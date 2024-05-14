全台蛋餅必吃名單！

監獄蛋餅？ 聽說是新興高中學生愛吃的一家喔！

遠遠地就能看見這間店超熱鬧，大家都心甘情願站在太陽底下排隊，清一色全為了這家蛋餅而來

【新興高中監獄蛋餅】位於永豐路與富城街交叉口，店內永遠是人氣熱滾滾

，天天都有一堆在地人在排隊

他們家品項很簡單，只有蛋餅和水煎包，但生意還是好到不行

每一份蛋餅都是老闆手工現擀現做的，可以選擇單蛋或是雙蛋

看老闆煎蛋餅的手幾乎都沒停過，另外一提，只買水煎包不用等

等了20分鐘有吧！終於輪到我了！

老闆超親切，手正忙碌，還是很熱情的，老闆跟老闆娘人都很好，還會跟客人聊天

說今天沒穿西裝，要我幫他拍帥一點，太可愛的老闆了〜

現場看老闆煎蛋餅，真的好大一份，加上雞蛋，看起來更加誘人了

，而且煎蛋餅時的整個過程也好療癒阿！

蛋餅剛拿到手，要命超燙！！！

份量真的還蠻大一份的！！！

蛋餅跟一般餅皮有點不同，是屬於古早口味的

吃起來是厚實的口感，剛剛好的嚼勁真的會讓人吃一口就停不下來〜

就算是男性也能吃完一份後飽到天靈蓋！

水煎包也是必點的喔，真的很大顆

這個高麗菜水煎包也是一絕，別看它皮比較厚一點，高麗菜給得很飽滿

，而且吃起來清脆鮮甜，內餡還很多汁

小珊珊碎碎念：

一份50元雙蛋蛋餅就讓你一餐抵兩餐，巨無霸份量一看全嚇傻，號稱八德最高CP值蛋餅就是它！

古早味蛋餅的軟Q口感，餅皮有著濃厚麵粉香和蛋香，份量也很實在

價格很親民，也難怪生意會這麼好，這次吃完覺得我會願意常來吃

【Info】

【新興高中監獄蛋餅】

地址：桃園市八德區永豐路541號隔壁

營業時間：06:5𝟬-𝟭𝟭:𝟬𝟬(週日公休)