距離上次來小琉球已經是兩年前囉~~

現在天氣炎熱也是大家最愛浮潛、水上活動的時候

月初跟三五好友組隊一起來小琉球來個放鬆超chill之旅

從新左營搭小巴９人座到東港來搭船

果然是小琉球旺季

真的船上好多人都坐滿了～～

東港到小琉球真的好快

差不多20幾分鐘就到啦~~

這次來還發現滿多韓國人的

因為我知道其實韓國人也滿愛浮潛的

尤其小琉球還是被譽為海龜見識度最高的

所以總會吸引各國人來浮潛看海底世界

小琉球主要交通工具就是機車

所以我們一下船

就是走去租機車啦~~

機車行還非常熱心可以先把小行李箱借放這裡

好讓我們方便先騎機車去覓食

因為才剛快中午時刻~還無法入住民宿

一來小琉球就有可愛生物來打招呼~~

這裡的貓兒感覺也非常的慢生活....

這家小琉球相思麵

真的人氣強強滾

周日的中午時段真的滿滿人潮

需要等待30分鐘才有空位

這次第二次吃相思麵了

不過第一次是民宿的老闆跑去買

為我們準備的中餐

第一次來店裡內用~

價位是滿OK口味上也很不錯

但是沒有多驚艷啦~~不耐等的人可以吃其他的XD

相思麵

屏東縣琉球鄉上杉路31巷7號

08:00-14:00

吃完麵食

我們跑來吃芒果冰啦~~

可惜冰箱本店客滿

只好駕移到前面不遠的伴手禮店吃

我們點的是芒果冰底的誘人芒果冰

一碗是200元

真的是還不錯吃~~

在炎熱的小琉球好像一瞬間得到了救贖

可惜是用紙碗~~拍起來不美觀>_<

且也不能看到店貓~~

小琉球冰箱冰舖

屏東縣琉球鄉中正路166-1號

週一到週五10:00-17:00

週六&週日 10:00-21:30

接著我們到海龜故事館來逛逛

看看有那些紀念品可以買回去收藏

看到海龜娃娃真的忍不住全夥來拍照XD

這裡的紀念品真的還滿多

各種海龜以及小琉球相關物都有

想要買回去送朋友都很適合

可以讓旅客盡情的買起來

我們最後都帶走非常好看的小琉球限定的背心跟上衣回家

海龜ㄉ故事

屏東縣琉球鄉民生路63號

10:00-22:00

點我看短片介紹

這次入住樂活島嶼

外觀看起來真的還滿新穎的

感覺就讓人很放鬆度假感

大廳小小的還滿有溫馨感

我們三樓最尾端還有一個公共交誼廳

二樓尾端也有公共交誼廳以及兒童遊樂間

民宿幫我們安排三樓的海景四人房/休假島

我們是四人房

有兩張雙人大床

浴室是乾濕分離

還有一大片鏡子

讓人還滿喜歡的





很喜歡前方的景是可以直接看到海

一旁沙發背後還是全透明玻璃

拍照起來真的不要太好看

那一天不知道是不是太早出門

平常都要半夜2.3點才能入睡的我

差不多11點多洗完澡躺在床上

就不知不覺睡著了

真的是一張超級好睡的床~~~

小琉球民宿/樂活島嶼

屏東縣琉球鄉杉板路91號

入住 15:00

退房 11:00

官方FB

在晚餐之前

我們騎機車在小琉球上晃晃

很隨意就是一個沒有任何想法的旅行

看到不錯的景就停下來拍拍照

我是個很愛海的人

只要看到海就會心情很舒坦

所以小琉球對我來說

也是一個非常適合我的地方~~

只可惜這次就沒上次有安排水上活動

晚餐我們來到燒肉王

吃精緻燒肉每人是600元

這間在小琉球還真醒目

因為夠大間~~XD

點我看短片介紹

裡面用餐空間算滿寬敞的耶~~

可以容納滿多人的

這裡幾乎都是團體客比較多

熟食區有牛肉湯、肉燥飯、涼拌小菜、炒飯、鴨血豆腐、川燙鮮蝦還有魚下巴....等

還有好幾種炸物~~

肉類以及海鮮總類也滿多的

我個人極愛帶殼鮮蚵還有干貝

還有他們家的七里香也好好吃噢

還有提供 帶殼玉米筍

以及可以包肉吃的美生菜跟韓式泡菜

這裡飲料提供的是汽水機以及冰沙

還有珍珠奶茶

覺得珍珠奶茶可以拿一杯來試試看

我個人是還滿喜歡的~

桌上的大魷魚還有牛五花跟板腱牛還有大牛排、短肋條

都是吃完還能拿盤子去續

不過我們真的主要是來吃海鮮

所以肉類真的光是桌上就吃不完了～～

我覺得燒肉王收費滿合理的

對於海鮮控的我來說

我覺得提供的海鮮還挺多

這次去覺得帶殼鮮蚵還滿肥美

品質也還不錯~

還有提供檸檬汁跟芥末

現在打卡標記燒肉王還有送新鮮芒果冰~~

真的超好吃的~~

千萬不要錯過這個活動噢~

小琉球燒肉王

屏東縣琉球鄉中山路5之22號

17:00-22:30