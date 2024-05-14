台中人氣泰式滷味「太泰滷味」的老闆新品牌「灣guán濃湯麵」，隱藏在勤美商圈巷內，每季更換濃湯麵品項，每次來都是期間限定！結合台灣在地特色元素，創造出一道道美味、濃而不膩的濃湯麵！

隱身在華美街巷內，一不小心就會錯過了！門口寫著大大的灣字就是了！

文青簡約綠白裝潢，店內氛圍給人清新愜意感~加上金屬桌面添增潮流感，座位總共16個，目前試營運期間都是無訂位，人多可能需要候位~

店內是半開放式廚房，老闆正在炙燒食材飄來香氣~

灣guán濃湯麵菜單(2024/5月版本)

菜單每季會更換！與老闆聊一下，目前的品項可能會供應到7、8月~這次是以山系&海派為區分，海平面以上以及海平面以下的概念設計好特別！

▼灣 山系濃湯麵$360

原以為只有一碗麵，但其實算一個set，除了濃湯麵以外，一旁還有紹興酒溏心蛋、芭樂楊桃豆腐

紹興酒溏心蛋醃漬的剛好，滿滿香氣但吃起來酒味又不會太重！

芭樂楊桃豆腐讓我非常驚豔！由新鮮芭樂+楊桃打成醬汁，滿滿芭樂楊桃香氣佈滿口中，搭配冰涼嫩豆腐，夏日來一塊好消暑！

這次山系濃湯麵以雞為基底，以家庭料理常見的香菇雞+蒜頭雞為主調，加上以麻油調味的嫩雞胸片以及豬五花片，上面再鋪滿新鮮蔥絲~

先來說他們的濃湯麵真的顛覆我的想像，有在看我食記的人應該知道~我若吃湯麵都偏好清湯系，因為怕膩~濃湯類與沾麵類都不太試，但是灣的濃湯麵完全不膩！！！濃而不厚重，吃完不會有膩感！

這道山系濃湯麵從基底就帶來滿滿的驚喜，有著香菇雞與蒜頭雞湯的香氣，吃得到雞的精華濃醇感~但卻不厚重！

雞胸嫩度與太泰滷味的嫩雞胸一樣嫩！又特別加入麻油調味，喚起心中的懷舊味道！

豬五花油香且軟嫩~也不會有過多的油膩感！

麵體是彈牙且帶勁的粗麵，搭配濃郁的湯頭也能有比較好的平衡！

有附一小杯五葉松汁可做轉味，微甜的口感，讓湯頭層次更提升！

店內也有辣醬可加，是偏果香的辣醬~加一點更涮嘴！

▼灣 海派濃湯麵$360

海派則是以蝦為主調，再加上干貝、鮮蝦、旗魚片搭配，上面在灑上蔥花與香菜做點綴

蝦湯濃郁而不厚重，滿滿蝦味，身為蝦控的我真的愛到不行！！！

干貝炙燒過，軟嫩且滿滿鮮味！

鮮蝦有兩大隻，都剝好殼了好貼心！還有微炙燒過~蝦香氣撲鼻而來~吃起來新鮮彈呀！

旗魚片意外得不柴~沾著湯底吃好讚~

也是Q彈的粗麵，粗麵更能巴著濃醬汁~每一口都好滿足！

中間轉味可加附的蝦醋，加入薑與蒜的醋醬汁，通常是海鮮料理的沾醬，在這加入濃湯麵做轉味，讓口感比較不單一！

▼南洋味雲耳$65

這道必點！！！太泰老闆做這樣的南洋風味小菜根本老本行！酸甜帶勁！雲耳一小朵，一口一個~爽口到不行！！！

▼柚香海帶芽$65

以柚香調味的海帶芽，加入洋蔥增加口感，整體吃起來滑而細嫩~好清爽！

▼千層小黃瓜$65

小黃瓜切成千層狀，讓整體更入味！以蜂蜜優格調味，吃起來微酸微甜好好吃！

▼黑纖米酒粕抹茶$80／季節水果茶$60

抹茶是借拍照的~老闆很推！茶味很濃郁！而水果茶底茶是綠茶，喝得到百香果與鳳梨香氣，鳳梨果肉切成一條一條得~百香果則是有香氣但沒有籽，這點很讚（因為我就是不喜歡百香果籽會影響口感XD）

整體來說，以環境氛圍到美味程度都是會讓人至少每季都要回訪一次的好店！因為我本身是太泰滷味的忠實顧客，所以了解老闆他們對於食材的堅持與創新！一開始看到菜單可能會覺得價位稍高！但吃完卻有大大的收穫滿足感~也覺得這滿足感對得起這個價位！推薦給大家！

【 灣guán濃湯麵 】

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/guan_noodlesoup/

▸ 地址｜台中市西區華美街372巷3號

▸ 電話｜0909648618

▸ 營業時間｜11:30-14:30。17:30-20:30



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