全台蛋餅必吃名單！
監獄蛋餅？聽說是新興高中學生愛吃的一家喔！
遠遠地就能看見這間店超熱鬧，大家都心甘情願站在太陽底下排隊，清一色全為了這家蛋餅而來
【新興高中監獄蛋餅】位於永豐路與富城街交叉口，店內永遠是人氣熱滾滾
，天天都有一堆在地人在排隊
他們家品項很簡單，只有蛋餅和水煎包，但生意還是好到不行
每一份蛋餅都是老闆手工現擀現做的，可以選擇單蛋或是雙蛋
看老闆煎蛋餅的手幾乎都沒停過，另外一提，只買水煎包不用等
等了20分鐘有吧！終於輪到我了！
老闆超親切，手正忙碌，還是很熱情的，老闆跟老闆娘人都很好，還會跟客人聊天
說今天沒穿西裝，要我幫他拍帥一點，太可愛的老闆了〜
現場看老闆煎蛋餅，真的好大一份，加上雞蛋，看起來更加誘人了
，而且煎蛋餅時的整個過程也好療癒阿！
蛋餅剛拿到手，要命超燙！！！
份量真的還蠻大一份的！！！
蛋餅跟一般餅皮有點不同，是屬於古早口味的
吃起來是厚實的口感，剛剛好的嚼勁真的會讓人吃一口就停不下來〜
就算是男性也能吃完一份後飽到天靈蓋！
水煎包也是必點的喔，真的很大顆
這個高麗菜水煎包也是一絕，別看它皮比較厚一點，高麗菜給得很飽滿
，而且吃起來清脆鮮甜，內餡還很多汁
小珊珊碎碎念：
一份50元雙蛋蛋餅就讓你一餐抵兩餐，巨無霸份量一看全嚇傻，號稱八德最高CP值蛋餅就是它！
古早味蛋餅的軟Q口感，餅皮有著濃厚麵粉香和蛋香，份量也很實在
價格很親民，也難怪生意會這麼好，這次吃完覺得我會願意常來吃
【Info】
【新興高中監獄蛋餅】
地址：桃園市八德區永豐路541號隔壁
營業時間：06:5𝟬-𝟭𝟭:𝟬𝟬(週日公休)