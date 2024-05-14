最近女王跟家人聚餐的時候，在台中西屯的Jmall發現了一間超厲害的義式餐廳，這間默爾pasta pizza 以舒適的用餐空間以及超美味的百年窯烤PIZZA手藝的出名，這個品牌已開業17年，可以說是台中必吃的經典義大利餐廳，今天就讓女王帶大家來探訪這間2024台中親子餐廳推薦吧~

默爾pasta pizza-台中jmall店在哪裡

電話：04-24633953

地址：台中市西屯區台灣大道四段1038號

營業時間：週一至週日11:00-21:30（週五週六至22:00）

默爾pasta pizza-台中jmall店位於台中西屯聚餐必訪的Jmall美食街的B1，除了好停車外店內的空間更可容納下約50~80人左右，用餐空間也規劃了開放座位、半開放包廂及大型的聚餐桌，輕鬆就能滿足有團體用餐或親子家庭聚會需求的人，因此這間默爾pasta pizza​台中兒童友善餐廳，每到用餐時段人潮就會滿滿，建議團體用餐的人記得一定要先預約，才不會久候喔~



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默爾pasta pizza菜單價格

默爾pasta pizza-台中jmall店的最出名的菜單就是，使用義大利進口窯烤爐手工烘烤而成的超美味大PIZZA，加上多樣有特色的義式手作料理，另外還有兒童餐點、下午茶、甜點等多樣選擇，大空間加上一桌好菜，人潮滿滿果然是有原因的! 下面就讓女王繼續替大家介紹，店內的一些特色招牌菜色吧!

★ 查看：默爾pasta pizza-台中jmall店完整菜單價格

※以上價格皆有時效性，請以官方資訊為主!

默爾pasta pizza-台中jmall店-2024母親節優惠

在開始介紹默爾pasta pizza餐點前我們先來替大家報一下默爾的母親節優惠；即日起至5月21日只要帶媽媽到默爾pasta pizza-台中jmall店用餐就直接送明太子義式香料炸雞肉質軟嫩香氣十足，還可以抽 市值$7000 的煙波大飯店聯合住宿券兩張(1名) (※詳細資訊點我查看)。如果有到訪的旅人可別錯過這個超好康活動喔!



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默爾pasta pizza-台中jmall店餐點介紹

蘑菇臘腸+陽光夏威夷-雙拼PIZZA$370

介紹完吃完母親節活動現在就正式進入的默爾的餐點介紹，剛剛說過默爾pasta pizza最出名的就是手作窯烤 PIZZA ，這次女王點了的是蘑菇臘腸+陽光夏威夷的雙拼PIZZA，女王不得不說默爾的PIZZA除了擁有滿滿餡料外，那可以拉絲的濃厚芝士更是讓人看的口水直流~

而且默爾的PIZZA的每一塊都是現點現烤，那最熱騰騰的現烤薄皮PIZZA蓬鬆的化口美味，不管是大人還是小朋友都能輕鬆享用，而且這正宗的口感風味可以說是女王吃過的最好吃的台中PIZZA之一，反正喜歡PIZZA的人一定要來吃看看，那與眾不同的就是獨到風味絕對值得一試喔~

松露蘑菇燻櫻桃鴨燉飯$440

默爾pasta店內除了有美味的PIZZA，店家的義大利麵以及燉飯料理也是店內的招牌，如果單點主的話在前菜部分就會附贈了小麵包，口感都部分比較值得一提的就是店家，以蓬鬆小麵包沾上清爽不膩的羅勒青醬，可以說是非常完美的開胃菜!

接下來這就是松露蘑菇燻櫻桃鴨燉飯以口感濃郁的松露醬燉飯打底，再加新鮮的微紅色櫻桃鴨肉片，看似簡單的料理口感非常有層次，滑嫩鮮美的櫻桃鴨肉質非常的鮮甜，完全沒有乾柴的口感，廚師的烹煮的非常到位，加上以松露與鮮菇熬煮成的燉飯，香氣更是瀰漫了口中，一層層的口感真的是讓人吃一口就會上癮的美味阿!



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蘑菇雞肉筆管麵(兒童餐) $280

默爾pasta pizza還除了提供經典的義式料理外，也有專門為兒童打造的兒童套餐，這次女王點的是蘑菇雞肉筆管麵(兒童餐)的套餐，餐點是以筆管麵作為主食，配搭上雞塊+薯條+小麵包，看小朋友吃的不亦樂乎的模樣就知道他有多美味，另外餐點還附贈了濃湯與蜜茶，滿滿的大份量應該也是小孩吃得很開心，很推薦大家來親子聚餐!

焦糖烤布蕾$165

如果你是喜歡吃甜點的人，默爾pasta pizza店內也提供了多樣的甜點，這盤焦糖烤布雷，外層焦脆，內層有濃郁蛋香，甜蜜蜜的清香絕對會媽咪們甜到心坎裡喔~

皇家莓果果粒茶+$170｜紅肉火龍果氣泡飲+$160

吃完滿滿美食後，就是來杯美味飲品啦! 女王前面有說默爾非常適合媽咪們聚餐，其實就是因為店內提供了，可回沖的熱飲就，這款皇家莓果果粒茶可以說是媽咪們聊是非的下午必點的下午茶飲品，在大餐後來一壺，微酸清甜的熱飲真的是完美的餐飲結尾，真的讓人滿足到不行!

如果你喜歡冷飲，女王推薦這款紅肉火龍果氣泡飲微甜的水果香氣氣泡引，配搭薄荷葉檸檬片的襯搭，最適合夏日的飲品選擇~

2024台中親子餐廳推薦

最後女王就把這間2024台中親子餐廳推薦大家，這裡的大空間環境，真的非常適合台中人親子用餐或家庭聚會，反正任何慶生節日到訪都會是不錯的選擇，那豐盛的美食搭配舒適的環境，吃過後不會讓你失望的喔! 有興趣的人就快到去默爾patsa pizza-台中JMall店品嚐一番吧~

s 默爾patsa pizza-台中JMall店資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

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「台中J Mall店」

電話：04-24633953

地址：台中市西屯區台灣大道四段1038號