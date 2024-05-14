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【新竹美食】RCW café｜超可愛貓咪主題咖啡館，主打韓式火鍋、海苔飯捲、甜點下午茶。寵物友善。近竹東國中 - 貪吃猴的幻想

2024-05-14 23:08:00 貪吃猴 人氣：118
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窩客好文

貪吃猴

發表篇數：697篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹東鎮

造訪商家：RCW café
phone03-5102671
place新竹縣竹東鎮康寧街27號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.00
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RCW café，新竹竹東第一家貓咪主題的韓式料理咖啡館。RCW café店面以亮麗的愛馬仕橙色打造，加上可愛的3隻布偶貓，開幕就吸引不少人前往嘗鮮。RCW café主打韓式料理、也有供應早午餐、甜點、下午茶，環境舒適還有戶外庭院跟天井，算是相當好拍的餐廳呢~

RCW café
地址: 新竹縣新竹縣竹東鎮康寧街27號
電話:03-510-2671
時間:平日11:00~20:00；六日10:00~20:00(周一休息)
粉專:請點我

網路預約訂位:請點我

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RCW café在哪裡?

最近回到新竹又發現竹東多了一間新的咖啡館，RCW café就位在竹東國小跟竹東國中附近的康寧街小巷子裡，剛好就在謝家仙草旁邊。

不過巷子裡停車真的不方便，要到附近竹東國中或國小找路邊停車，走路一下也不遠，或者仁愛公有停車場那邊式收費的。

RCW café環境介紹

 

RCW café店面打造亮麗的橘色非常搶眼，看似小小一間，走進去才知道別有洞天

RCW café是一間以布偶貓為主題的韓式料理餐廳，同時也有賣早午餐、咖啡、下午茶、甜點，感覺相當多元

裝潢投入了不少心思在裡面，牆壁上還有貓咪的畫像

吧檯處有紙巾跟水可以自取，結帳也在這邊

 

裡面還有自家庭院，下午來應該挺不錯的，小巷子裡又鬧中取靜，很適合下午茶放鬆聊天

接著來去2樓空間看看

一樓的吧檯處原來是鏤空的天井，二樓也打造出充滿設計感的用餐環境

另外可愛的3隻布偶貓也在這裡，剛好來的時候他們在睡覺，就不打擾牠們啦~

RCW café菜單介紹

 

手機直接掃桌上的QRCODE進去店家網站點餐，餐點選擇多，也有套餐可以搭配，訂單確認好送出後才會開始製作餐點，接著到櫃檯那邊結帳就可以了。

>>更多菜單照片

熱拿鐵咖啡

濃醇的熱拿鐵咖啡，迷人的豆香，口感很厚實，加上美美的拉花很可以

藍色海洋傳說

相當夢幻的清涼飲品，帶有荔枝甜甜的味道，清爽解膩也好喝

韓式壽司

 

海苔飯捲壽司，用料很紮實，旁邊還有附韓式泡菜可以搭配著吃

泡菜微辣卻很爽口，單吃很夠味。壽司配料非常豐富，全部都包在飯捲裡面，一口一個很滿足

泡菜配壽司也很搭，爽脆口感更增添幾分風味

水果可頌鬆餅

套餐加購的水果鬆餅，造型小巧精緻，還有附可愛的小貓餅乾

 

新鮮水果果肉看著格外誘人，鮮奶油的堆疊，讓鬆餅充滿豐富層次

鬆餅口感微軟，但很香甜，搭配鮮奶油跟水果一起吃更有層次。

巧克力巴斯克乳酪蛋糕

很厲害的巴斯克乳酪蛋糕，非常濃郁的巧克力，每口都很紮實

巧克力苦中帶甜，極致的口感在嘴裡化開，一口蛋糕在配上一口咖啡，真的很享受。

 

店家資訊

RCW café
地址: 新竹縣新竹縣竹東鎮康寧街27號
電話:03-510-2671
時間:平日11:00~20:00；六日10:00~20:00(周一休息)
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網路預約訂位:請點我

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

文章有時效性，相關資訊以店家為主

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評分者：貪吃猴
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5.0
 



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