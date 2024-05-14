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吐司男 TOAST MAN 布里歐吐司早午餐-新竹埔頂店 | 新竹德安園區 | 韓式早午餐推薦 | 上班族外帶早餐 | 韓式盒子吐司 | 雙起士蛋餅 | 生乳紅茶，爆蛋吐司 | 韓流營養美味

2024-05-14 18:12:00 新竹林依晨 人氣：153
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窩客好文

新竹林依晨

發表篇數：108篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 東區

造訪商家：吐司男埔頂店
phone03-6686988
place新竹市東區埔頂路40號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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晨起，上班前來拜會《 吐司男TOAST MAN布里歐吐司早午餐專賣店 》；吐司男是一間連鎖早午餐店，由台中發跡；2022年插旗新竹。目前台北、新北、、宜蘭、桃園、台中、彰化、新竹、高雄、香港各有分店。

吐司男 TOAST MAN 布里歐吐司早午餐-新竹埔頂店 |

吐司男可以風靡台灣、招牌特色餐點《韓式厚吐司》、嚴選「布里歐麵包」，高比例的雞蛋、牛奶、奶油特製厚吐司香煎後夾入歐姆蛋、嚴選特製肉排；且方便的盒子吐司可以讓上班族帶著走。一路展店插旗；
另有，牛奶吐司、美式經典漢堡、台式酥炸蛋餅、低卡溫沙拉、墨西哥捲餅、法式奶酥厚片、小食；多樣化早午餐，百吃不膩。

吐司男 TOAST MAN 布里歐吐司早午餐-新竹埔頂店 |

竹區吐司男分店位於埔頂路上。鄰近德安園區、costco、龍山國小商圈；服務在此附近工作上班族、通勤上學的學生等。


檢視較大的地圖

由光復路上，龍山國小旁之埔頂路進入即可抵達；建議機車、走路拜訪。
汽車停車：將軍村停車場；金城一路40巷；停好車後，有德安園區接埔頂路的單行道進入可以抵達；機車可臨停門口

吐司男 TOAST MAN 布里歐吐司早午餐-新竹埔頂店 |

鮮明、活潑；櫃台點餐。食用後，精神滿滿；有UberEat，可以外送訂購喔。

吐司男 TOAST MAN 布里歐吐司早午餐-新竹埔頂店 |

店鋪座位設計雅緻、方便；風格與目前連鎖早午餐相似，給人清爽明亮；開啟一天活力的精神身體補給。埔頂店，內用座位有15個；鄰近上班族，以外帶回辦公室居多。

吐司男 TOAST MAN 布里歐吐司早午餐-新竹埔頂店 |

單人高腳椅可以看窗外的用餐設計；很適合鄰近上班族一人用餐。

吐司男 TOAST MAN 布里歐吐司早午餐-新竹埔頂店 |

2-3人的座位用餐相聚；中餐和工程師同事相約來訪。中午時分總是熱烘烘。相當有人間煙火氣息。

吐司男 TOAST MAN 布里歐吐司早午餐-新竹埔頂店 |

可以自助餐點回收區；醬料、吸管、餐具、垃圾桶在這邊。

吐司男 TOAST MAN 布里歐吐司早午餐-新竹埔頂店 |

吐司男新竹埔頂店，菜單拍攝2024.5.14

吐司男 TOAST MAN 布里歐吐司早午餐-新竹埔頂店 |

今天幫大家品嘗：爆蛋厚吐司《 很牛私房 》、《肉蛋雙飛  》、法式奶酥厚片《 金厚奶酥厚片 》、小食《 炸物拼盤+德式香腸 》、台式酥炸蛋餅《 起士瀑布 》、飲料《 厚乳紅茶 》

