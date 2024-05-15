2024金門景點玩什麼？給不知金門怎麼玩、金門好玩景點有什麼? 一篇超實用金門景點懶人攻略！夏季到來，國內離島旅遊正夯，若是不愛人擠人的玩水景點，那麼充滿文化風情和IG熱門打卡景點的金門，將會是您今夏最佳去處！除了歷史悠久的戰地風情外，金門近年更因古厝老宅的修復，更掀起一波另類的網美打卡景點風潮！來金門旅遊，該從哪些景點著手規劃呢？金門又有哪些值得走逛的觀光景致？最推薦的金門自由行懶人包，通通都在這篇文章囉！

如果你是第一次來到金門，建議閱讀：【金門旅遊】三天兩夜自由行必看攻略！金門景點/美食/住宿/交通/天氣一篇搞定）再把這篇金門景點推薦包收藏起來，規劃出屬於你的金門自由行行程！

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2024金門景點排名清單

Top 1： 金門建功嶼 Top 2：古寧頭史館 Top 3：沙美摩洛哥 Top 4：慈湖三角堡 Top 5：金門總兵署

金門景點地圖全方位攻略

附上整理好金門地圖景點，下載圖片照著上面玩吧! 配合本文金門介紹內容，規劃金門島嶼旅遊時能抓個攻略方向，有新金門景點會再更新這張景點地圖!! 金門是多島嶼組成縣市，早期受大陸影響保留特色人文和建築景觀，簡單列舉大家遊金門可以怎麼玩，深入認識金門這塊風水寶地囉~GOGO

【金門景點-必玩行程彙整】 金門景點主要集中在金門本島，來金門最佳季節是9-11月天氣穩定且涼爽，大家想知道的金門新景點、金門必玩景點、金門山上景點，通通彙整在這，想看詳情金門景點規劃的往下滑就有囉。 金門歷史古蹟 | 金門有許多戰爭遺址、歷史建築文物，如陳清吉洋樓、沙美摩洛哥、金門城、獅山砲陣地等。 金門自然風景 | 金門的自然風景非常迷人，可到訪金門國家公園、翟山坑道、南石滬公園，海邊風景好看。 金門文化活動 | 金門的文化活動豐富多彩，如金門酒廠、金門民俗文化村、金門藝術節等。 金門美食體驗 | 金門有許多美食值得品嘗，如永春廣東粥、閔式燒餅、金門酒等。 金門市區景點 | ★ 金門鎮總兵署、莒光樓、後浦16藝文特區、金城老街

金門鎮總兵署、莒光樓、後浦16藝文特區、金城老街 金門金沙鎮景點 | 沙美老街、陽翟大街、陳清吉洋樓、金門森林遊樂區

沙美老街、陽翟大街、陳清吉洋樓、金門森林遊樂區 金門室內景點 | 瓊林戰鬥坑道、 ★ 八二三戰史館、文化園區金門歷史民俗博物館、金門夜市、古寧頭戰史館

瓊林戰鬥坑道、 八二三戰史館、文化園區金門歷史民俗博物館、金門夜市、古寧頭戰史館 金門網美景點 | ★ 沙美摩洛哥、 ★ 張氏洋樓

沙美摩洛哥、 張氏洋樓 金門金城景點 | 金門建功嶼、翟山坑道、歐厝戰車殘骸 ★ : 小編推薦必去金門景點，進榜條件是多數旅客會前往的超夯景點、秘境級和私房景點，適合來金門玩時安排進行程。 ▼金門攻略文章▼ 金門三天兩夜自由行必看攻略！ | 金門美食推薦 | 金門住宿推薦

金門景點 |熱門景點

【金門打卡景點】塔山發電廠

地址：金門縣金城鎮西海路一段2號

開放時間：24小時開放

門票資訊 ： 免費

塔山發電廠，又稱塔山電廠，是一座由台灣電力公司管理的火力發電廠暨風力發電廠。來到這裡站在海邊即可遠眺有小金門之稱的烈嶼島。而在塔山發電廠旁有個近年來熱門的金門打卡熱點-「塔山發電廠的輸油棧橋碼頭」這裡有一條向海延伸的輸油棧橋碼頭，每當退潮時，這條碼頭橋下就會變成金門熱門的打卡景點。退潮時，在橋頭端下方的消坡塊搭配橋下圓柱，整體呈現出獨特的美景！

提醒：拍美照一定要注意安全，留意警示，另外，消波塊上很多石蚵，咬小心割傷。

【金門景點推薦】金門建功嶼

地址：金門縣金城鎮 (導航)

