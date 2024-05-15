距離上次來小琉球已經是兩年前囉~~
現在天氣炎熱也是大家最愛浮潛、水上活動的時候
月初跟三五好友組隊一起來小琉球來個放鬆超chill之旅
從新左營搭小巴９人座到東港來搭船
果然是小琉球旺季
真的船上好多人都坐滿了～～
東港到小琉球真的好快
差不多20幾分鐘就到啦~~
這次來還發現滿多韓國人的
因為我知道其實韓國人也滿愛浮潛的
尤其小琉球還是被譽為海龜見識度最高的
所以總會吸引各國人來浮潛看海底世界
小琉球主要交通工具就是機車
所以我們一下船
就是走去租機車啦~~
機車行還非常熱心可以先把小行李箱借放這裡
好讓我們方便先騎機車去覓食
因為才剛快中午時刻~還無法入住民宿
一來小琉球就有可愛生物來打招呼~~
這裡的貓兒感覺也非常的慢生活....
這家小琉球相思麵
真的人氣強強滾
周日的中午時段真的滿滿人潮
需要等待30分鐘才有空位
這次第二次吃相思麵了
不過第一次是民宿的老闆跑去買
為我們準備的中餐
第一次來店裡內用~
價位是滿OK口味上也很不錯
但是沒有多驚艷啦~~不耐等的人可以吃其他的XD
相思麵
屏東縣琉球鄉上杉路31巷7號
08:00-14:00
吃完麵食
我們跑來吃芒果冰啦~~
可惜冰箱本店客滿
只好駕移到前面不遠的伴手禮店吃
我們點的是芒果冰底的誘人芒果冰
一碗是200元
真的是還不錯吃~~
在炎熱的小琉球好像一瞬間得到了救贖
可惜是用紙碗~~拍起來不美觀>_<
且也不能看到店貓~~
小琉球冰箱冰舖
屏東縣琉球鄉中正路166-1號
週一到週五10:00-17:00
週六&週日 10:00-21:30
接著我們到海龜故事館來逛逛
看看有那些紀念品可以買回去收藏
看到海龜娃娃真的忍不住全夥來拍照XD
這裡的紀念品真的還滿多
各種海龜以及小琉球相關物都有
想要買回去送朋友都很適合
可以讓旅客盡情的買起來
我們最後都帶走非常好看的小琉球限定的背心跟上衣回家
海龜ㄉ故事
屏東縣琉球鄉民生路63號
10:00-22:00
這次入住樂活島嶼
外觀看起來真的還滿新穎的
感覺就讓人很放鬆度假感
大廳小小的還滿有溫馨感
我們三樓最尾端還有一個公共交誼廳
二樓尾端也有公共交誼廳以及兒童遊樂間
民宿幫我們安排三樓的海景四人房/休假島
我們是四人房
有兩張雙人大床
浴室是乾濕分離
還有一大片鏡子
讓人還滿喜歡的
很喜歡前方的景是可以直接看到海
一旁沙發背後還是全透明玻璃
拍照起來真的不要太好看
那一天不知道是不是太早出門
平常都要半夜2.3點才能入睡的我
差不多11點多洗完澡躺在床上
就不知不覺睡著了
真的是一張超級好睡的床~~~
小琉球民宿/樂活島嶼
屏東縣琉球鄉杉板路91號
入住 15:00
退房 11:00
在晚餐之前
我們騎機車在小琉球上晃晃
很隨意就是一個沒有任何想法的旅行
看到不錯的景就停下來拍拍照
我是個很愛海的人
只要看到海就會心情很舒坦
所以小琉球對我來說
也是一個非常適合我的地方~~
只可惜這次就沒上次有安排水上活動
晚餐我們來到燒肉王
吃精緻燒肉每人是600元
這間在小琉球還真醒目
因為夠大間~~XD
裡面用餐空間算滿寬敞的耶~~
可以容納滿多人的
這裡幾乎都是團體客比較多
熟食區有牛肉湯、肉燥飯、涼拌小菜、炒飯、鴨血豆腐、川燙鮮蝦還有魚下巴....等
還有好幾種炸物~~
肉類以及海鮮總類也滿多的
我個人極愛帶殼鮮蚵還有干貝
還有他們家的七里香也好好吃噢
還有提供帶殼玉米筍
以及可以包肉吃的美生菜跟韓式泡菜
這裡飲料提供的是汽水機以及冰沙
還有珍珠奶茶
覺得珍珠奶茶可以拿一杯來試試看
我個人是還滿喜歡的~
桌上的大魷魚還有牛五花跟板腱牛還有大牛排、短肋條
都是吃完還能拿盤子去續
不過我們真的主要是來吃海鮮
所以肉類真的光是桌上就吃不完了～～
我覺得燒肉王收費滿合理的
對於海鮮控的我來說
我覺得提供的海鮮還挺多
這次去覺得帶殼鮮蚵還滿肥美
品質也還不錯~
還有提供檸檬汁跟芥末
現在打卡標記燒肉王還有送新鮮芒果冰~~
真的超好吃的~~
千萬不要錯過這個活動噢~
小琉球燒肉王
屏東縣琉球鄉中山路5之22號
民宿退房後
就直接到飯賣獨品海鮮熱炒店來吃午餐啦!!!
