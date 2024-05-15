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「人x人」



在台東的巷弄內，有一家手作麵包早餐店「人x人」，店內座位不多，環境佈置溫馨，當時11點多很多口味都賣完了，架上所剩麵包、貝果也不多，很可惜！

菜單

有鹹、甜的吐司厚片，貝果，架上還有現做麵包，整間店充滿麵包香味及咖啡香。

太晚來，架上的麵包剩不多。

餐點

▷鮮奶茶$95

喝起來很淡，不推薦，有喝咖啡可以點咖啡，能聞到店內散發咖啡香。



▷ 青醬厚培根吐司 $ 100

吐司扎實有嚼勁，放上厚培根、起司絲、青醬，吃起來滿滿飽足感，起司牽絲很誘人！



▷藍莓負面奶酥$100

吐司非常酥脆，加上藍莓，吃起來顆粒，不是一般果醬，非常喜歡這個口味。



📝感想～

在夏天吃冰很解暑，天然的水果製作吃的安心，很適合買一隻冰棒來吃，下次想吃吃看蜂蜜檸檬口味。

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✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡ 🍞 人x人 📌 台東市上海街14巷17弄2號 ☎️ 0932 522 849

⏰ 11：30~15:30（週三、四公休）

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