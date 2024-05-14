「柯老二糕餅」

位在昆陽捷運2號出口旁，

每天提供各式甜點糕餅，

不過讓人心心念念的還是蛋塔；

※台北捷運懶人包｜板南線推薦美食看這裡

【柯老二糕餅】

地址：台北市南港區忠孝東路六段421號

電話：02-2788-8659

營業時間：星期一~星期六 08:00~22:00、星期日08:00~21:30

【柯老二糕餅】網站

在螞蟻我的分類中，

蛋塔有分三種型~

台式酥皮、葡式蛋塔、

還有就是德式蛋塔了，

而「柯老二糕餅」的蛋塔，

香甜不膩的餅乾底座，

算是德式蛋塔類別的；



【"柯老二糕餅"】

「柯老二糕餅」

有別於傳統糕餅店鋪，

店空間其實滿大的，

賣的品項也超多，

你想的到的台式糕餅，

這邊幾乎都有賣；



【整家店面滿大的】



【各式傳統糕點】



【中式喜餅區】



【他們家鳳梨酥也不錯】

今天是特地為了

黃澄澄蛋塔而來~~

本來想買的咖啡和楓糖口味，

晚上清一色只剩下原味了(哭)



【蛋塔大軍呀】



【也有出蛋塔禮盒】

最近體重直直升><

很識相的只買了蛋塔、冰沙和擠花奶油餅乾；



【結帳櫃台也很氣派】



【今日是收斂式的買XDD】

"擠花奶油餅乾"

奶油下的果然夠重，

夠酥、夠濃、卡洛里也...(消音)



【西點餅乾區】

"冰沙"味道很像綠豆沙，

不過口感走細緻路線，

配濃茶很適合；



【"冰沙"奶素也能吃】

"蛋塔"真不愧是當家花旦，

像杯子一樣的厚底座，

吃起來有著濃郁奶油香氣，

配上香甜的蛋奶液，

完美的下午茶選擇就在這；



【"蛋塔"不愧是人氣選項】



【這蛋塔皮我超愛】

※後記：【柯老二糕餅】

位在昆陽捷運站旁，

糕點選擇很多，

不過最推的還是蛋塔，

三種口味我都滿喜歡的，

就是一間蛋塔專賣店?XD

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