吐司男 TOAST MAN 布里歐吐司早午餐-新竹埔頂店 |

吐司男的經典菜色，這次一次開箱且分享給大家。

吐司男 TOAST MAN 布里歐吐司早午餐-新竹埔頂店 |

台製酥炸蛋餅 | 起士瀑布 NT59
酥脆台式蛋餅，裡面夾著兩種起士、切達起士與白色莫札瑞拉起士；小朋友才作選擇，一口滿足兩種起士美味；營養滿分。

吐司男 TOAST MAN 布里歐吐司早午餐-新竹埔頂店 |

台製酥炸蛋餅 | 起士瀑布；牽絲的起士，和酥脆的蛋餅；一口咬下外酥、內嫩起士奶香濃膩；相當推薦。

吐司男 TOAST MAN 布里歐吐司早午餐-新竹埔頂店 |

 生乳TEA 生乳紅茶 | NT55

吐司男 TOAST MAN 布里歐吐司早午餐-新竹埔頂店 |

生乳紅茶，味道溫醇、茶香與乳香交融恰到好處；等待餐點的同時，已經完食半杯；可想而知，相當絲滑順口、齒頰留香；
嚴選台灣小農乳品、嚴選紅茶，調製而成；經典美味茶香、乳香；呈現給大家。

吐司男 TOAST MAN 布里歐吐司早午餐-新竹埔頂店 |

爆蛋厚吐司 | 肉蛋雙飛 NT89
嚴選「布里歐麵包」，布里歐麵包是法文Brioche的音譯；高比例的雞蛋牛奶、奶油特製而成的韓式厚片土司，煎台煎至雙面焦香酥脆；鬆軟的厚吐司內夾鮮甜生菜、細膩柔滑潤口歐姆蛋、醃製鹹香脆爽的豬肉、切達起士；外層焦上沙拉、鹹香海苔點綴；美味營養的韓風早午餐，一口滿足。

吐司男 TOAST MAN 布里歐吐司早午餐-新竹埔頂店 |

爆蛋厚吐司 | 很牛私房 NT109
厚且綿密的韓式吐司外脆內軟奶香濃膩，內夾澳大利亞醃製牛肉、柔嫩爽口的歐姆蛋、鮮甜可口生菜，澆上沙拉更甜口濃膩；很牛私房，美味出場；

吐司男 TOAST MAN 布里歐吐司早午餐-新竹埔頂店 |

嚴選澳大利亞牛肉片，醃製入味，滑嫩潤口的歐姆蛋；一口咬下，超級滿足；喜愛牛肉吐司的朋友們絕對不能錯過。

吐司男 TOAST MAN 布里歐吐司早午餐-新竹埔頂店 |

炸物拼盤(雞塊X2、熱狗X2、薯條) | NT69
酥脆的炸物，油炸酥脆香氣撲鼻；相當誘人食慾。雞塊、熱狗、薯條均油炸恰到好處，外酥裡嫩，沾附番茄醬汁；美式快餐風味、快速飽餐一頓；

吐司男 TOAST MAN 布里歐吐司早午餐-新竹埔頂店 |

香煎德式香腸 | NT35
一般飯店均會提供的水煮、蒸熟德式香腸脆皮內軟Q，韓式早午餐香煎料理。更顯酥脆好吃。

吐司男 TOAST MAN 布里歐吐司早午餐-新竹埔頂店 |

吐司男 TOAST MAN 布里歐吐司早午餐-新竹埔頂店 |

法式奶酥厚片 | 金厚奶酥厚片NT49 (手工製作)
採用牛奶土司上面均勻抹上「男製手作奶酥」，蒸氣烘烤；嚴選的奶粉製作奶酥醬讓每一口厚片都軟膩奶香、綿密Q軟好入口；外酥裡嫩。這次搭配厚乳紅茶，整份奶香滿溢；精神滿滿。

 

吐司男-新竹埔頂店
電話：03 668 6958
線上點餐
營業：07:30–15:00
 粉專 www.facebook.com/toastman014 
公休日洽粉專公告 
地址：新竹市東區埔頂路40號

實際餐點內容、價格、營業時間依店家公告為主本篇為店家邀約採訪，內文為實際心得分享

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