開放時間：24小時開放

門票資訊 ： 免費

有知名的摩西分海，金門也有退潮限定的「建功嶼」，但不同的是，每當海水退去後在通往建功嶼的s型石磚步道上，可親眼目睹四隻高達3公尺的「牡蠣人」全貌浮出海面，這出自芬蘭藝術家之手的藝術品與現場場景完美融合景致獨樹一格。步道延伸的終點是一處舊軍事基地#w038據點，登島後不僅有庫房、展望台、鄭成功雕像，還有可眺望對岸的防空機關炮台景觀，重點這裡還是金門免費景點，來金門一日遊一定要把這裡排進來！

【金門景點推薦】古寧頭史館

地址：金門縣金寧鄉北山村‎古寧頭 (導航)

開放時間：08:30~17:00

電話 +886-82-313274

門票資訊 ： 免費

金門是個軍事戰地之島，知名的各個金門景點背後大都有一段歷史戰爭事件，因此在開啟金門跑點之旅前，建議大家可以先走一趟「古寧頭戰史館」。館內有兵器、戰車以及超大的12幅大型油畫展示，雖然靜態但畫作上的栩栩如生的戰爭場面，配合文字解說，旅人們必能深入其境般感受到當年關鍵的國共大戰「古寧頭戰役」。日後在跑景點時若能有這些知識背景，相信能對於看似靜態的隧道、反空降樁等能更有共鳴，而不只是拍網美照走馬看花。戰史館還有定時解說導覽，深入認識金門文化背景

【金門景點推薦】特約茶室金門茶園

地址： 金門縣金湖鎮126號 (導航)

營業時間：8:30-17:00

Google評價：4.1★

這一站來到金門特約茶室展覽館，乍看之下，這棟建築與周圍的民宅並無二致。儘管已關閉多年，但這棟具有歷史意義的建築仍被保存了下來，藉由觀光注入新的生命，當你走進特約茶室，能透過牆面上的文字故事，了解擔任侍應生的百般無奈及戰爭的殘酷。

【金門景點推薦】金門城

地址： 金門縣金城鎮金門城 (導航)

(導航) 營業時間：24 小時開放

Google評價：4.2★

金門城共有東南西北4座城門，自古即有「要丁東門外，要富西門外，要興南門外，要官北門外」的諺語，東門「古崗門」，意在吸引人口聚集；西門「水頭門」，意在促進商業發展；南門「南門」，意在繁榮港口；北門「燕南門」，意在培養人才。

【金門景點推薦】漂浮斑馬線

地址：金門縣金湖鎮太湖遊憩區 (導航)

營業時間：24 小時開放

Google評價：4.4★

聽過金門新景點是一處到處都漂浮的景區嗎？位於太湖遊憩區的漂浮斑馬線來打頭陣，是縣政府邀請台灣年輕彩繪師廖駿杰和陳詩薏，一起共同創造的地景藝術！不僅可提醒行車駕駛穿越馬路時減速慢行，也成為金門旅遊景點必收集之一！除了斑馬線，在往前走一小段，還融入了金門特有種歐亞水獺而生的「3D版獺上太湖」地景！若想拍出最完美的漂浮照，可遵循地面上標示出最佳拍照處，只要站對位子，隨意一拍都能拍出在空中漫步的感覺！

金門景點 | 一日遊行程推薦

【金門景點推薦】翟山坑道

地址：金門縣金城鎮古崗湖東南方翟山腹 (導航)

開放時間：08:30~17:00

門票資訊 ： 免費

旅人們會來金門玩，相信有一大半原因就是被金門的戰備坑道所吸引的吧？而要說金門坑道的最佳代表之一，「翟山坑道」必定是金門本島必訪的坑道景點之首。整個金門地底下據說坑道遍佈，雖然無法親眼見證事實，但若能親自走一趟「翟山坑道」看到那全長357公尺的A字型隧道，且全程人工開鑿的鬼斧神工也難以不信了！坑道直連出海口，當初作為運輸補給用，直到民國75年才停用，民國87年起才開放參觀，這耗時五年的坑道經典作今日看來還是相當令人讚嘆，說是金門熱門景點不為過！

【金門景點推薦】陽翟大街

地址：金門縣金沙鎮陽翟村內 (導航)

營業時間：24 小時開放 (部份店家有營業時間)

Google評價：4.2★

說到代表歷史文化金門景點，陽翟大街因為電影《軍中樂園》，街道上重新打造成60年代的歷史場景，懷舊的街景一躍成為金門旅遊的新亮點！當時美術團隊共打造茶室、理髮廳、冰果室、撞球室、澡堂、照相館、海龍隊等故事場景，而映後熱潮則有「陽翟西施」、「獺桑商行」、「陽宅書屋」與「時光商店」等4間創意小店進駐，保留「軍民一家」的歷史記憶。

