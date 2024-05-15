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【台東美食】台東180度海景咖啡館推薦|偽出國南洋風海景|可可娜Coconut Cafe'|國外渡假感拍照打卡景點

2024-05-15 20:19:00 愛麗絲的奇幻旅程 人氣：102
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窩客好文

愛麗絲的奇幻旅程

發表篇數：104篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台東縣 > 卑南鄉

造訪商家：可可娜咖啡
phone08-928-1192
place台東縣卑南鄉杉原22號
作者本次評價：
4.55
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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【台東美食】台東180度海景咖啡館推薦|偽出國南洋風海景|可

 

COCONUT 可可娜咖啡

【台東美食】台東180度海景咖啡館推薦|偽出國南洋風海景|可

台東的COCONUT 可可娜咖啡，就在熱門的景點富山護漁區旁邊，正對著遼闊藍藍的太平洋，園區裡都是棕梠樹、茅草屋，充滿南洋風格，是超人氣台東打卡景點，讓人以為妳在峇里島度假！

【台東美食】台東180度海景咖啡館推薦|偽出國南洋風海景|可

高聳的椰子樹、可愛的茅草屋，還有藍天大海，非常好拍~

【台東美食】台東180度海景咖啡館推薦|偽出國南洋風海景|可

                                                   

【台東美食】台東180度海景咖啡館推薦|偽出國南洋風海景|可

吃完的餐點要自行收拾~

餐點

 

▷雙份起司披薩$280
很喜歡披薩的薄皮，可以吃到脆脆口感，濃郁的雙份起司帶點鹹甜味道，拉起來還會牽絲，一家四口平分剛剛好。

【台東美食】台東180度海景咖啡館推薦|偽出國南洋風海景|可


▷蔓越莓果優酪乳$160
飲料除了好看，調味不會過於死甜，非常好喝，下次想試試看冰沙。.

【台東美食】台東180度海景咖啡館推薦|偽出國南洋風海景|可

▷可可娜奶茶$80
很大一杯，點一杯飲料就可以坐在海邊享受美景，非常划算！

📝感想～
在夏天想看海景喝著冰沙，解暑又舒服，天氣好一定更漂亮，只是位置有點擁擠，會覺得人很多，但海景第一排真的無敵。

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看更多分享🔍 #很慧吃台東
歡迎按讚追蹤 @alice_hui0311
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✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡ 

🍕 可可娜咖啡 

📌 台東縣卑南鄉杉原22號

 ☎️ 099281192

⏰ 10:00~18:00（週四休）

 

#台東美食#台東景點#台東旅遊推薦#海景餐廳#手工披薩#可可娜海景咖啡#下午茶#甜點#打卡景點#熱門餐廳

 

創作者介紹
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