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[食記。嘉義東區]抵嘉義式冰店。小山園濃抹茶/好運旺旺來優格/杉林溪蜜香紅茶那堤/柳橙百香雪酪 #文化路商圈

2024-05-15 09:00:00 小狐尼 NiNi 人氣：102
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窩客好文

小狐尼 NiNi

發表篇數：316篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：嘉義市 > 東區

造訪商家：抵嘉義式冰店
place嘉義市東區民族路346號346號
作者本次評價：
2.50
美味度
2.50
服務品質
2.50
裝潢氣氛
2.50
CP值
2.50
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202405 嘉義東區 抵嘉義式冰店

「抵嘉義式冰店」位於嘉義市最熱鬧的文化路、民族路商圈一代

是一家小巧可愛的義式冰淇淋專賣店，每天提供10種以上新鮮製作的義式冰淇淋(Gelato)

也有清爽、無奶的雪酪(Sorbet)

舉凡常見的巧克力、牛奶、莓果口味，還有我最喜歡的茶類與經典台灣水果

再搭配餅乾、巧克力醬，搖身一變成小熊，實在好吃又可愛!


 

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餐廳名稱：抵嘉義式冰店(嘉義市東區民族路346號)

餐廳連結：FB粉絲專頁  

營業資訊：05-2237150 12:00-20:00

餐點介紹：現挖冰淇淋/獨享杯冰/客製化冰淇淋蛋糕

用餐日期：2024.05


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202405 嘉義東區 抵嘉義式冰店

▲抵嘉義式冰店 店面

就在IN89影城旁邊，附近就是嘉義市最熱鬧的文化路商圈

 

▼2023.04 初訪

 

其實這次是我第二次來!

還記得上一回合是跟一位美國友人去IN89影城看晚場電影《吸血鬼特助：雷菲爾》，電影開播前就到這先來吃一支可愛的「米奇」囉

友人還被小圓餅搭義式冰淇淋的組合煞到，當下問老闆可不可以多來幾塊，甚至後來還問我可以去哪裡買這種餅乾(大笑)

 

202405 嘉義東區 抵嘉義式冰店

▲抵嘉義式冰店 店內環境

室內有一張長桌以及門口旁邊的吧台桌

202405 嘉義東區 抵嘉義式冰店

▲抵嘉義式冰店 冰淇淋櫃

店內每天提供十多種的義式冰淇淋(Gelato)和雪酪(Sorbet)

義式冰淇淋(Gelato)是以牛奶為基底，若口味標示「○○優格」，則是用優格取代牛奶；兩者均不使用鮮奶油，基本上為奶素可食

(部分為蛋奶素，例：焦糖雞蛋布丁口味)

雪酪(Sorbet)則是採較具酸味的水果製成，無蛋無奶，全素者可以食用

202405 嘉義東區 抵嘉義式冰店

▲抵嘉義式冰店 挖冰過程

雖然每天的菜單都不同，但都會有以下作固定班底：巧克力系列、茶系列、水果系列

巧克力系列有三種濃度、茶系列則日本茶和台灣茗茶均有、水果系列則是台灣當季水果為主

202405 嘉義東區 抵嘉義式冰店

▲抵嘉義式冰店 挖冰過程

很幸運今天有我最愛的「抹茶」口味，而且還是濃抹茶!!

(老闆說他會做濃抹茶和淡抹茶兩種)

剛從冷凍櫃取出的抹茶冰淇淋還很硬，老闆挖得十分賣力啊...

202405 嘉義東區 抵嘉義式冰店

▲抵嘉義式冰店 挖冰過程

義式冰淇淋(Gelato)與常見的冰淇淋(Ice cream)有什麼不同呢?

冰淇淋的成分和製作原理，就是將液體(成分多是牛奶、鮮奶油、糖，搭配水果、堅果、果醬或粉末香料...等)邊降溫邊攪打混入空氣，進而變成比較膨脹的固體。

美式冰淇淋(Ice cream)通常使用較多的鮮奶油，脂肪量(高於10%)和空氣膨脹率(高於100%)都比較高，香濃滑順且鬆軟；

義式冰淇淋(Gelato)則多以牛奶為基底，搭配糖和水果、堅果等新鮮食材，脂肪量(4-8%)和空氣膨脹率(5-30%)都比較低，口感扎實

202405 嘉義東區 抵嘉義式冰店

▲抵嘉義式冰店 剛做好的義式冰淇淋

不論內用杯裝、酥杯裝或是外帶塑膠杯裝，老闆一律都會給冰淇淋加上餅乾和巧克力裝飾

比起去年來時冰淇淋上只有兩片餅乾的「米奇」，現在變成有完整五官的熊熊，實在可愛多了

我：老闆，可以做其他造型嗎? (腦中幻想獅子、狐狸、貓咪一堆動物)

老闆：ㄟ...還在想啦 (OS: 不要為難我啦~~)

202405 嘉義東區 抵嘉義式冰店

(左)台灣紅茶那堤&濃抹茶

台灣紅茶那堤是選用「杉林溪蜜香紅茶葉」，以少量熱水沖泡開後再添加牛奶等食材，能吃得到牛奶和紅茶香氣各參半；濃抹茶則是使用丸久小山園的抹茶粉，茶香濃厚，甜度低而無苦韻，沒有什麼奶味，以非抹茶專賣店來說他們的抹茶冰淇淋是相當好吃且用量實在的

(右)蘋果牛奶

讓我回味到國小以前才有喝的蘋果牛奶調味乳，，突然重回N年前的童年滋味

蘋果那帶一點點酸的香氣和牛奶乳香，真的是個很順口又搭配

202405 嘉義東區 抵嘉義式冰店

(左)好運旺旺來優格

鳳梨搭配優格的組合，相當清新爽口且甜度低，能同時嘗到淡淡鳳梨香氣和優格微微酸味；幾乎吃不到鳳梨的酸味，怕鳳梨酸的人客可以安心點

不過因為我很愛吃鳳梨和水果酸味，所以這口味對我來說是缺了那麼一點酸V酸V的滋味

(右)柳橙百香雪酪

雪酪則通常是百香果、檸檬、莓果、柑橘...等具有明顯酸味的水果口味，因為這些水果含大量天然果酸，容易和牛奶的酪蛋白產生化學反應，產生出非預期的酸味，這也是無奶配方的雪酪(sorbet)出現原因。老闆也會提醒雪酪酸度會比其他口味明顯

不過我本來就很喜歡酸，而且平心而論這也就是水果本身的酸味，不到真的很酸! 清新不膩，在百香果和柑橘的香氣中還能吃到一顆顆完整百香果籽

儘管沒有牛奶(乳脂)，也不會有明顯冰沙的冰晶口感，依舊很細緻如雪泥

202405 嘉義東區 抵嘉義式冰店

▲抵嘉義式冰店 義式冰淇淋

這次的小圓餅乾是黑糖的，淡淡的黑糖香氣和麵香搭配冰淇淋的沁涼和甜味，加上同時吃到冰的綿軟和餅乾的香脆，整體口味和口感更是豐富有層次

我回憶起去年來的時候是吃到鹹味蘇打餅乾，看似跟冰淇淋不太匹配，但其實味道出乎意料的超合拍!

甜中帶點鹹的點綴，更激發彼此的風味，越吃越涮嘴

 

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以上。

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