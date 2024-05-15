最近開箱到一款進口洋芋片一吃愛上！喬山生機的「西班牙Spirit洋芋片」嚴選整顆皇家級品種馬鈴薯，厚切紮實！更採用天然橄欖油、零反式脂肪，獨家甩油技術讓整體吃起來不過於油膩！五種口味任君挑選，晚上追劇時刻開一包再適合不過！

這次入手了五種口味，有喜馬拉雅粉紅鹽、西班牙經典、黑松露、蜂蜜芥末、熟成起司口味

很大一包！而且打開裡面是滿滿的～絕對不是賣空氣（誤

▼喜馬拉雅粉紅鹽口味

這是五款裡面唯一全素的，也是五款最清淡的，但最能夠吃出馬鈴薯的原味！淡淡的鹹味勾勒出馬鈴薯的清甜～

不愧為西班牙洋芋片大廠～Spirit洋芋片真的跟以往吃到的洋芋片不一樣，可以看到厚度真的有比較厚！但又不會讓人感覺硬口，每一口都很清脆爽口！

▼西班牙經典口味

這款是西班牙國寶伊比利火腿風味～有火腿的濃郁香氣～一剛開始入口會覺得不太習慣，畢竟這味道比較陌生～但吃到後來真的越吃越涮嘴！

▼黑松露口味

黑松露真的必須給第一名！頂級奢華享受！完完全全就是松露控會喜歡的～一打開松露香氣撲鼻而來～鹹香滋味讓人一口接一口！

仔細看還看得到一點點黑松露～

▼蜂蜜芥末口味

這算是全部口味的黑馬～原以為想像得到他的味道～但沒想到意外的層次豐富！鹹甜交織成美妙滋味～而且完全不油膩！

▼熟成起司口味

起司控不能錯過！帶點煙燻味～濃郁鹹香～片片金黃～好吃到停不下來～

整體來說，真的是會讓人想無限回購的洋芋片！難怪能夠全球熱銷2億包～香、脆、爽！用這三個字結語最貼切👍

【 喬山生機 】

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