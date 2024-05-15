彰化蛋黃酥推薦｜彰化好吃蛋黃酥又一家，位在員林百果山腳下的 米香伯蛋黃酥-101米香，有著40多年製餅技藝，以古法醃漬紅土鹹蛋黃製作，交織甜而不膩的紅豆餡，蛋黃酥顆顆飽滿香酥，吃上一口就被圈粉！店內還有販售五穀米麩無糖、米粒、麵茶、米香，古早味爆米香脆香迷人，都很適合選購擔當彰化伴手禮

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米香伯蛋黃酥-101米香 彰化員林伴手禮

「米香伯蛋黃酥」源於藤山步道上的藤山米香1號，有著40多年純熟製餅技藝的黃老闆，於2022年創立自身新品牌「米香伯蛋黃酥」，店面位在員林百果山下，主要販售蛋黃酥及多款米香製品，雖開業不算久，但透過先前顧客口耳相傳，迅速累積不少人氣，顆顆飽滿的蛋黃酥，推出蛋黃酥禮盒，不用逢年過節，平時在店面與網路都能輕鬆買到

加入「米香伯蛋黃酥」官方LINE@好友，即可在現場門市蛋黃酥兌換卷一顆，Line@好友來店購買蛋黃酥6入一盒可集一點，集滿十點，來店即可兌換6入蛋黃酥禮盒乙盒（限定Line@好友集點）

米香伯蛋黃酥

地址：彰化縣員林市員水路一段101號

電話：04-8368495

時間：二至五 09:00 – 19:00；六日 08:00 – 19:00（週一公休）

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文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

米香伯蛋黃酥-101米香 開箱

蛋黃酥 6入 270元

亮眼鮮紅的六入蛋黃酥禮盒，採一體成型的包裝外盒，不需提袋能直接提著走，抽屜式設計，從上方拉開就能瞧見飽滿的蛋黃酥，上層有塑膠膜保護，這次以宅配收取，每顆蛋黃酥外貌仍是完整

蛋黃酥 12入 540元

想要更澎湃的蛋黃酥組合也有12入裝，一顆顆金黃渾圓的小可愛，依序排放在禮盒中模樣相當討喜

紅通喜氣的包裝外盒，搭上大方的紅色紙袋，送禮很得宜

金黃耀眼的餅皮香酥薄脆，每日新鮮製作，絕不添加防腐劑，常溫能保存七日，建議收到時就直接冷凍保存，要品嚐時再加熱，使用氣炸鍋或烤箱，以180度烤10分鐘即可，就像現烤般迷人，享受蛋黃酥最佳風味

蛋黃酥的個頭頗有份量，顆顆飽滿圓潤，每日純手工現作，選用古法醃漬紅土鹹蛋黃，蛋黃濕潤度極佳，恰到好處的鹹度，香氣也很足夠，自製紅豆餡，細緻甜度輕盈，餡料飽滿到不行，搭上手桿餅皮，薄酥脆透，果真滋味非凡

搭上杯好茶，就是完美的下午茶饗宴，一口咬下外酥內飽滿，紅豆餡細緻甜味與鹹蛋黃的鹹香，搭配得宜，品嚐過就直接被圈粉，加上一顆不到50元，相當超值，不管自己獨享或買來送禮都很適合

三合一零嘴包 150元

除有飽口蛋黃酥，米香伯的米香製品一樣備受好評！兒時記憶常在路邊看到的爆米香，香噴脆口，想懷念古早味零嘴在這就吃得到，三合一零嘴包 包含三款口味，由左至右分別是 糙米/海苔/焦糖，一包三種享受

清新的海苔香氣，咀嚼間帶些鹹鹹海潮味，伴隨著米香脆口與麥芽甜蜜，甜鹹平衡，唇齒留香

淺淺的棕色為糙米口味，輕盈甜味絲毫不搶戲，完美襯托米香純粹滋味

棕褐色是焦糖口味，甜度比糙米口味稍高些，焦糖香氣馥郁，深受喜愛甜感鮮明的朋友芳心

完美午後時光，來點討喜的中式小點，來自彰化員林的米香伯蛋黃酥，以精湛的製餅好手藝，堅持每日現做的蛋黃酥，餅皮薄脆餡料飽滿，美妙的好滋味，只要品嚐過就被圈粉，加上一顆不到50元的價位，真的很超值，還有傳統古早味的爆米香，香酥脆口，都很值得一嚐，下次蛋黃酥就買這一家，以上分享給你們

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