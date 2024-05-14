「硬派主廚的軟嫩料理 東門店」，從新竹火車站步行約九分鐘的距離，小店隱身在東門市場的1143號，依循店號很快就能找到～

店裡座位不算多，假日用餐時間容易客滿，建議盡早來排隊～

不規則紋路水泥牆、古早鐵件、老窗戶、花玻璃、春聯、紅燈籠…等

店內營造出一種台味十足的復古文青感，氛圍愜意很不錯！

水杯在抽屜，有檸檬水可自行取用，愛吃辣的可以試試店家特製辣醬～

人員服務態度還不錯，上菜速度挺快的！餐點價格不收取服務費。

復古早味紅茶很大一壺，杯子容器看起來蠻有質感的，紅茶淺淺甜度，喝起來順口一點也不苦澀！

傻笑涼拌小黃瓜，像金字塔般層層堆疊起來，小黃瓜翠綠吃起來水潤酸甜，很爽口開胃！

滷獲你的味拼盤，有牛筋、牛肚、豆乾，色香味俱全，豆乾軟但有口感，洞孔吸覆滿滿滷汁很有味兒～

牛肚大小適中易入口，有咬勁又不會咬不爛，牛筋滑嫩Q軟，讓人越吃越涮嘴的那種～

主廚特製紅燒牛肉燴飯，醬汁鹹淡剛好很下飯，牛肉香氣四溢，吃起來有嫩度不乾柴～

店家紅蘿蔔和白蘿蔔給得超大塊不手軟，滋味簡單清甜讓人很喜歡！

附餐清湯洋蔥清甜完美釋放，搭配紅白蘿蔔切片，爽口不油膩！

硬派主廚的軟嫩牛排飯，牛排熟度控制得宜，口感軟嫩Ｑ彈不會嚼不爛！搭配鹹香起司更是畫龍點睛～

將溫泉蛋拌入米飯中，蛋液增添濕滑感挺加分的！還有細碎小肉末讓白飯不無聊！

時蔬走一個清爽調味路線，綿密南瓜、翠綠青花椰、爆汁小番茄，配色好看又兼具營養均衡。

半筋半肉燉湯，也就是清湯豪華升級版，只要加價60元，很適合愛吃肉的人點～

沒什麼話題拉米蘇，整體口感豐富有層次，甜度搭配紅茶一拍即合，吃完鹹食來點甜食真滿足！

硬派主廚的軟嫩料理 東門店

電話：03 5251323

地址：新竹市東區東門市場1143號中央路102巷10號

營業時間：週一至週日11:30–14:00、17:00–21:30

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