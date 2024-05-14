之前與家人到 不葷主義茶餐廳 Veggienius 的台北分店享食(文章點我)大家對料理的印象都蠻好的，

這次到台中走走家人特別訂了 不葷主義茶餐廳 Veggienius 來吃，本店位於台中公益路上的一樓大馬路旁，與台北分店一樣入口處即可見到碩大的實木櫃台。

台中店為挑高空間、十分寬敞，旁側可見到縷空造型的荷葉主題隔屏。

兩側壁面則是擺著不同展品的展示造型牆。

挑高的底端壁面上方是一幅梵文心經，空間整體感覺簡約舒適。

餐點目錄首圖就是台中本店的外觀一景。

飲品部分這次我們先點了一壺 鐵觀音 。

我點了上次沒點到的 淡淡的幸福(蛋素) ，說是人氣排行必點，這次給他點下去~

中間一顆生蛋黃，旁邊是一圈七味粉。

食用前要先攪拌均勻，這鍋有蛋白、鹹蛋黃、木耳、甜椒還有菇的蛋羹~雖加了七味粉但不會辣。

這盤是 翠玉炒飯 ，綠色小點點是切碎碎的青江菜，炒飯粒粒分明，品嚐起來有淡淡清香十分好吃。

來到本店一樣要來一盤 蘿蔔絲餅 。

本店 蘿蔔絲餅 內餡的蘿蔔絲品嚐起來水嫩之外較為多汁，不知道是不是跟出爐時間有關係~當然台北店的也是好吃的。

家人有吃辣，品項部分一樣來一份 老壇酸菜魚(蛋奶素) ，上次喝太快被酸辣的湯辣到，這次上來沒多久湯就被家人喝掉一大半了，裡面的馬鈴薯一樣新鮮鬆軟好食~

這盤是 一窩絲抓餅 ，上面有撒胡椒鹽，品嚐起來十分香酥，很好嗑。

台北店那次餐聚沒有卡但金額有達標，活動部分是說消費滿1000元並按讚官方FB/追蹤官方IG，即贈 8折卡 一張，這次到台中拿了；卡片次日生效，年底前內用皆8折，認卡不認人，可共用(台北、台中通用)，年底前消費滿4次，隔年可續卡。

剛好碰上雨天，吃飽飽的我們大家就去三井outlet飯後散步，櫥窗購物兼看台中港~也是充實的一天。(◕ܫ◕)

餐廳資訊👇👇👇

不葷主義茶餐廳 Veggienius 台中店

地址： 408台中市南屯區公益路二段21號

電話： 04 2323 8111

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