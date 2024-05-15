穀倉餐廳，一個灰色調的台南西港區農會閒置倉庫空間，在巧思改造下展現「米」字亮點，更以西港麻油乾湯兩吃火鍋為特色，讓客人用竹鏟「炒麻油」體驗烹飪樂趣，成為西港在地超人氣美食餐廳。「胡麻嫂擔露館」位於穀倉餐廳前方，是全國第一座胡麻油故事館，明星商品西港區農會「胡麻嫂黑麻油」與「麻油達」更是必買伴手禮。



說到台灣地理位置或特產，透過新聞媒體報導，相信很多人都知道屏東「東港」有黑鮪魚、台北「南港」有南港展覽館、雲林「北港」有北港朝天宮，但說到「西港」應該有很多人跟筆者 (夫子) 一樣是白丁，要 Google 一下才知道，西港在台南，是台灣胡麻 (別名芝麻) 的主要產區之一。



穀倉餐廳，一間由台南西港區農會閒置穀倉華麗變身，以西港麻油乾湯兩吃火鍋為特色，成為西港在地超人氣美食餐廳。



穀倉餐廳位於一整排磚牆加造倉庫建築的後段，外地人若沒有在地人特別指引，應該不會特別注意到，因為位置與環境真的太低調了。



倉庫原本的水泥塗層特意的被剷除，露出紅磚砌面，讓磚紅與水泥柱的灰調呈現對比，溫潤了建築的歲月痕跡。



穀倉餐廳入口玄關，整面側牆掛滿來自台南西港「檨林社區發展協會」創立的「藺草工坊」所編織的藺草「24節氣包」。這面吸引眼球、引人好奇的提包牆詢問度相當高，讓檨林在地圓藺草編織傳統行業，有個展露頭角的舞台。



穀倉餐廳結帳台前方，二座購物車擺放穀倉餐廳自有品牌商品與在地農特產品，有黃金麵線、剝皮辣椒、美濃油蔥酥、葵花瓜子、燕巢芭樂乾、橄欖與醋品等。



說穀倉餐廳是華麗變身，一點都不為過，灰色調的倉庫空間，在從事設計業的老闆李瀚凭 (音同「平」) 的巧思改造下，展現「米」字亮點。他以「穀倉」存放之物「米」作為發想，跟農民收購稻殼，混合白膠後黏貼在牆壁上，同時以保麗龍裁出數十個筆畫中有「米」的字，同樣黏上稻殻，貼滿一整面牆上，變成特殊的米字牆。



使用來自檨林的茂興製蓆廠 (全台目前唯一僅存的藺草蓆工廠) 的藺草蓆，做成懸吊式隔間板成為座位屏風，也是老闆李瀚凭的巧思妙想。



一面牆，這麼多的「米」字，你全部會唸嗎？答案在餐桌紙上，有興趣可要比對一下，仔細瞧瞧。



餐桌上方的吊燈，是以西港永樂社區種植的貴黍 (作掃帚的材料) 做成燈罩，巧思成就空間美感，讓人驚艷。



菜單中乾湯兩吃火鍋，有西港麻油雞鍋 (照片：上)、西港麻油鮮蝦鍋 (照片：下) 、撥皮辣椒雞鍋與十三香麻辣雞鍋等四個選項。



西港麻油乾湯兩吃火鍋的發想來自老闆娘施綵蓉，麻油是西港的特產，創業之初設計菜單，她想要主打麻油雞，但考慮到廚師的人選、備餐的時間等等困難後，她突發奇想：「何不讓客人自己動手？」，於是大膽的實現創意並大受好評。



有趣的竹鏟，老闆娘施綵蓉表示，這是客人給的建議，最初乾湯兩吃火鍋只提供筷子，客人建議她提供個鏟子，能更貼近「炒麻油」的烹飪樂趣。



炒好的雞肉或鮮蝦，客人可以選擇取出乾吃，再利用煸香的麻油，加入高湯煮火鍋料，或不取出直接加入高湯混煮火鍋料，客人可隨意自行料理變化出多種吃法。



乾湯兩吃火鍋，附白飯、冬粉、日曬麵線 (黃金麵線，照片：左上) 三選一與冰釀烏梅汁。筆者(夫子) 發現日曬麵線加在用煸香的麻油煮的火鍋料中，超好吃的。



穀倉餐廳的菜單，除乾湯兩吃火鍋外，也有一般湯鍋、素食鍋與套餐 (照片：西瓜綿佐北門虱目魚套餐)，可提供不同口味喜好的客人選擇。



餐後來一支用台南西港名產「胡麻 (芝麻)」製作的芝麻霜淇淋，最能為美味的餐點畫龍點睛，畫下完美句點。



「胡麻嫂擔露館」位於穀倉餐廳前方，是全國第一座胡麻油故事館，明星商品西港區農會「胡麻嫂黑麻油」更連續多年榮獲台灣農業百大精品獎。



胡麻嫂黑麻油採用冷壓法製油，雖然步驟繁瑣，榨油率僅有四成，且冷卻需要相當長的時間，但能夠保留胡麻的營養素，有「麻油界的奧斯卡」的美稱。



「胡麻嫂擔露館」除了胡麻嫂胡麻油外，還有芝麻糖、芝麻粉、芝麻醬、香酥芝麻巧果、芝麻包等食品，也有販賣台灣各鄉鎮農會的特色產品，值得仔細參觀選購。



除了胡麻嫂胡麻油外，西港區農會還有一樣特色商品全國僅有：麻油達。麻油達是指麻油煉製過程中，沈澱在最底下的纖維質黑油，早年台灣物質困乏，平日跌倒摔傷、冬季皮膚乾裂，麻油達就是阿嬤的壓箱寶，是最好用的萬用藥膏，透過生技製作，麻油油底黑膏化身成為「台版面速力達母」，商標圖案也換成可愛的「胡麻嫂」。



胡麻嫂擔露館

地址：台南市西港區營西里1號

電話：06 795 5217

營業時間：平日：08:00 - 17:00，星期六，日：11:00 - 14:30 / 17:00 - 20:00

官網：https://shop.sgfa.org.tw/

穀倉餐廳

地址：台南市西港區營西里1號

電話： 06 795 6700

營業時間：11:00 - 14:00 、17:00 - 20:30 (週一公休)

FB 專頁，搜尋：穀倉餐廳

公共交通：台南火車站搭台南公車 [橘11] 或 [橘11-1]，到 [後營] 站下車，再步行前往。

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