這裡的景還真不錯
可以一邊用餐一邊看對面的船隻跟海
這裡可單點也有合菜組合
用餐環境我覺得還滿舒適的
位置也算滿多的~~
建議多人一起來吃
會比較可以吃到多道料理
看了菜單上的價位也覺得滿平價的
螃蟹粉絲煲
第一道先上桌的是螃蟹粉絲煲
湯頭是咖哩
喝起來不會過鹹
除了有濃郁的咖哩味
還有些微的海鮮鮮甜味
裡面的粉絲也吸飽湯汁
充滿了咖哩味~~
水煮魚
以往吃到都是水煮牛料理比較多
近年來因為酸菜魚興起
現在很多餐廳都會以魚片來做其他料理試試看
這道水煮魚我覺得微辣微辣還滿開胃的
海瓜子
新鮮就是好吃~~
肉質很肥美
炒九層塔超讚
醬汁很下飯
很想突然點上一碗白飯來配
蔥爆牛肉
白飯殺手就是他啦~~
真的很好下飯
滿喜歡炒洋蔥的~
很甜~~
肉質吵起來也不會過老~~
三杯中卷
中卷吃起來非常脆+彈牙
口味稍微比較重一點
也很適合配飯一起吃~~
情人的眼淚
這道不僅是好吃的野味料理也是富有鐵質
我覺得女生多吃對身體很好
吃一些比較重口味的料理
來一道情人的眼淚真的可以解膩一下~
吃起來特別爽口
蜂巢蝦
店家嚴選使用新鮮蝦肉
鹹鴨蛋和特製麵糊製作
再以油撈方式慢慢滴炸
蜂巢蝦吃起來卡滋卡滋的很酥脆
龍蝦三明治
這道應該是最醒目的
三明治的內餡跟營養三明治差不多
只差在裡面還有包龍蝦肉
吃起來味蕾很豐富
讓我意外的是美乃滋一點都不油膩
反而吃起來滿清爽的
鳳梨蝦球
這道是我去每間熱炒店必點的料理
每科都有一整尾的蝦子
外衣炸的很輕薄
蝦肉吃起來夠新鮮Q彈
以一桌10人來說
預算約5000-6000就能吃的很滿足囉~~
以上料理也給大家做參考
飯賣獨品海鮮熱炒店
吃飽後也接近下午1點左右
我們預計2點半還完機車就要搭船離開小琉球了
所以就又騎機車去晃晃走走
消化剛剛吃的大餐~
也去了免稅店幫家人買東西
離開小琉球之前的最後一站/小本愛玉
就是兩年前就想來吃
結果人潮太多整間店客滿之下
帶著沒吃到的遺憾離開了
這次來是平日週一
所幸旅客就沒很多
就來吃啦~
炎熱的小琉球
一進到店內
真的是天堂啊~~
我們就是為了可愛的海龜造型愛玉來的
之前在高雄吃過小本愛玉
不過是花朵的造型
也是挺美的~~
我們點了鳳梨跟百香果口味
鳳梨的底比較深色
會讓海龜造型的愛玉比較明顯
如果想拍照可以點這種口味
兩種吃起來對我來說都太甜一點
不過還有附加剉冰
真的很消暑~~
小本愛玉小琉球旗艦店
屏東縣琉球鄉信義路1號
09:30-17:30
久違兩年的2024小琉球兩天一夜之旅也結束了
這次依舊帶著滿滿的回憶回來
也總算是為這陣子的身心得到了紓壓~
以上的行程安排也可以給大家做個參考
下次小琉球再見啦~~