【金門景點推薦】陳清吉洋樓

近年瘋傳超夯的金門景點⌜絕美洋樓⌟，意外讓人發現金門不只有紅磚綠瓦，還有多棟融合了東南亞、歐式風情的另一番風貌。早年金門外移的人口有一部份到了東南亞打拼，衣錦還鄉後，在老家打造一幢幢別具特色又代表身份地位的洋樓。而座落在碧山聚落的 陳清吉洋樓，正因正面楣樑上刻有「Union Is Strength」(意指團結就是力量)、托槍印度兵及舢舨船伕的泥塑，為全金門唯一的英文門楣，而爆紅成為金門打卡景點，更被電影軍中樂園選為拍攝場景！

金門景點 | 必去拍美照地點推薦

【金門景點推薦】沙美摩洛哥

要說金門發展最早的老街，沙美老街自元朝就屹立於此，過去阿兵哥繁盛年代，也是尋找娛樂消磨時光的好去處。不過隨著時代潮流演變，沒落的沙美老街到處都是快要傾頹的廢屋，卻沒想到在官方意外的將老屋稍加整理後，竟成為了金門景點中最新的打卡處，還因砂紅色與夕陽輝映的美照，營造出了北非摩洛哥的沙漠風情，因此被網友癒為台版小摩洛哥，一時聲名大噪！更讓沙美老街重回過去熱鬧榮景，是金門著名景點。

【金門景點推薦】山后民俗文化村

到金門遊景點，如果想看到完整的古厝聚落，一定不能錯過金門必去景點，位在金沙鎮的山后民俗文化村！民俗文化村旅日僑領王國珍、王敬祥父子號召族人闢建而成，落成於清光緒26年(西元1900年)， 且目前還有後代子孫世居於此，由於建築群格局相當工整，走進文化村便能體會數大便是美的壯闊感，加上石雕、磚雕、交陶裝飾等精緻的建築風貌，是金門閩南建築的代表作！當然一定換上漢服，來場穿越時空的金門網美景點囉！

【金門景點推薦】陳景蘭洋樓

凡金門景點中看到洋樓，就可知道一定是富賈人家，而全金門規模最大的洋樓當屬陳景蘭洋樓，近年經過修復後，淨白色的搶眼外觀更加光彩奪目，精緻的雕花與對稱拱門，採用西洋建築工法，最多網美喜歡斜倚著欄杆，來張歐式宮廷風的清新照片！而洋樓的正前方則是金湯公園，中央立有一座自由女神，和洋樓的氣質相互交會，顯得高貴大方，自然這尊自由女神像也成為社群平台必拍的景致囉！

【金門景點推薦】峰上巡檢司

地址：金門縣金湖鎮峰上 (可定位「孚濟宮」或「峰上天后宮」) (導航)

營業時間：24 小時開放

Google評價：4.6★

金門旅遊景點推薦之一，明朝時期倭寇海盜氾濫，當時金門加強海防，共設置5座巡檢司，其中一座就在金湖峰上。不過真正的地點，就連詢問在地人都不一定知道，如此隱密的峰上巡檢司，由於建築結構就像中國古代城門，拍照起來宛如置身長城，因此也有金門小長城之稱！不過峰上也是欣賞落日的好去處，但因地圖上無法定位，而成為隱藏版的打卡祕境，若能收集到這處景點，保證能留下與眾不同的金門旅遊回憶。

金門景點 | 在地古蹟觀光景點

【金門景點推薦】歐厝戰車殘骸

金門觀光景點排行中必訪的戰地風情的景點，除了雕堡外，最特別的景點就是可以親近廢氣戰車了！距離歐厝聚落只要步行十分鐘的海灘上，有一輛美國生產的M18「地獄貓」式驅逐戰車，早就廢氣的這輛戰原本是作為戰車射擊訓練之標靶，後來訓練場裁撤後，就被遺留在此處，不過想跟整輛戰車全貌拍照，記得要算準退潮時間來訪，且提醒你不要攀爬及破壞這個金門風景區，讓更多人都可以跟戰車一起拍照喔！

【金門景點推薦】得月樓

地址：金門縣金城鎮前水頭45號 (導航)

開放時間：08:30 – 17:00

門票資訊 ： 免費

必蒐藏的金門私房景點，「得月樓」位在水頭聚落，水頭聚落是金門島上保留相當多歷史建築的地區。興建於1931年的得月樓是一處充滿濃濃閩式建築與洋樓風格的建築，至今已有90年以上的歷史。雖年代已久但建築依然保存得相當完好。由福建匠師陳南安設計建造的這處高聳建築，當時更是水頭聚落的最高地標。而水頭聚落位置鄰近海邊，興建當時強盜猖獗，也因此在建築上可見特殊的架槍用槍眼、屋頂上也能看到防禦用的女兒牆垛口，以及逃生密道等獨具特色，建築之美還曾獲入選台灣歷史建築百景之一。同時是個晚上景點，來張夜間限定的得月樓倒影，。

