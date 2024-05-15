COCONUT 可可娜咖啡
台東的COCONUT 可可娜咖啡，就在熱門的景點富山護漁區旁邊，正對著遼闊藍藍的太平洋，園區裡都是棕梠樹、茅草屋，充滿南洋風格，是超人氣台東打卡景點，讓人以為妳在峇里島度假！
高聳的椰子樹、可愛的茅草屋，還有藍天大海，非常好拍~
吃完的餐點要自行收拾~
餐點
▷雙份起司披薩$280
很喜歡披薩的薄皮，可以吃到脆脆口感，濃郁的雙份起司帶點鹹甜味道，拉起來還會牽絲，一家四口平分剛剛好。
▷蔓越莓果優酪乳$160
飲料除了好看，調味不會過於死甜，非常好喝，下次想試試看冰沙。.
▷可可娜奶茶$80
很大一杯，點一杯飲料就可以坐在海邊享受美景，非常划算！
📝感想～
在夏天想看海景喝著冰沙，解暑又舒服，天氣好一定更漂亮，只是位置有點擁擠，會覺得人很多，但海景第一排真的無敵。
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✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡
🍕 可可娜咖啡
📌 台東縣卑南鄉杉原22號
☎️ 099281192
⏰ 10:00~18:00（週四休）
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