平鎮．小香港-港式小吃

原先在中壢夜市營業，後來搬到現址的小香港-港式小吃

就位在離平鎮新勢公園不遠的中原路上，附近也有收費停車場

新址店面屬長且深的格局，內部裝潢也很有港式復古風

有著時尚與復古兼具的環境，所以也很好拍

餐點除了主打可自由選擇麵條及配料的港式車仔麵之外

也有多款單點小食（多款雞翅、豬腳、魷魚、咖哩/麻辣/鹵水牛三寶…)

經典的黯然銷魂飯、菠蘿油和西多士也有，另外港式飲品的選擇也不少

整體價格不會太貴，餐點相較以往吃過的港式料理來說都蠻有特色的

若喜歡港式料理或是沒吃過想嚐鮮的人都可以來吃吃看

小香港-港式小吃 _地理位置

小香港 -港式小吃位在平鎮新勢公園附近

這裡其實離中壢市區不遠，只是地址是在平鎮區

公園附近好像有停車場，也可在路邊找找看停車位

若是騎摩托車，可以直接停門口，很方便

原本在中壢夜市營業的小香港-港式小吃

搬到了新勢公園附近的現址再出發

換了新的環境，空間也變得更寬敞舒適

而游小熊會知道這裡，也是在FB的地方社團看到的

加上也一段時間沒吃港式料理，所以找一天過來吃吃看

櫃檯前放的白底紅色+藍字的招牌

還有透明盒裡的車輛模型，真的港味十足

小香港-港式小吃 _內部環境

小香港-港式小吃屬狹長型的空間

一進門左手邊是櫃檯及廚房工作區

右手邊則是走廊和靠牆的高腳椅座位區

因左半邊的工作區佔了不少空間

所以將右半部剩下的空間規劃成走道和座位區

當人多時就會顯得稍微擁擠些

高腳椅座位區前的牆面上也很吸睛

有著像是霓虹燈的顏色所寫的字「沒什麼大不了」

看了也會讓人會心一笑或是覺得很有趣

抵達小香港-港式小吃時，推開大門即看到有人在櫃檯這裡排隊

除了排隊點餐之外，若是要內用也要告知服務人員

需由服務人員來協助安排座位，千萬不可以自己進去找位置喔，哈~

這對放在櫃檯上的公仔，也太可愛了

一小盒一小盒透明盒子裡，放的是和港式料理相關的積木

走廊旁的冰箱裡放有許多飲料

除了可樂和七喜之外，大多是沒看過的飲品

這些應都是來自於香港當地的飲品吧



小香港-港式小吃屬狹長型的空間設計

走過前半段的廚房工作區後，後半段的左右兩側都有座位區

內部有著新舊融合的復古懷舊風格感

帶點新穎時尚同時又帶有點港式茶檔茶餐廳的FU

以2~4人座位為主，座位數約有4、50個左右

座位數不少，但在用餐的尖峰時段仍是一位難求

雖然是狹長型的空間，但桌與桌之間也不會太擁擠

新舊融合的裝潢設計也很有質感

兩邊的牆面不大一樣，一邊是香港復古的插畫牆、另一邊則為單色系的牆

仔細看那一整面畫作，每間店鋪除了畫工很仔細和可愛之外也很有懷舊感

牆角一隅，也放有不少積木的小場景

小香港-港式小吃 _菜單

入座時給了一張小白單，上面有菜單的QR CODE

因而沒有拿到實體的菜單，而是直接在線上點餐

不過有上店家粉絲團，找到菜單並放上來給大家參考

從菜單上可看出，港式的車仔麵，可以依個人口味來搭配

先選麵的種類，再選醬汁湯底，最後再選兩種配料

而除了車仔麵之外，也有單點小食、菠蘿油、西多士和各式港式飲品

其中的單點小食也蠻多以往不曾看過的港式餐點

像是：豬腳、沙拉酥五花、魷魚、三寶系列….感覺都蠻特別的

以上菜單來源:小香港-港式小吃菜單

另外還有一張「不知道吃什麼」系列的菜單

菜單上有多達22款的不同品項麵和飯（以麵食為大宗）

上面為店家幫忙搭配好的品項，配料也都標示的很清楚

所以若真不知道吃什麼，直接從這裡頭挑就對了

