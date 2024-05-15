最新【屏東美食】推薦名單這裡看!!到屏東市區還在煩惱要吃什麼嗎？眾多小吃雲集的屏東火車站周邊美食，還有超多隱藏版屏東美食餐廳等著大家來嘗鮮。現在就跟著小編來一趟屏東美食之旅，從飄香好幾十年的在地家鄉味、高cp值美食、特色美食、網友ptt推薦必吃小吃 ，到屏東墾丁美食通通有，精選在地特色餐廳，保證讓你在屏東吃到意猶未盡！

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屏東美食｜早餐、早午餐

A-Chi美式廚房

這間不管是餐點份量，或是美味程度都讓人罪惡感十足的美式餐廳「A-Chi」，已經在屏東經營多年。開放式的廚房不僅將餐點製作過程透明化，飄散的香味飄散也誘惑著飢餓的食客們！經典的花生醬配上多汁肉排，擄獲不少人的胃，是許多饕客推薦的在地美式餐廳！

爹說。你好

吃膩一般早午餐的話，不妨到屏東這間「爹說。你好」試試看吧！鄉村風情的裝潢，除了供應一般的輕食、美式餐點外，習慣吃米飯的朋友們，也有經典的「燉菜套餐」可以選擇，濃稠的醬汁淋上米飯超級絕配～最特別的是店內還有超新奇的「肉粽蛋餅」，喜歡嘗鮮的朋友們趕緊來試試！

導航：屏東縣屏東市濟南街12-6號 電話：08–765–5373 服務選項: 內用 · 外帶 · 外送 營業時間：09:30–16:00（周一、四、五）／08:30–15:30（週六、日）／周二、三公休 美食資訊 : 爹說。你好

屏東美食｜在地小吃

林家萬巒豬腳

來屏東必吃萬巒豬腳，在滿街都是豬腳店的萬巒，林家萬巒豬腳是最多在地人pick的，民眾可以自行在店門口選好呷意的豬腳再讓店員包裝，使用獨家滷汁厚滷出來的豬腳，外皮閃著光澤散發著濃烈的醬香，豬腳表皮Q彈不肥膩，裡頭的瘦肉鹹香無腥味，吃得到肉的纖維且不乾柴，再沾上店家附贈的醬汁就更涮嘴了。

地址：屏東縣萬巒鄉萬巒村民和路1號之4( 點我導航 電話 : 08 781 1785 營業時間 : 8:00-18:00 服務選項: 內用 · 外帶 · 無外送服務 相關連結 : 粉專

福記餛飩

這間隱藏在屏東觀光夜市內的小吃店「福記餛飩」，是連在地人也都激推的屏東排隊美食！其中最吸引觀光客的「必點三寶」就是：炸餛飩、麻醬麵、魷魚盤，每一口都能品嚐出百年老店的美味，尤其是濃郁的麻醬麵加上爽脆的蘿蔔乾更是一絕！

導航：屏東縣屏東市興市巷83-1號 電話：08–765–5642 服務選項: 內用 · 外帶 · 無外送服務 營業時間：10:30–20:30（周一、二公休）

文成麵店

位在屏東民生路上有一家經營50多年的古早味麵攤，每天營業到凌晨，是許多夜貓族的口袋名單，簡單的餐點卻能吃出真材實料，最重要的是價位還相當親民！像是每天現煮的肉燥，和點小菜會附上的招牌五味醬，都能感受到店家的用心，難怪人潮總是大排長龍一位難求！

導航：屏東縣屏東市民生路137號 電話：08–722–5631 服務選項: 內用 · 外帶 · 無外送服務 營業時間：17:30–11:45（週日公休） 美食資訊 : 文成麵店

鼎億肉燥飯

來到勝利路上很難不被「鼎億肉燥飯」閃爍的巨大LED 招牌吸引。肥瘦適中的肉燥，拌入粒粒分明的白飯中，是眾多觀光客來到屏東一定要品嘗的熱門美食！入口即化的豬油香，和超巨大的燙鮮蚵都讓人難以忘懷，小編這邊大力推薦，一定要加點烤香腸，拌著肉燥飯一起送出口中，在晚餐和宵夜時段用餐，胃肯定感到滿滿足感！

