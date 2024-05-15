美好的早晨就從有活力的早午餐開始吧 🌞

這一間位於宜蘭市區的Wake沃客活力早午餐已造訪多次，地理位置優越，附近有宜蘭高中和宜蘭文化中心，店內有著簡單溫馨的裝璜，提供豐富多樣的餐點，美味可口又精緻的擺盤讓人在享用的當下備感幸福，咖啡紅茶還能無限暢飲，也是我們蠻喜歡的早午餐店之一，馬上就來跟大家分享

Wake沃客活力早午餐店家在宜蘭市宜中路上，附近是文化中心及學區的商圈，算是有一點熱鬧但還不至於擁擠吵雜，導航過來這裡很快便能看見可愛的LOGO招牌

在店外就看見溫暖的燈光，走進Wake沃客活力早午餐便是一股幸福的感覺，年輕的老闆夫妻共同經營這一間店，迎接我們的是溫柔親切的笑語問候

Wake沃客活力早午餐｜店家環境

給人的第一印象就是乾淨整潔又舒適

店裡擁有清新的工業風格裝潢

有一點個性又不失可愛

座位區以雙人、四人桌為主，靠近門口的大片落地門窗的單排椅也是很多人的最愛，桌距保留了適當的寬度，用餐時完全不會感到擁擠，而店內的氣氛也是輕快自在

牆上的畫作與角落的裝飾物品，增添了幾許活潑的氛圍

▼點餐櫃檯與半開放式的廚房，店裡就老闆跟闆娘二人，可以看見他們忙碌且認真製作餐點的身影，老闆娘人好客氣喔跟鄰家小姐姐一樣

▼餐具茶水自助區

▼咖啡與紅茶都是無限暢飲

▼角落一處的復古小物

維持得乾淨整潔的自助區

Wake沃客活力早午餐｜餐點分享

菜單是很可愛的手寫字，用餐規則如下

*️⃣低消為每人一份套餐(12歲以下除外)

*️⃣不收服務費

*️⃣客滿時段用餐時間為90分鐘

*️⃣美式咖啡、伯爵紅茶、檸檬水內用暢飲

早午餐的品項分為三大部分

✔️手作漢堡包✔️沙拉暖暖ㄔ✔️經典早午餐

套餐部分皆含

新鮮生菜水果、濃湯、薯塊、水煮蛋/嫩蛋、TreeTop蘋果汁

當天我們兩人的餐點是

香煎牛排暖沙拉 $275

洋芋鮮蝦蛋沙拉 $275

※ 洋芋鮮蝦蛋沙拉

上餐時覺得餐點好豐盛，不但生菜新鮮而且水果還有好幾樣，暖沙拉是用水先煮過的蔬菜作成，口感不失清脆也不會冰冷，對女生來說很不錯

「沙拉暖暖ㄔ」的附餐除了新鮮生菜水果、濃湯、薯塊、水煮蛋、TreeTop蘋果汁還有蜂蜜可頌，一整盤主食與附餐的份量我覺得相當足夠

我喜歡用餐前先喝幾口湯來暖胃，這一碗蘑菇濃湯濃郁香醇，好喝極了，金黃的脆薯塊熱熱酥酥，一口咬下鹹香的馬鈴薯香氣撲鼻而來，實在過癮

點這一道鮮蝦沙拉不用擔心，因為店家已經貼心的幫你去殼了，水煮過後的鮮蝦撒上紅椒粉，再搭配手作的軟綿洋芋泥，加上新鮮蔬果盛盤，不但色彩豐富營養更是滿分，暖暖的一道早午餐充滿了店家的用心，還有帶給客人的甜蜜幸福感

酥酥的蜂蜜可頌兩個也不小喔，才吃完一個心裡的OS是「怎麼開始飽了啦」

喜歡吃水果的我看到這一份套餐有四種水果，簡直開心得不得了，水果都是店家選擇當令季節的，新鮮度當然也是很不錯

一整顆水煮蛋，蛋白質有了，肚子的飽足感也來了

※ 香煎牛排暖沙拉

這一道的主餐是香煎牛排，剛好我們都點了沙拉暖暖ㄔ系列，所以其他附餐是相同的

牛排煎得很香、口感也是嫩的，

我想男生會喜歡這一道喔

Wake沃客活力早午餐的用餐環境讓人喜愛，餐點份量大主餐與附餐也很美味，來了幾次大多點經典早午餐和暖沙拉系列，下回想品嘗一下手作漢堡，比較可惜的是雖然咖啡無限暢飲，不過味道上就不能跟手沖咖啡相提並論，如果降低這個標準的話，這樣的早午餐CP值還算不錯啦!

Wake沃客活力早午餐｜店家資訊

■ 地址 : 宜蘭縣宜蘭市宜中路105號

■ 電話 : 0912732839

■ 營業時間 平日10:00-14:00

假日 09:30-15:00

■ 公休日: 週二

■ 現金付款，可訂位

■ FB官方網站: Wake沃客活力早午餐

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主