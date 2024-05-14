最近熊胖跟妃妃在Instagram的短影音中發現了這一家TEAMARS - 茶馬司訪山茶店，從影片中發現TEAMARS - 茶馬司訪山茶店，整體感覺裡面的設計裝潢好美，熊胖跟妃妃兩個人看完了不約而同的表示值得去看看，這一家TEAMARS - 茶馬司訪山茶店複合式茶飲餐廳應該算是南屯區最新的美食新地標，熊胖二話不說直接安排日期前往體驗用餐，同樣的，吃過的朋友歡迎留言跟熊胖分享口感，沒吃過的朋友就跟著熊胖一起來看看吧！
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TEAMARS - 茶馬司訪山茶店位於台中南屯區惠文路上，斜對面就是IKEA，是目前台中最新的網宏複合式餐飲店，雖然TEAMARS - 茶馬司訪山茶店並沒有特約停車場，但是附近不論是停車或者是騎機車都相當方便，另外值得一提的是TEAMARS - 茶馬司訪山茶店用餐是沒有時間的限制的，與上一次熊胖跟大家分享的雲太閒茶文化一樣，可以悠閒地在這談天說地。
TEAMARS - 茶馬司訪山茶店的吧檯設計的相當時尚，感覺上非常的不像是一般複合式餐廳的風格，熊胖倒是覺得比較像是酒吧，當然吧檯這裡也有提供座位，如果有朋友喜歡坐在吧檯的感覺，這裡是蠻適合的。
TEAMARS - 茶馬司訪山茶店室內用餐環境相當明亮且寬敞，之前熊胖來過一次，經服務生的告知，最少需要等待兩小時以上，熊胖選擇TEAMARS - 茶馬司訪山茶店剛營業的時間來，沒想到當天熊胖選擇這個時段差一點又需要等待，幸好店內的座位算多，熊胖才幸免於難，找到一個相當舒適的座位。
這一區可說是最炙手可熱的區域，熊胖當天看到來這裡用餐的顧客都會隨手來這裡拍一下美美的照片，當然我們家的妃妃也不例外。
TEAMARS - 茶馬司訪山茶店因為是新開幕的關係，廚房看起來還算乾淨。
熊胖在玻璃櫥窗看到了這一幕裝飾品，相當有文藝氣息一幕，當然所有裝飾品都隔在玻璃後方，只可以提供拍照，看得到摸不到XD。
在TEAMARS - 茶馬司訪山茶店的吧檯下方還有擺飾些許蛋糕甜點，有需要的朋友也可以直接點，又或者用餐過後再點也是可以的。
【DM擷取自官方】
從TEAMARS - 茶馬司訪山茶店DM上來看，餐點的種類還算蠻多的，價格部分算是比較中上，這也沒辦法，畢竟來到這裡享受的是環境的氛圍，講白的就是吃裝潢成分居多，至於餐點如何就跟著熊胖一起看下去吧
▲功夫麻醬乾拌麵 108元
TEAMARS - 茶馬司訪山茶店的麵條採用的是寬版厚實的麵條，咀嚼起來也是那種比較有嚼勁的那一種，一碗麻醬麵有兩塊切半的糖心蛋，麻醬部分熊胖覺得味道適中，香氣也足夠，整個吃起來也不會覺得太乾。
▲一品紅燒牛肉麵 238元
就價格來看，238元的牛肉麵確實頗貴了些，一碗牛肉麵裡約有三塊牛肉，麵條部分同樣是寬版厚實的那一種，湯頭部分帶點微辣感，味道部分稍嫌淡了些，想吃重口味一些的朋友可以加入旁邊的酸菜，味道會提升一些。
牛肉部分不算小塊，採用的應該是屬於牛腱肉，帶點微微的牛筋口感，肉質部分很軟嫩，不算難吃的那種。
▲台南古早味肉粽 98元
雖然品名上TEAMARS - 茶馬司訪山茶店取為台南古早味肉粽，但是就熊胖所知，台南古早味肉粽不是都會再添加花生粉嗎？這樣一顆98元，老實說確實不便宜，不過就像熊胖上述說的，要在這裡用餐享受店內氛圍，餐點價格較高也是常見的事。
肉粽內餡的料適中，不多也不少，除了控肉之外還有乾魷魚、鹹蛋黃，整體吃起來的味道就表現得較中規中矩，不難吃但也沒多有特色。
▲鮮蝦高麗菜水餃 168元
一盤水餃約有8顆，換算價格方面一顆等於要價21元，水餃部分外皮還蠻有嚼勁的，內餡部分略淡了些，如果沒有蘸醬會比較沒什麼味道。
▲馬司鮮奶茶 138 元
▲珍珠鮮奶茶 148 元
兩者價格相差10元，奶茶的基底都是一樣的，這一款熊胖並沒有喝，據妃妃表示，如果沒有加熱的情況下，茶味偏重，加熱過後奶味會比較凸顯一些，珍珠部分軟Q不軟爛，還不錯。
▲小山園拿鐵 128 元
熊胖本來以為這一杯應該就是屬於抹茶牛奶，沒想到這是三重奏飲料，第一口感受奶泡帶來的奶香味，隨後帶來咖啡帶出來的甘甜，慢慢喝下去的話會帶來抹茶的香氣，熊胖覺得這一杯飲料還算是蠻享受種種層次所帶來感受的一杯。
▲經典鹽酥雞拼盤 198元
對熊胖而言，這一盤還有點質感，眾所皆知，一般外面的鹽酥雞攤，其實隨便點一點都差不多要150元左右，TEAMARS - 茶馬司訪山茶店的這一盤內容物有鹽酥雞、甜不辣、四季豆、米血等四種，並佐以洋蔥、九層塔、胡椒調味，整個吃起來與外面的鹽酥雞沒太大的不同，值得一提的是，TEAMARS - 茶馬司訪山茶店的鹽酥雞料理的確實不錯。
▲巧克力甘納許 180元
另外我們還點了三款甜點，這一款是屬於巧克力捲的蛋糕，造型上有些許類似生乳捲，上方以新鮮藍莓與蛋白糖點綴，整體吃起來巧克力還OK，甜度適中。
▲草莓蜂蜜蛋糕 180元
另一個是採用蜂蜜蛋糕體並裹上草莓鮮奶油，並以新鮮草莓點綴，蛋糕體還算綿密，不甜不膩，整體吃起來味道不會太出格。
▲櫻桃酒香焦糖布丁 130元
這一款是妃妃特地點給我，剛送上桌的時候，熊胖覺得還蠻香，至於什麼酒香部分，熊胖倒是覺得沒什麼酒味。
布丁部分還算綿密，並不是統一布丁的那種口感，焦糖不會太苦太甜，水準還不錯。
今天我們來到TEAMARS - 茶馬司訪山茶店用餐，整體吃下來，餐點的品質還算可以，可說是水準之上，不會有種專吃裝潢的感覺，雖然價格部分偏貴了些，值不值就看個人的標準，對我們來說是尚可接受的那一層面，最後還是建議各位朋友，想來TEAMARS - 茶馬司訪山茶店用餐，要嘛就早一點來，不然就是早早候位，不然真的要等很久，畢竟這裡不限時、不收服務費的複合式餐飲，好啦！以上就是熊胖在TEAMARS - 茶馬司訪山茶店自費用餐體驗，你也喜歡這一類的餐廳用餐嗎？這一篇提供給你參考囉！
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