導航：屏東縣屏東市勝利路201號 電話：08–734–8205 服務選項: 內用 · 外帶 營業時間：15:00–02:00（周日公休）

張記碳烤–香酥肥腸

許多在地商家民宿的推薦美食。張記碳烤的品項很多，常見的甜不辣、米血、肉串等，都是每日新鮮處理的。其中以酥炸肥腸最有人氣，先高溫酥炸過後，再用碳火烤過，刷上店家的特製醬汁，吃起來完全沒有內臟的腥味，層層肥腸裏著蔥段，先是吃到肥腸的酥脆，再來感受到青蔥的湯汁流淌在舌尖，最後則是微鹹的胡椒和提味的檸檬汁，富有層次感的屏東美味。

地址：屏東市恆春鎮墾丁路58號對面(曼波泰式料理餐廳對面) 營業時間：17:00-00:00

屏東美食｜咖啡簡餐、美食餐廳

Ju.coffee 众

是一家複合式咖啡選品店，這裡結合生活小物、服飾、綠植栽、風格露營等選物小品，由三位主理人將各自專長與喜好融入到間咖啡廳中，讓咖啡廳不只是咖啡廳，更是可以讓你在這裡待上一整個下午，滿足你生活中所需的各種可能。

屏東咖啡廳│Ju.coffee 众 地址：屏東縣屏東市勝義巷1號 營業時間：10:00 -19:30 (公休日見官方粉專)

Oct. Sun Coffee

屏東也有台版海岸村恰恰恰漁村場景！

最新無敵海景咖啡廳，在寧靜的屏東恆春萬里桐漁村中，佇立著老屋改建的藍白色建築小屋，瞬間彷彿來到了韓國釜山的漁村。Oct. Sun Coffee 一件單層矮平房，由老屋翻新改造，空間不大，室內也只有5組座位，但來到這裡遠眺著波光粼粼的大海，伴隨著陣陣海風吹拂，通體舒暢！

限量是殘酷的，記得先預約唷

屏東咖啡廳│Oct.Sun Coffee 地址：屏東縣恆春鎮萬里路14-1號 營業時間：平日12:21–18:21、周末10:21–18:21，每週三公休

茉莉灣海洋Cafe

擁有欣賞海景的超棒視野，除了室內的座位區，店家在室外擺放躺椅，躺在這吹拂海風聽著海浪聲放空放鬆，還有超好拍的大游泳池、峇里島發呆亭、透明泡泡鞦韆，怎麼拍就像身處海島度假。

導航：屏東縣枋山鄉中山路三段61-2號 服務選項: 內用 · 外帶 · 無外送服務 營業時間：9:00–20:00(週一至週日) 粉絲專頁 : 茉莉灣海洋Cafe

打鋪2號店

位在民享一路上有著懷舊氛圍的「打鋪2號店」是一間不吃素的人，也會愛上的蔬食餐廳！復古沉穩的店內裝飾，很難讓人想到店家前身是一間幼稚園。菜色十分多元，從串燒、燉飯到乾拌麵通通有，其中酥脆的薄皮披薩更是必點品項，非常適合剛接觸蔬食的朋友們！

導航：屏東縣屏東市民享一路161號 電話：08–723–1585 營業時間：11:00–14:00／17:00–21:00（週二公休） 服務選項: 內用 · 外帶 · 無外送服務 美食資訊 : 打鋪2號店

W Kitchen康定拾八

將老舊眷村重新整修，給予其新生命力的「W Kitchen康定拾八」，木造風格和典雅的裝潢給人一種愜意氛圍。店家超浮誇的「哈密瓜鬆餅」更是人人搶著預定的熱門品項！整顆的新鮮哈密瓜塔配上香草冰淇淋和鮮奶油，在夢幻甜點之前熱量什麼的都是浮雲～

導航：屏東縣屏東市康定街18號 電話：0966–809–688 營業時間：11:00–21:00（週二公休） 服務選項: 內用 · 外帶 · 外送 美食資訊 : W Kitchen康定拾八

驛前大和咖啡館

經過屏東車站前，一定會對這棟日治時代遺留下來的建物多看幾眼。而「驛前大和咖啡館」正是將原先於此經營的大和旅社翻新，改造為推廣「美學、文化、質感和建築」的共生空間。而舒適的氛圍和高級的精品咖啡，也讓驛前大和成為屏東必訪的特色咖啡館！

