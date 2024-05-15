平鎮．小香港-港式小吃
原先在中壢夜市營業，後來搬到現址的小香港-港式小吃
就位在離平鎮新勢公園不遠的中原路上，附近也有收費停車場
新址店面屬長且深的格局，內部裝潢也很有港式復古風
有著時尚與復古兼具的環境，所以也很好拍
餐點除了主打可自由選擇麵條及配料的港式車仔麵之外
也有多款單點小食（多款雞翅、豬腳、魷魚、咖哩/麻辣/鹵水牛三寶…)
經典的黯然銷魂飯、菠蘿油和西多士也有，另外港式飲品的選擇也不少
整體價格不會太貴，餐點相較以往吃過的港式料理來說都蠻有特色的
若喜歡港式料理或是沒吃過想嚐鮮的人都可以來吃吃看
小香港-港式小吃 _地理位置
小香港 -港式小吃位在平鎮新勢公園附近
這裡其實離中壢市區不遠，只是地址是在平鎮區
公園附近好像有停車場，也可在路邊找找看停車位
若是騎摩托車，可以直接停門口，很方便
原本在中壢夜市營業的小香港-港式小吃
搬到了新勢公園附近的現址再出發
換了新的環境，空間也變得更寬敞舒適
而游小熊會知道這裡，也是在FB的地方社團看到的
加上也一段時間沒吃港式料理，所以找一天過來吃吃看
櫃檯前放的白底紅色+藍字的招牌
還有透明盒裡的車輛模型，真的港味十足
小香港-港式小吃 _內部環境
小香港-港式小吃屬狹長型的空間
一進門左手邊是櫃檯及廚房工作區
右手邊則是走廊和靠牆的高腳椅座位區
因左半邊的工作區佔了不少空間
所以將右半部剩下的空間規劃成走道和座位區
當人多時就會顯得稍微擁擠些
高腳椅座位區前的牆面上也很吸睛
有著像是霓虹燈的顏色所寫的字「沒什麼大不了」
看了也會讓人會心一笑或是覺得很有趣
抵達小香港-港式小吃時，推開大門即看到有人在櫃檯這裡排隊
除了排隊點餐之外，若是要內用也要告知服務人員
需由服務人員來協助安排座位，千萬不可以自己進去找位置喔，哈~
這對放在櫃檯上的公仔，也太可愛了
一小盒一小盒透明盒子裡，放的是和港式料理相關的積木
走廊旁的冰箱裡放有許多飲料
除了可樂和七喜之外，大多是沒看過的飲品
這些應都是來自於香港當地的飲品吧
小香港-港式小吃屬狹長型的空間設計
走過前半段的廚房工作區後，後半段的左右兩側都有座位區
內部有著新舊融合的復古懷舊風格感
帶點新穎時尚同時又帶有點港式茶檔茶餐廳的FU
以2~4人座位為主，座位數約有4、50個左右
座位數不少，但在用餐的尖峰時段仍是一位難求
雖然是狹長型的空間，但桌與桌之間也不會太擁擠
新舊融合的裝潢設計也很有質感
兩邊的牆面不大一樣，一邊是香港復古的插畫牆、另一邊則為單色系的牆
仔細看那一整面畫作，每間店鋪除了畫工很仔細和可愛之外也很有懷舊感
牆角一隅，也放有不少積木的小場景
小香港-港式小吃 _菜單
入座時給了一張小白單，上面有菜單的QR CODE
因而沒有拿到實體的菜單，而是直接在線上點餐
不過有上店家粉絲團，找到菜單並放上來給大家參考
從菜單上可看出，港式的車仔麵，可以依個人口味來搭配
先選麵的種類，再選醬汁湯底，最後再選兩種配料
而除了車仔麵之外，也有單點小食、菠蘿油、西多士和各式港式飲品
其中的單點小食也蠻多以往不曾看過的港式餐點
像是：豬腳、沙拉酥五花、魷魚、三寶系列….感覺都蠻特別的
以上菜單來源:小香港-港式小吃菜單