餐點價位約落在$60~$188、飲品約$35~$80之間

整體價位不會太貴，選擇性也不少

加上很多是不曾看過的料理，都可以點來吃吃看

小香港-港式小吃 _APP 點餐畫面

游小熊家是第一次來，所以也一樣會陷入選擇障礙

幾經思考後也終於敲定了這天想吃的餐點

就用手機直接線上點餐，用餐後再到櫃檯結帳就好

小香港-港式小吃 _餐點

「凍薑汁奶茶$80」、「凍絲襪奶茶$70」、「凍檸樂$60」

飲料點了三杯，凍絲襪奶茶和凍檸樂較常見，所以也沒有雷

比較特別的是薑汁奶茶，香甜的奶茶中帶點辣味，且還真的蠻「薑」的

雖然小朋友覺得點這個很奇怪，但游小熊個人覺得蠻好喝的吔

「菠蘿油$65」

港式料理的點心之中，最經典的非菠蘿油莫屬

剛烤好的菠蘿包裡夾有冰涼的牛油，隨著麵包溫度逐漸融化

咬上一口，有著外酥內軟的口感且吃的到牛油香

好吃到會讓人忍不住一口接一口，很快就將它給完食了

「茄底麵$168」

點了一碗茄底麵，裡頭有超濃郁的番茄湯

再搭配一整隻酥炸的雞腿排和一顆溏心蛋

不得不說的是，這蕃茄湯光看那流速就知道，真的超濃郁的

麵條軟硬度很剛好，也有Q彈的口感，且份量還不少

濃郁的湯頭+麵條，再搭配外表酥脆內裡軟嫰的雞腿

整體份量看似不多，但其實不少吔，一整碗吃完也很有飽足感

「瑞士雞翼$108」

「黯然銷魂飯$168」

黯然銷魂飯也是我們吃港式料理常吃的一道餐點

在粒粒分明的米飯上鋪有多塊厚實的叉燒

另外還有一顆半熟的水波蛋可搭配著吃

叉燒的厚度和份量也給的很有誠意

鹹甜的醬汁+軟嫰的叉燒，扒幾口飯一起吃很滿足

「奶黃西多士$78」

來吃港式料理，這道西多士當然也是必點的啊

加上游小熊又是個名符其實的麵粉鬼

只要有看到西多士就一定要點一份當做甜點來吃的啦

而這外表看似平凡的奶黃西多士，得切開後才知有多邪惡 來吃港式料理，這道西多士當然也是必點的啊加上游小熊又是個名符其實的麵粉鬼只要有看到西多士就一定要點一份當做甜點來吃的啦而這外表看似平凡的奶黃西多士，得切開後才知有多邪惡

一刀切成兩半後，內餡裡的奶黃醬隨即流瀉而出

光看這畫面是不是就覺得很好吃，但又很邪惡這樣

西多士外層吃的到油的香氣

吃上一口，也可吃到香甜不膩的奶黃醬

油香和奶香融合後的味道真的好吃啊啊啊~~

【後記】

好一陣子沒吃港式料理，剛好看到有人介紹

所以就找時間趕快來吃吃看

小香港的餐點之中，有不少都蠻特別且有特色

因此也會讓我們想嚐鮮看看

除了嚐鮮外，當然也不能錯過經典的點心或餐點

因此來小香港不僅可以吃經典的港點，還能嚐嚐具特色的車仔麵

加上店裡的裝潢也很好拍，也難怪用餐時間座無虛席呀

不管是想嚐嚐看可自由搭配麵條和配料的車仔麵

或是來吃一般的港式小吃、點心或麵飯類餐點

都很適合來小香港喔~

註:中壢好像還有其它家港式餐廳，改天也要再來去踩點^^

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店家/景點資訊

店家名稱：小香港-港式小吃

所在地址：桃園市平鎮區新勢里中原路145號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-21:00

店家電話： 03-422-7729

評價：★★★★

備註資訊：

*不定期店休請見粉絲團公告

*實際餐點內容、菜單、價格營業時間均依店家現場及公告 Google即時導航