【金門景點推薦】莒光樓

如果提到金門景點知名地標，「莒光樓」絕對榜上有名。莒光樓興建於1952年至今已有70年歷史，當初建立目的在於表彰古寧頭戰役中的國軍官兵，主要在紀念胡璉將軍，來這裡最重要的看點莫過於館內的鎮館之寶「青天白日勳章」了。此外樓高三層的莒光樓，頂樓室外陽台也是一處絕佳的觀海觀景熱點，白天肉眼就可眺望2022年剛完工的金門跨海大橋以及對岸的廈門風光，營業至晚上十點的莒光樓，晚上更是金門市區欣賞廈門夜景的好去處。

遊金門景點的攻略方式

金門自由行這樣排 ! 金門可分成大金門、小金門，大金門包含 大多數景點和鄉鎮 ，是能 逗留遊玩最長時間地方 ; 小金門則是烈嶼鄉，現在還開放大膽島登島。

建議打算金門三天兩夜或幾天幾夜的人，在大金門東半邊和西半邊各玩一天，邊玩邊賞像水頭聚落這樣的閩南建築或是巴洛克式洋樓。小金門側重遊前線戰地風情，駛過連接大金門與烈嶼的金門大橋，到將軍堡→九宮坑道→沙溪堡→雙口沙灘→湖井頭戰史館→西方戰地一條街(看百年風獅爺)，整趟路程約5小時。

另外最近幾年重新開放，適合親子一家大小認識過去有「戰地秘境中的秘境」之稱的大膽島，大膽島的面積不大、地勢平緩，站在北山國旗台是從大膽島看向廈門的最佳位置。

還沒到金門旅遊前，總認為金門是軍事重地，許多地方不得擅闖、更不能隨意轉悠，不過實際到了金門自由行後，才打破了長久以來的刻版印象。金門擁有深厚的文化底蘊，再加上許多東南亞僑胞的回鄉貢獻，讓金門竟多了一點異國風情，從洋樓到碉堡，再從電影場景到打卡景點，來到金門強烈建議要大膽一點，鼓起勇氣走進深藏於日常的巷弄美景，更能發現金門不一樣的風情喔！

金門景點的特色有什麼

金門有什麼好玩的呢?金門特色景點超多，小小的金門島，竟藏有9處國定古蹟、83處縣定古蹟，讓人不得不慢下腳步，深遊並探索每一處景點。漫步在金門時，抬頭便可看見閩南建築風格的古厝或是巴洛克式洋樓，不僅如此，經歷古寧頭戰役、八二三砲戰等大小戰役洗禮的金門，留下非常多的軍事堡壘、歷史文物與戰役遺跡，再加上金門與中國廈門對望的獨特地理位置，因此來到金門旅遊，就能擁有類出國般的感受，來此還可以偷窺對岸人民的休閒生活，愜意之情溢於言表。

從金門看得到中國嗎？

這可能金門觀光客最想問的問題。答案是：看得到的！其實金門與中國最近的廈門的祥安國際機場只距離「6公里」而已。天氣好的話，來到金門知名的賞海景點「官澳海堤」就可隱約的看到中國的邊界了喔！

▼官澳海堤

金門景點旅遊常見問題

【金門旅遊疑問彙整】 最適合金門旅遊的月份為何？ 9~11月，是非常適合去金門旅行的季節，不炎熱，秋景 也相當好看 金門必訪景點有哪些？ 水頭聚落、模範街、擎天山莊& 陳景蘭洋樓等古老建築或是村落都是來金門必看的景點喔！ 來金門玩預算要抓多少呢? 以三天兩夜來說建議抓個15000元-18000元，個人來回機票約4500元、租汽車則要3600元左右，住宿與餐費則是平均若在6000元 金門繞行一圈要多久? 慢慢繞行一圈需要一小時，面積很小的小金門卻隱藏超多必遊景點，出乎意料的有趣豐富 推薦抵達金門的交通方式? 靠搭飛機前往金門

金門景點更多旅遊玩法看這裡！

上述介紹金門景點都輪玩一遍，覺得玩得不夠盡興，或喜愛出門旅遊配套裝行程的夥伴。網羅深入金門本地特色玩法，金門推薦行程方案給大家，讓大家有更多好玩地方去體驗，不再蹲在飯店民宿發呆放空。

【金門旅遊-套票行程推薦】 ▼金門導覽行程▼



▼金門陸上行程▼









▼金門水上行程▼



▼金門美食推薦▼

▼金門交通推薦▼



金門怎麼去《臺灣本島←→金門》航班、船班資訊統整

台灣如何到金門? 金門是一個海島，因此要造訪金門的交通工具只有兩種：飛機、船

主要是搭飛機，從台北/台中/嘉義/台南/高雄都有航班。