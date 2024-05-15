三街麵店!因為原本位子在台南福吉三街而得名

是一間隱藏在巷子內的古早味麵店

賣的種類不多~就乾麵湯麵麻醬麵這些傳統麵食跟一些滷味

不過一開就是30幾年

是許多在地人從小吃到大的回憶~~~



原本的店面是在巷子內的住宅區

雖然連招牌都沒有~但是掛上了大大的「營業中」跟「麵」

頓時煥然一新有種日式的感覺

菜單是一塊手寫的板子

可以看到麵類價錢大概就在40.50塊左右~(價格以店家實際價位為主~應該已經有調整了)

非常平價~

小菜滷味會放在非常古早味的木櫥裡面

舊歸舊還是相當的整潔衛生的

這個滷鍋是用來加熱滷味用的

不用怕吃到冷冰冰的滷味~

來碗簡單的小麻醬麵~

麻醬都蓋在麵下面了

看起來像是肉燥麵~

攪拌均勻後麻醬與肉燥兩種香氣結合起來毫無違和感

入口可以感受到厚實的麻醬香、尾韻則是清香的肉燥

麵條咬起來不會太爛~稍微有點Q彈的嚼勁

喜歡吃辣的一定要加個一匙辣醬

非常夠味有勁~讓麵的味道更有層次



滷味會加熱過後加上蔥花、辣椒等調味

看起來蠻簡單清淡的~但是吃起來又很夠味

菊花肉不會有那種很生的肉腥味

配上微脆的肥肉部分~讓整個肉吃起來不會柴不會硬

也因為是薄切的~吃起來也很順口不會膩

整體來說【三街麵店】就是相當道地的傳統麵店啦~

如果來到台南不想吃到處都在排隊的小吃

可以試試看這間傳統的好味道喔

最近三街麵店搬到夏林路的大路邊了

整體空間更舒適~相信用餐體驗會更好

如果有去過遷店後的三街麵店

也可以分享一下喔

【三街麵店】

地址:台南市南區夏林路52號

電話: 0937-987087

營業時間：星期一到四:11:00–14:00, 17:00–20:00

星期五:11:00-14:00

星期六:11:00-15:00

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