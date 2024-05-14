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【台北南港】柯老二糕餅｜甜食黨照過來，奶香味MAX人氣蛋塔王｜柴貓趴趴走

2024-05-14 08:51:00 柴貓趴趴走 人氣：108
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窩客好文

柴貓趴趴走

發表篇數：396篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 南港區

造訪商家：柯老二
place台北市南港區忠孝東路六段421號
作者本次評價：
3.90
美味度
4.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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「柯老二糕餅」
位在昆陽捷運2號出口旁，
每天提供各式甜點糕餅，
不過讓人心心念念的還是蛋塔；

【台北南港】柯老二糕餅｜甜食黨照過來，奶香味MAX人氣蛋塔王

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【柯老二糕餅】
地址：台北市南港區忠孝東路六段421號
電話：02-2788-8659
營業時間：星期一~星期六 08:00~22:00、星期日08:00~21:30
【柯老二糕餅】網站

在螞蟻我的分類中，
蛋塔有分三種型~
台式酥皮、葡式蛋塔、
還有就是德式蛋塔了，
而「柯老二糕餅」的蛋塔，
香甜不膩的餅乾底座，
算是德式蛋塔類別的；

【台北南港】柯老二糕餅｜甜食黨照過來，奶香味MAX人氣蛋塔王
【"柯老二糕餅"】

「柯老二糕餅」
有別於傳統糕餅店鋪，
店空間其實滿大的，
賣的品項也超多，
你想的到的台式糕餅，
這邊幾乎都有賣；

【台北南港】柯老二糕餅｜甜食黨照過來，奶香味MAX人氣蛋塔王
【整家店面滿大的】

【台北南港】柯老二糕餅｜甜食黨照過來，奶香味MAX人氣蛋塔王
【各式傳統糕點】

【台北南港】柯老二糕餅｜甜食黨照過來，奶香味MAX人氣蛋塔王
【中式喜餅區】

【台北南港】柯老二糕餅｜甜食黨照過來，奶香味MAX人氣蛋塔王
【他們家鳳梨酥也不錯】

今天是特地為了
黃澄澄蛋塔而來~~
本來想買的咖啡和楓糖口味，
晚上清一色只剩下原味了(哭)

【台北南港】柯老二糕餅｜甜食黨照過來，奶香味MAX人氣蛋塔王
【蛋塔大軍呀】

【台北南港】柯老二糕餅｜甜食黨照過來，奶香味MAX人氣蛋塔王
【也有出蛋塔禮盒】

最近體重直直升><
很識相的只買了蛋塔、冰沙和擠花奶油餅乾；

【台北南港】柯老二糕餅｜甜食黨照過來，奶香味MAX人氣蛋塔王
【結帳櫃台也很氣派】

【台北南港】柯老二糕餅｜甜食黨照過來，奶香味MAX人氣蛋塔王
【今日是收斂式的買XDD】

"擠花奶油餅乾"
奶油下的果然夠重，
夠酥、夠濃、卡洛里也...(消音)

【台北南港】柯老二糕餅｜甜食黨照過來，奶香味MAX人氣蛋塔王
【西點餅乾區】

"冰沙"味道很像綠豆沙，
不過口感走細緻路線，
配濃茶很適合；

【台北南港】柯老二糕餅｜甜食黨照過來，奶香味MAX人氣蛋塔王
【"冰沙"奶素也能吃】

"蛋塔"真不愧是當家花旦，
像杯子一樣的厚底座，
吃起來有著濃郁奶油香氣，
配上香甜的蛋奶液，
完美的下午茶選擇就在這；

【台北南港】柯老二糕餅｜甜食黨照過來，奶香味MAX人氣蛋塔王
【"蛋塔"不愧是人氣選項】

【台北南港】柯老二糕餅｜甜食黨照過來，奶香味MAX人氣蛋塔王
【這蛋塔皮我超愛】

※後記：【柯老二糕餅】
位在昆陽捷運站旁，
糕點選擇很多，
不過最推的還是蛋塔，
三種口味我都滿喜歡的，
就是一間蛋塔專賣店?XD

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