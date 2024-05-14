最近熊胖跟妃妃在Instagram的短影音中發現了這一家TEAMARS - 茶馬司訪山茶店，從影片中發現TEAMARS - 茶馬司訪山茶店，整體感覺裡面的設計裝潢好美，熊胖跟妃妃兩個人看完了不約而同的表示值得去看看，這一家TEAMARS - 茶馬司訪山茶店複合式茶飲餐廳應該算是南屯區最新的美食新地標，熊胖二話不說直接安排日期前往體驗用餐，同樣的，吃過的朋友歡迎留言跟熊胖分享口感，沒吃過的朋友就跟著熊胖一起來看看吧！

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TEAMARS - 茶馬司訪山茶店位於台中南屯區惠文路上，斜對面就是IKEA，是目前台中最新的網宏複合式餐飲店，雖然TEAMARS - 茶馬司訪山茶店並沒有特約停車場，但是附近不論是停車或者是騎機車都相當方便，另外值得一提的是TEAMARS - 茶馬司訪山茶店用餐是沒有時間的限制的，與上一次熊胖跟大家分享的 雲太閒茶文化 一樣，可以悠閒地在這談天說地。

TEAMARS - 茶馬司訪山茶店的吧檯設計的相當時尚，感覺上非常的不像是一般複合式餐廳的風格，熊胖倒是覺得比較像是酒吧，當然吧檯這裡也有提供座位，如果有朋友喜歡坐在吧檯的感覺，這裡是蠻適合的。

TEAMARS - 茶馬司訪山茶店室內用餐環境相當明亮且寬敞，之前熊胖來過一次，經服務生的告知，最少需要等待兩小時以上，熊胖選擇TEAMARS - 茶馬司訪山茶店剛營業的時間來，沒想到當天熊胖選擇這個時段差一點又需要等待，幸好店內的座位算多，熊胖才幸免於難，找到一個相當舒適的座位。

這一區可說是最炙手可熱的區域，熊胖當天看到來這裡用餐的顧客都會隨手來這裡拍一下美美的照片，當然我們家的妃妃也不例外。

TEAMARS - 茶馬司訪山茶店因為是新開幕的關係，廚房看起來還算乾淨。

熊胖在玻璃櫥窗看到了這一幕裝飾品，相當有文藝氣息一幕，當然所有裝飾品都隔在玻璃後方，只可以提供拍照，看得到摸不到XD。

在TEAMARS - 茶馬司訪山茶店的吧檯下方還有擺飾些許蛋糕甜點，有需要的朋友也可以直接點，又或者用餐過後再點也是可以的。

【DM擷取自官方】

從TEAMARS - 茶馬司訪山茶店DM上來看，餐點的種類還算蠻多的，價格部分算是比較中上，這也沒辦法，畢竟來到這裡享受的是環境的氛圍，講白的就是吃裝潢成分居多，至於餐點如何就跟著熊胖一起看下去吧