導航：屏東縣屏東市民族路163號 電話：08–766–9777 營業時間：09:00–18:30 服務選項: 內用 · 外帶 · 外送 美食資訊 : 驛前大和咖啡館

紅磚窯窯烤披薩

紅磚窯的披薩使用每天新鮮發酵的麵糰，現點、現擀、現烤。攤車上大大的烤爐放入有著獨特香氣的龍眼木，將餅皮外圍烤得微微的焦脆，而蓋著餡料和起司的部份，卻仍有著Q彈的口感，輕輕咬上一口，將滿滿的融化起司拉得無敵長，與豐富的餡料一起吃，真是太令人滿足了！

地址：946屏東縣恆春鎮墾丁路14號 營業時間：17:30-21:30

冒煙的喬墾丁大灣店

從高雄發跡的冒煙的喬，以美味又道地的美墨料理，和獨具特色的餐廳裝潢，擄獲許多死忠支持者。走進墾丁大灣店，入口便是濃厚的美式牛仔風格，室內使用繽紛的各種顏色，打造出活潑的墨西哥餐廳。來到冒煙的喬，絕對不能不試試他們的墨西哥菜，不論是披薩或墨西哥烤餅，酸、辣、鹹、香的口味，非常適合配上大杯啤酒或水果冰沙！

地址：屏東縣恆春鎮大灣路188號 營業時間：11:00-14:20、17:00-20:40

屏東美食｜甜點、下午茶

一碗豆腐

別小看這間開在路邊的屏東美食，營業時間總是坐滿人，鹹甜兩種不同風味豆腐，搭配特製醃料口感更是一絕，口味獨特的玄玉豆腐，撒上芝麻粉、花生碎粒、底層鋪上一層煉乳沾著吃，甜甜味道一級棒，營業時間從下午到晚上，當作下午茶和宵夜都很不錯，但人潮頗多要碰點運氣唷。

地址 : 屏東縣屏東市濟南街2-6號號 (點我導航) 時間 : 14:30~21:00 (週三公休) 粉絲專頁 : 一碗豆腐 電話 : 0909 585 295

你好菓子工房

以日式洋菓子工法製作的生乳捲正是「你好菓子工房」的熱門品項！膨鬆柔軟的舒芙蕾蛋糕體配上嚴格把關的濃生乳，再佐以當季的新鮮水果，真材實料通通看的見～其中最受大家歡迎的就是「日式芒果生乳捲」！裡面除了天然鮮奶油之外，還吃的到一整塊新鮮芒果，每一口咬下都是滿滿的幸福！

導航：屏東縣屏東市廣東路172巷64號 電話：0919–863–489 營業時間：15:00–19:00（周二）／14:00–19:00（周三～周六）／周一、二公休 服務選項: 免下車服務 美食資訊 : 你好菓子工房

miss cake

提供客製化手工雕塑彩繪蛋糕的「miss cake」是屏東在地的熱門蛋糕工作室！除了蛋糕上的圖樣可以依照個人喜好去設計外，就連蛋糕體和內餡也能隨心自由搭配～除了客製化蛋糕外，店家也會不定期開放秒殺的波士頓派和北海道戚風，想要品嘗的朋友們還得看運氣呢！

導航：屏東縣屏東市興豐路76號 電話：0978–363–515 營業時間：11:00–19:00 服務選項: 外帶 · 禁止內用 美食資訊 : miss cake

9 泰!是奶茶

使用泰國最傳統的手標紅茶葉及三花奶水，調配上道地的橘色泰奶，現點現沖的茶葉，在現場都能聞到香氣十足的茶香味。店家更貼心的提供台灣甜和曼谷甜兩種甜度，讓不習慣喝太甜的台灣人，能不被泰國甜打倒的同時，還能感受到泰奶的魅力。已經喝膩泰國奶茶的遊客，也可以嚐試看看泰式綠奶的不同之處。

地址：屏東縣恆春鎮墾丁路165-3號 營業時間：17:00-23:30

心之和乳酪

心之和乳酪每到假日就人滿為患，許多人為了內用一塊蛋糕等再久都甘願，只用鮮奶油和乳酪做原材料，讓每一口蛋糕，都能品嚐到濃郁的起司味，和細膩綿密的口感，尤其冰涼之後食用，更有種吃高級冰淇淋的錯覺。

