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【台東美食】隱身台東巷弄的超人氣早餐|每日限量吐司|超人氣酥脆紮實的牽絲吐司|老宅人氣文青麵包店|人x人

2024-05-15 19:55:00 愛麗絲的奇幻旅程 人氣：110
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窩客好文

愛麗絲的奇幻旅程

發表篇數：104篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台東縣 > 台東市

造訪商家：人×人 REN×REN
place台東縣台東市上海街14巷17弄2號
作者本次評價：
4.85
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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【台東美食】隱身台東巷弄的超人氣早餐|每日限量吐司|超人氣酥

IG REELS

 

 

「人x人」

【台東美食】隱身台東巷弄的超人氣早餐|每日限量吐司|超人氣酥


在台東的巷弄內，有一家手作麵包早餐店「人x人」，店內座位不多，環境佈置溫馨，當時11點多很多口味都賣完了，架上所剩麵包、貝果也不多，很可惜！

 

菜單

【台東美食】隱身台東巷弄的超人氣早餐|每日限量吐司|超人氣酥

有鹹、甜的吐司厚片，貝果，架上還有現做麵包，整間店充滿麵包香味及咖啡香。

【台東美食】隱身台東巷弄的超人氣早餐|每日限量吐司|超人氣酥

太晚來，架上的麵包剩不多。

餐點

 

【台東美食】隱身台東巷弄的超人氣早餐|每日限量吐司|超人氣酥

▷鮮奶茶$95
喝起來很淡，不推薦，有喝咖啡可以點咖啡，能聞到店內散發咖啡香。

 

【台東美食】隱身台東巷弄的超人氣早餐|每日限量吐司|超人氣酥
▷ 青醬厚培根吐司 $ 100
吐司扎實有嚼勁，放上厚培根、起司絲、青醬，吃起來滿滿飽足感，起司牽絲很誘人！
 

【台東美食】隱身台東巷弄的超人氣早餐|每日限量吐司|超人氣酥

▷藍莓負面奶酥$100
吐司非常酥脆，加上藍莓，吃起來顆粒，不是一般果醬，非常喜歡這個口味。
 

📝感想～
在夏天吃冰很解暑，天然的水果製作吃的安心，很適合買一隻冰棒來吃，下次想吃吃看蜂蜜檸檬口味。

 

—————————
看更多分享🔍 #很慧吃台東
歡迎按讚追蹤 @alice_hui0311
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✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡ 

🍞 人x人 

📌 台東市上海街14巷17弄2號

☎️ 0932 522 849
⏰ 11：30~15:30（週三、四公休）

#台東#台東美食#人x人#早午餐#台東早餐#美食推薦#吐司#手工麵包#青醬厚培根吐司#藍莓吐司#超人氣美食

 

 

 

 

創作者介紹
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