone02-82855521
place新北市蘆洲區永安北路二段8巷14號
作者本次評價：
4.75
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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蘆洲巷弄美食超過20年老字號燒肉屋蘆洲店~感受日式炭火魅力就
豺狼YouTube介紹 https://www.youtube.com/shorts/Su7qbt4mviA

蘆洲巷弄美食超過20年老字號燒肉屋蘆洲店~感受日式炭火魅力就

燒肉屋蘆洲店-感受日式炭火魅力目錄

#燒肉屋蘆洲店簡介及用餐環境

#燒肉屋蘆洲店菜單

#豺狼及小幫手食記及推薦評論

#燒肉屋蘆洲店-感受日式炭火魅力相關資訊

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燒肉屋蘆洲店簡介及用餐環境

燒肉屋蘆洲店是在地人很推薦的巷弄美食,已經經營超過23年了,餐廳位於捷運徐匯中學站後面的永安北路一級戰區
餐廳的裝潢是採日式的風格全部都是木質的裝潢我很喜歡,座位很寬敞溫馨,餐點是採用單店可以選擇自己喜愛的肉品餐點喔~
他們使用炭火燒烤抽風設備超完善所以輕鬆吃燒烤身上不用有烤肉味唷~!

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燒肉屋蘆洲店菜單

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豺狼及小幫手食記及推薦評論

今天我們來就有先做了些功課,燒肉屋-感受日式炭火魅力是屬於日式燒烤,他們的食材可以說是真材實料,完全沒有醃製或加工所以可以吃到肉跟海鮮最原始的肉質與甜美鮮味先來看看我們今天吃甚麼呢?
美國牛五花:這我喜歡烤到半熟約五分後，不用任何沾料只要灑一點玫瑰鹽超好吃~~(桌上配有各種沾料,日式味噌醬.日式醬油...)

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特選大草蝦:服務人員上桌前已經去好殼非常方便，簡單灑一點鹽就可以凸顯蝦肉的脆彈以及鮮甜,而且它真的很Q很好吃

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美國極黑和牛板腱:我喜歡烤到5分熟不管是沾玫瑰鹽或是沾他們自製的味增醬都超級好吃，這道必點
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豬肉的勞斯萊斯西班牙伊比利豬梅花我也大推，烤到7分熟後加味增醬一起吃豬肉的軟嫩跟油脂的香氣超讚的

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吃燒烤絕對不能錯過的奶油金針菇，簡單的金針菇搭配上奶油跟黑胡椒超級解膩又好吃
我又點了他們的招牌日式丼飯,是採用關山米搭配牛肉及泡菜~~超香超好吃

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最後甜點是北海道小倉紅豆餅，記得燒烤的時候要不斷的翻面紅豆餅才會澎起來唷!~超Q的
甜甜的紅豆餡搭配外面軟軟糯糯的麻糬沖淡了前面烤肉的油膩感

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今天整體用餐我們覺得超讚的!每一種肉品質感都非常的棒!
有人說肉不新鮮或有些不能說的秘密就會醃製...而燒肉屋蘆洲店的肉品是完全不需要醃製上桌就可以讓你看到肉的品質,整體用餐我們給5分唷!
這裡的環境蠻適合家庭聚餐或朋友聚會唷~~而且離捷運超近可以不用開車,點杯啤酒或沙瓦聊聊天很放鬆唷~快找朋友一起來吃吧!!

燒肉屋蘆洲店-感受日式炭火魅力相關資訊

 
地址:新北市蘆洲區永安北路二段8巷14號
電話:(02)8285-5521
營業時間:週一~週五1730~2330 週六週日:1700~2330
FB粉絲頁:   https://www.facebook.com/yakiniku1688/?ref=br_rs
Instagram: https://www.instagram.com/yakiniku_house/

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大家可以許願唷~想看我們去哪裡吃?哪裡玩?可以告訴我們唷~

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文章標籤
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