地址： 服務選項: 內用 · 外帶 相關連結 : 粉專 920屏東縣潮州鎮彭城路108號( 點我導航 ) 電話 : 08 7897322 營業時間 : 10:00-18:00(週三公休)內用 · 外帶 相關連結 : 官網

阿伯綠豆饌

沿著南部海岸往南走，到車城恆春一帶，推薦老街40年老店！有著桂圓甜感的好吃綠豆蒜冰，「阿伯綠豆蒜」的綠豆蒜加桂圓熬煮勾芡是最傳統的做法，有熱綠豆蒜、綠豆蒜冰和原味、綜合排列組合成四種品項，一碗份量可不少，加上勾芡食物較有飽足感，如果胃比較小或是只想當點心吃的人，建議兩人分一碗差不多

地址：屏東縣恆春鎮中山路115號 點我導航) 營業時間 : 10:00-20:00(週三公休) 服務選項: 內用 · 外帶 · 無外送服務

白羊道柴燒麻糬

天然食材的麻糬，Q彈軟嫩，堅持用傳統手法，以柴火慢火蒸製，並加入糙糯米，製作上工序多較費時。菜單選項相當簡單，只有提供麻糬跟茶飲，麻糬分為四顆裝和八顆裝，餐點好拍是屏東高人氣的IG打卡甜點。

地址：屏東縣恆春鎮中山路188號(點我導航)

營業時間 : 12:00-18:00(週二、三、四公休)

服務選項: 外帶

屏東美食｜異國料理美食

塔塔城泰式料理

如果想在屏東吃到道地的泰式料理，那麼小編一定要首推這間「塔塔城泰式料理」！雖然是菜品單價不低美食餐廳，但道道都能夠品嘗到正統的泰國味，就連做工複雜的酸辣湯也都是使用天然香料烹製，不是市售醬料隨便調製，用心看的見～

導航：屏東縣屏東市中正路197-5號 電話：08–732–7398 營業時間：11:00–14:00／17:00–21:00（週三公休） 服務選項: 內用 · 外帶 美食資訊 : 塔塔城泰式料理

燿壽司

店內位置不多的「燿壽司」是不少在地人推薦的屏東市平價美食。雖然壽司個頭雖然不大，但都是可以一口塞進嘴裡剛剛好的大小。一貫多介於40－60元之間，其中老闆最推薦的就是「炙燒比目魚側腹握壽司」，入口即化的油脂配上分明的米飯，吃一口就上癮！

導航：屏東縣屏東市興豐路19號 電話：08–738–0638 營業時間：11:30–14:00／17:30–21:00（週二公休） 服務選項: 內用 · 外帶 · 無外送服務 美食資訊 : 燿壽司

波波廚房

這棟80年的老屋裡。波波廚房以義式料理為主，義大利麵、披薩和肉類主菜應有盡有，據說旺季沒有提早一個月訂位是吃不到，1樓販賣麵包和冰淇淋等待用餐時可以逛逛，2樓就是用餐的地方，波波廚房走的是精緻路線，或許價格偏高，但美味程度絕對不馬虎，很值得來品嘗！

屏東美食｜好吃琉球美食

小琉球喔吼bar

喔吼Bar最引人注目的特色，它是一台改造的廢棄巴士，保留了原有的方向盤和司機座椅。調酒部分，研發出許多獨一無二的口味，例如，招牌調酒「聊色講幹」，以荔枝、龍舌蘭、伏特加等為基底，加入荔枝酒釀、玫瑰花瓣等，口感酸甜濃郁，帶有淡淡的荔枝香氣和玫瑰花香。外部有個適合拍照打卡的巨型泡泡屋，採光明亮，晚上可以欣賞到小琉球的夜景。

屏東美食｜東港美食

本篇攻略告訴你屏東隱藏美食中的東港必吃小吃美食、東港海鮮生魚片、早午餐以及名產伴手禮！「東港三寶」有黑鮪魚、櫻花蝦、油魚子之外，還有「東港小吃三寶」雙糕潤、肉粿、飯湯，絕對讓你吃個過癮！

屏東美食｜墾丁美食

吃完屏東在地美食不夠，當然要順道去墾丁吃爆 海鮮 ，配上有無敵 海景 的景觀餐廳啦！小編已經幫大家貼心整理好15間 必吃 墾丁美食推薦，你想知道的 下午茶 咖啡廳 、熱門 IG打卡 甜點，到 異國料理 這篇通通有，還不快手刀收藏起來～