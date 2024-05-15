

頗愛龍岡忠貞市場的老婆，最近又對我說要去那，我問老婆，還是去吃米干嗎？她竟回，她想吃越南法國麵包，好一陣子沒吃到那一攤了！

我：「妳確定？它去年發生了那麼大的新聞事件，也收起來了一段時間...」

老婆：「我最近看到新聞說，它重新營業了，並換成店面，你知不知道？之前，我們吃了那麼多次，也沒身體不適，就先去現場看看再說...」

我：「我最近是有看到新聞，說它之前是因為市場攤位環境，加上天氣熱，食材沒保存好而變質，造成數百人吃過後身體不適。半年多沒營業，我以為就倒了！結果是攤家先去處理事件後續，據說和絕大多顧客已達成和解，總賠償金額已數百萬元...」

我接著說：「能造成數百人身體不適，就知道它原本生意有多好。食材變質，雖是重大疏失非故意，但也表示攤家，太不珍惜注意自己已擁有的盛名，而直接跌到谷底。但，我還蠻佩服它事後的態度，不要說是攤家，甚至中小型餐廳發生這樣的事，只要一想到要面對這麼多人，做後續的處理與賠償，通常應該就會先選擇跑路了吧！而它卻勇於面對負責，有新聞報導還說，連檢查官都感動到幫求情...。」

它雖然不是我們目前在北台灣，吃過最好吃的越南法國麵包，但也是排在我們心中的前三名。另，改名後也換成店面式，環境衛生與乾淨度，以及食材保存方式，相對在市場攤位時，這明顯提升很多。

我們最近，前往它重新出發搬遷的新址，對我和老婆而言，一樣好吃、一樣高CP值，一樣覺得很不賴，還多幾項新選擇...

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▲店外觀

本來位在龍岡忠貞市場，

擁有超高人氣的越南法國麵包攤，

休息半年勇於面對負責後，

約2個月前，

重新再出發。

一樣位在忠貞市場，

只不過是從前龍街的巷口攤位，

搬到市場裡，

改了名稱並開了店面。





▲攤台



▲價目表

從市場攤位變成店面，

能賣的品項也可以較多了。

除了原本的越式法國麵包，

老闆娘說，

她先增加了越南咖啡和鹹稀飯品項，

等比較順手了，

會再增加一些越南小吃。





▲配料區

環境衛生與乾淨度，

以及食材保存方式，

相對在市場攤位時，

這明顯提升很多。





▲烤麵包





▲塗上特製豬肝醬、放入肉品、滷蛋...

肉的品項高達3種，

使用了肉丸子（搗碎後混於其中）、越南燒肉、越南火腿。





▲再放入，滿滿的醃白蘿蔔，青脆的小黃瓜...，淋上越南魚露

食材相當豐富





▲沖泡越南咖啡

現在是店面，

能賣得品項也可以較多了。

老闆娘說，

她先增加越南咖啡和鹹稀飯品項，

等比較順手了，

會再增加一些越南小吃。

老婆也愛喝越南咖啡，

於是點了一杯讓她嚐嚐。





▲越南咖啡

非常香醇的感覺





▲喝上一口

使用越南咖啡包和越南煉乳，

風味更純正，

老婆直說好喝。

不過道地的越南咖啡，

印象中對我過於甜膩，

無法接受，

所以有先跟老闆娘說，

不要那麼甜，

微甜就好，

這是我所能忍受的甜度。

不喜愛甜，

或覺得不夠甜，

可請老闆娘調整。





▲越式法國麵包

很大一份，

而且才90元！

相當澎湃，

老婆她只吃一半，

就很有飽實感。





▲越式法國麵包，剖面

麵包表皮相當的香酥脆，

裡面的口感卻是十分軟韌，

吃起來很具嚼勁；

裡面的用料則絲毫不手軟，

相當豐盛。

麵包除了先塗上一層奶油外，

還會抹上一層，

店家所特製的豬肝醬，

再放入高達3種的肉品，

有：肉丸子（搗碎後混於其中）、越南燒肉、越南火腿。

然後塞入，

滿滿開胃不苦澀的煙白蘿蔔、清脆爽口的小黃瓜片、入味的滷蛋…等。

最後，

再淋上些道地的越南魚露，

點辣味的客人，

則會再撒入生辣椒片…。

一般其它市場賣的越南法國麵包攤，

其口感與風味，

絕大多和這真是完全無法比擬。



用料澎湃、風味絕佳、口感相當豐富，

且大大的一份，

只賣90元！

也難怪之前，

在這以雲南小吃林立知名的忠貞市場，

它雖獨樹一格，

賣的是越南法國麵包，

卻能擁有，

絲毫不遜當地米干名店的超高人氣囉～



去年的事件，

攤家沒選擇逃避，

勇於面對後，

近兩個月重新再出發。

我和老婆，

是蠻肯定的～



【營業時間】06：15～13：00；週一店休

【地 址】桃園市中壢區中龍街27號

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