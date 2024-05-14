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八德「監獄」蛋餅你吃過嗎？一大早排隊也非吃不可！被喻為在地最好吃蛋餅就是它！

2024-05-14 19:01:00 小珊珊 人氣：108
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窩客好文

小珊珊

發表篇數：1256篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：新興高中監獄蛋餅
place桃園市八德區永豐路541號
作者本次評價：
4.60
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
1.00
CP值
5.00
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八德「監獄」蛋餅你吃過嗎？一大早排隊也非吃不可！被喻為在地最

全台蛋餅必吃名單！028揪耳朵

監獄蛋餅？011想聽說是新興高中學生愛吃的一家喔！

 

遠遠地就能看見這間店超熱鬧，大家都心甘情願站在太陽底下排隊，清一色全為了這家蛋餅而來

新興高中監獄蛋餅】位於永豐路與富城街交叉口，店內永遠是人氣熱滾滾

，天天都有一堆在地人在排隊

八德「監獄」蛋餅你吃過嗎？一大早排隊也非吃不可！被喻為在地最

 

他們家品項很簡單，只有蛋餅和水煎包，但生意還是好到不行

八德「監獄」蛋餅你吃過嗎？一大早排隊也非吃不可！被喻為在地最

 

每一份蛋餅都是老闆手工現擀現做的，可以選擇單蛋或是雙蛋

看老闆煎蛋餅的手幾乎都沒停過，另外一提，只買水煎包不用等

八德「監獄」蛋餅你吃過嗎？一大早排隊也非吃不可！被喻為在地最

 

等了20分鐘有吧！終於輪到我了！

老闆超親切，手正忙碌，還是很熱情的，老闆跟老闆娘人都很好，還會跟客人聊天

說今天沒穿西裝，要我幫他拍帥一點，太可愛的老闆了〜126快樂

現場看老闆煎蛋餅，真的好大一份，加上雞蛋，看起來更加誘人了

，而且煎蛋餅時的整個過程也好療癒阿！

八德「監獄」蛋餅你吃過嗎？一大早排隊也非吃不可！被喻為在地最

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蛋餅剛拿到手，要命超燙！！！014呀

份量真的還蠻大一份的！！！

八德「監獄」蛋餅你吃過嗎？一大早排隊也非吃不可！被喻為在地最

八德「監獄」蛋餅你吃過嗎？一大早排隊也非吃不可！被喻為在地最

 

蛋餅跟一般餅皮有點不同，是屬於古早口味的

吃起來是厚實的口感，剛剛好的嚼勁真的會讓人吃一口就停不下來〜016飄過

就算是男性也能吃完一份後飽到天靈蓋！566吃飽

八德「監獄」蛋餅你吃過嗎？一大早排隊也非吃不可！被喻為在地最

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水煎包也是必點的喔，真的很大顆

這個高麗菜水煎包也是一絕，別看它皮比較厚一點，高麗菜給得很飽滿

，而且吃起來清脆鮮甜，內餡還很多汁

八德「監獄」蛋餅你吃過嗎？一大早排隊也非吃不可！被喻為在地最

 

小珊珊碎碎念：

一份50元雙蛋蛋餅就讓你一餐抵兩餐，巨無霸份量一看全嚇傻，號稱八德最高CP值蛋餅就是它！

古早味蛋餅的軟Q口感，餅皮有著濃厚麵粉香和蛋香，份量也很實在051點頭

價格很親民，也難怪生意會這麼好，這次吃完覺得我會願意常來吃

 

【Info】

新興高中監獄蛋餅

▶地址：桃園市八德區永豐路541號隔壁

▶營業時間：06:5𝟬-𝟭𝟭:𝟬𝟬(週日公休)

 

文章標籤
新興高中監獄蛋餅 監獄蛋餅 八德美食 八德小吃 八德蛋餅 桃園必吃蛋餅 八德必吃蛋餅 排隊蛋餅 古早味蛋餅 新興高中蛋餅
創作者介紹
創作者 小珊珊 的頭像
小珊珊

翰寶寶與小珊珊的旅遊美食生活手札




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