頗愛龍岡忠貞市場的老婆，最近又對我說要去那，我問老婆，還是去吃米干嗎？她竟回，她想吃越南法國麵包，好一陣子沒吃到那一攤了！
我：「妳確定？它去年發生了那麼大的新聞事件，也收起來了一段時間...」
老婆：「我最近看到新聞說，它重新營業了，並換成店面，你知不知道？之前，我們吃了那麼多次，也沒身體不適，就先去現場看看再說...」
我：「我最近是有看到新聞，說它之前是因為市場攤位環境，加上天氣熱，食材沒保存好而變質，造成數百人吃過後身體不適。半年多沒營業，我以為就倒了！結果是攤家先去處理事件後續，據說和絕大多顧客已達成和解，總賠償金額已數百萬元...」
我接著說：「能造成數百人身體不適，就知道它原本生意有多好。食材變質，雖是重大疏失非故意，但也表示攤家，太不珍惜注意自己已擁有的盛名，而直接跌到谷底。但，我還蠻佩服它事後的態度，不要說是攤家，甚至中小型餐廳發生這樣的事，只要一想到要面對這麼多人，做後續的處理與賠償，通常應該就會先選擇跑路了吧！而它卻勇於面對負責，有新聞報導還說，連檢查官都感動到幫求情...。」
它雖然不是我們目前在北台灣，吃過最好吃的越南法國麵包，但也是排在我們心中的前三名。另，改名後也換成店面式，環境衛生與乾淨度，以及食材保存方式，相對在市場攤位時，這明顯提升很多。
我們最近，前往它重新出發搬遷的新址，對我和老婆而言，一樣好吃、一樣高CP值，一樣覺得很不賴，還多幾項新選擇...
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▲店外觀
本來位在龍岡忠貞市場，
擁有超高人氣的越南法國麵包攤，
休息半年勇於面對負責後，
約2個月前，
重新再出發。
一樣位在忠貞市場，
只不過是從前龍街的巷口攤位，
搬到市場裡，
改了名稱並開了店面。
▲價目表
從市場攤位變成店面，
能賣的品項也可以較多了。
除了原本的越式法國麵包，
老闆娘說，
她先增加了越南咖啡和鹹稀飯品項，
等比較順手了，
會再增加一些越南小吃。
▲配料區
環境衛生與乾淨度，
以及食材保存方式，
相對在市場攤位時，
這明顯提升很多。
▲塗上特製豬肝醬、放入肉品、滷蛋...
肉的品項高達3種，
使用了肉丸子（搗碎後混於其中）、越南燒肉、越南火腿。
▲再放入，滿滿的醃白蘿蔔，青脆的小黃瓜...，淋上越南魚露
食材相當豐富
▲沖泡越南咖啡
現在是店面，
能賣得品項也可以較多了。
老闆娘說，
她先增加越南咖啡和鹹稀飯品項，
等比較順手了，
會再增加一些越南小吃。
老婆也愛喝越南咖啡，
於是點了一杯讓她嚐嚐。
▲喝上一口
使用越南咖啡包和越南煉乳，
風味更純正，
老婆直說好喝。
不過道地的越南咖啡，
印象中對我過於甜膩，
無法接受，
所以有先跟老闆娘說，
不要那麼甜，
微甜就好，
這是我所能忍受的甜度。
不喜愛甜，
或覺得不夠甜，
可請老闆娘調整。
▲越式法國麵包
很大一份，
而且才90元！
相當澎湃，
老婆她只吃一半，
就很有飽實感。
▲越式法國麵包，剖面
麵包表皮相當的香酥脆，
裡面的口感卻是十分軟韌，
吃起來很具嚼勁；
裡面的用料則絲毫不手軟，
相當豐盛。
麵包除了先塗上一層奶油外，
還會抹上一層，
店家所特製的豬肝醬，
再放入高達3種的肉品，
有：肉丸子（搗碎後混於其中）、越南燒肉、越南火腿。
然後塞入，
滿滿開胃不苦澀的煙白蘿蔔、清脆爽口的小黃瓜片、入味的滷蛋…等。
最後，
再淋上些道地的越南魚露，
點辣味的客人，
則會再撒入生辣椒片…。
一般其它市場賣的越南法國麵包攤，
其口感與風味，
絕大多和這真是完全無法比擬。
用料澎湃、風味絕佳、口感相當豐富，
且大大的一份，
只賣90元！
也難怪之前，
在這以雲南小吃林立知名的忠貞市場，
它雖獨樹一格，
賣的是越南法國麵包，
卻能擁有，
絲毫不遜當地米干名店的超高人氣囉～
去年的事件，
攤家沒選擇逃避，
勇於面對後，
近兩個月重新再出發。
我和老婆，
是蠻肯定的～
【營業時間】06：15～13：00；週一店休
【地 址】桃園市中壢區中龍街27號
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