另外還有一張「不知道吃什麼」系列的菜單
菜單上有多達22款的不同品項麵和飯（以麵食為大宗）
上面為店家幫忙搭配好的品項，配料也都標示的很清楚
所以若真不知道吃什麼，直接從這裡頭挑就對了
餐點價位約落在$60~$188、飲品約$35~$80之間
整體價位不會太貴，選擇性也不少
加上很多是不曾看過的料理，都可以點來吃吃看
小香港-港式小吃 _APP 點餐畫面
游小熊家是第一次來，所以也一樣會陷入選擇障礙
幾經思考後也終於敲定了這天想吃的餐點
就用手機直接線上點餐，用餐後再到櫃檯結帳就好
小香港-港式小吃 _餐點
飲料點了三杯，凍絲襪奶茶和凍檸樂較常見，所以也沒有雷
比較特別的是薑汁奶茶，香甜的奶茶中帶點辣味，且還真的蠻「薑」的
雖然小朋友覺得點這個很奇怪，但游小熊個人覺得蠻好喝的吔
「菠蘿油$65」
港式料理的點心之中，最經典的非菠蘿油莫屬
剛烤好的菠蘿包裡夾有冰涼的牛油，隨著麵包溫度逐漸融化
咬上一口，有著外酥內軟的口感且吃的到牛油香
好吃到會讓人忍不住一口接一口，很快就將它給完食了
「茄底麵$168」
點了一碗茄底麵，裡頭有超濃郁的番茄湯
再搭配一整隻酥炸的雞腿排和一顆溏心蛋
不得不說的是，這蕃茄湯光看那流速就知道，真的超濃郁的
麵條軟硬度很剛好，也有Q彈的口感，且份量還不少
濃郁的湯頭+麵條，再搭配外表酥脆內裡軟嫰的雞腿
整體份量看似不多，但其實不少吔，一整碗吃完也很有飽足感
所以這次來小香港看到有，孩子們也想點來嚐嚐看
雞翼醃漬的很入味，吃來也很軟嫰
口味多少重了些，若平常吃重鹹的人應會很愛
不過拿來搭配其它餐點一起吃就還OK
黯然銷魂飯也是我們吃港式料理常吃的一道餐點
在粒粒分明的米飯上鋪有多塊厚實的叉燒
另外還有一顆半熟的水波蛋可搭配著吃
叉燒的厚度和份量也給的很有誠意
鹹甜的醬汁+軟嫰的叉燒，扒幾口飯一起吃很滿足
來吃港式料理，這道西多士當然也是必點的啊
加上游小熊又是個名符其實的麵粉鬼
只要有看到西多士就一定要點一份當做甜點來吃的啦
而這外表看似平凡的奶黃西多士，得切開後才知有多邪惡
一刀切成兩半後，內餡裡的奶黃醬隨即流瀉而出
光看這畫面是不是就覺得很好吃，但又很邪惡這樣
西多士外層吃的到油的香氣
吃上一口，也可吃到香甜不膩的奶黃醬
油香和奶香融合後的味道真的好吃啊啊啊~~
【後記】
好一陣子沒吃港式料理，剛好看到有人介紹
所以就找時間趕快來吃吃看
小香港的餐點之中，有不少都蠻特別且有特色
因此也會讓我們想嚐鮮看看
除了嚐鮮外，當然也不能錯過經典的點心或餐點
因此來小香港不僅可以吃經典的港點，還能嚐嚐具特色的車仔麵
加上店裡的裝潢也很好拍，也難怪用餐時間座無虛席呀
不管是想嚐嚐看可自由搭配麵條和配料的車仔麵
或是來吃一般的港式小吃、點心或麵飯類餐點
都很適合來小香港喔~
註:中壢好像還有其它家港式餐廳，改天也要再來去踩點^^
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店家/景點資訊
- 店家名稱：小香港-港式小吃
- 所在地址：桃園市平鎮區新勢里中原路145號
- 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-21:00
- 店家電話： 03-422-7729
- 評價：★★★★
- 備註資訊：
*不定期店休請見粉絲團公告
*實際餐點內容、菜單、價格營業時間均依店家現場及公告