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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > [2024兩天一夜小琉球之旅]入住樂活島嶼海景房超美超chill>海龜故事館伴手禮專門店>燒肉王超豐富海鮮燒烤吃到飽>來小…

[2024兩天一夜小琉球之旅]入住樂活島嶼海景房超美超chill>海龜故事館伴手禮專門店>燒肉王超豐富海鮮燒烤吃到飽>來小琉球不能錯過的飯賣獨品海鮮熱炒店

2024-05-15 22:12:00 星晴小步 人氣：166
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窩客好文

星晴小步

發表篇數：468篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：屏東縣 > 琉球鄉

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[2024兩天一夜小琉球之旅]入住樂活島嶼海景房超美超chi

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距離上次來小琉球已經是兩年前囉~~

現在天氣炎熱也是大家最愛浮潛、水上活動的時候

月初跟三五好友組隊一起來小琉球來個放鬆超chill之旅

從新左營搭小巴９人座到東港來搭船

果然是小琉球旺季

真的船上好多人都坐滿了～～

東港到小琉球真的好快

差不多20幾分鐘就到啦~~

這次來還發現滿多韓國人的

因為我知道其實韓國人也滿愛浮潛的

尤其小琉球還是被譽為海龜見識度最高的

所以總會吸引各國人來浮潛看海底世界

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小琉球主要交通工具就是機車

所以我們一下船

就是走去租機車啦~~

機車行還非常熱心可以先把小行李箱借放這裡

好讓我們方便先騎機車去覓食

因為才剛快中午時刻~還無法入住民宿

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一來小琉球就有可愛生物來打招呼~~

這裡的貓兒感覺也非常的慢生活....

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這家小琉球相思麵

真的人氣強強滾

周日的中午時段真的滿滿人潮

需要等待30分鐘才有空位

這次第二次吃相思麵了

不過第一次是民宿的老闆跑去買

為我們準備的中餐

第一次來店裡內用~

價位是滿OK口味上也很不錯

但是沒有多驚艷啦~~不耐等的人可以吃其他的XD

相思麵

屏東縣琉球鄉上杉路31巷7號

08:00-14:00

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吃完麵食

我們跑來吃芒果冰啦~~

可惜冰箱本店客滿

只好駕移到前面不遠的伴手禮店吃

我們點的是芒果冰底的誘人芒果冰

一碗是200元

真的是還不錯吃~~

在炎熱的小琉球好像一瞬間得到了救贖

可惜是用紙碗~~拍起來不美觀>_<

且也不能看到店貓~~

小琉球冰箱冰舖

屏東縣琉球鄉中正路166-1號

週一到週五10:00-17:00

週六&週日 10:00-21:30

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接著我們到海龜故事館來逛逛

看看有那些紀念品可以買回去收藏

看到海龜娃娃真的忍不住全夥來拍照XD

這裡的紀念品真的還滿多

各種海龜以及小琉球相關物都有

想要買回去送朋友都很適合

可以讓旅客盡情的買起來

我們最後都帶走非常好看的小琉球限定的背心跟上衣回家

海龜ㄉ故事

屏東縣琉球鄉民生路63號

10:00-22:00

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點我看短片介紹

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這次入住樂活島嶼

外觀看起來真的還滿新穎的

感覺就讓人很放鬆度假感

大廳小小的還滿有溫馨感

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我們三樓最尾端還有一個公共交誼廳

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二樓尾端也有公共交誼廳以及兒童遊樂間

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民宿幫我們安排三樓的海景四人房/休假島

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我們是四人房

有兩張雙人大床

浴室是乾濕分離

還有一大片鏡子

讓人還滿喜歡的

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很喜歡前方的景是可以直接看到海

一旁沙發背後還是全透明玻璃

拍照起來真的不要太好看

那一天不知道是不是太早出門

平常都要半夜2.3點才能入睡的我

差不多11點多洗完澡躺在床上

就不知不覺睡著了

真的是一張超級好睡的床~~~

小琉球民宿/樂活島嶼

屏東縣琉球鄉杉板路91號

入住 15:00

退房 11:00

官方FB

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在晚餐之前

我們騎機車在小琉球上晃晃

很隨意就是一個沒有任何想法的旅行

看到不錯的景就停下來拍拍照

我是個很愛海的人

只要看到海就會心情很舒坦

所以小琉球對我來說

也是一個非常適合我的地方~~

只可惜這次就沒上次有安排水上活動

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晚餐我們來到燒肉王

吃精緻燒肉每人是600元

這間在小琉球還真醒目

因為夠大間~~XD

點我看短片介紹

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裡面用餐空間算滿寬敞的耶~~

可以容納滿多人的

這裡幾乎都是團體客比較多

熟食區有牛肉湯、肉燥飯、涼拌小菜、炒飯、鴨血豆腐、川燙鮮蝦還有魚下巴....等

還有好幾種炸物~~

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肉類以及海鮮總類也滿多的

我個人極愛帶殼鮮蚵還有干貝

還有他們家的七里香也好好吃噢

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還有提供帶殼玉米筍

以及可以包肉吃的美生菜跟韓式泡菜

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這裡飲料提供的是汽水機以及冰沙

還有珍珠奶茶

覺得珍珠奶茶可以拿一杯來試試看

我個人是還滿喜歡的~

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桌上的大魷魚還有牛五花跟板腱牛還有大牛排、短肋條

都是吃完還能拿盤子去續

不過我們真的主要是來吃海鮮

所以肉類真的光是桌上就吃不完了～～

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我覺得燒肉王收費滿合理的

對於海鮮控的我來說

我覺得提供的海鮮還挺多

這次去覺得帶殼鮮蚵還滿肥美

品質也還不錯~

還有提供檸檬汁跟芥末

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現在打卡標記燒肉王還有送新鮮芒果冰~~

真的超好吃的~~

千萬不要錯過這個活動噢~

小琉球燒肉王

屏東縣琉球鄉中山路5之22號

17:00-22:30
 
 
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民宿退房後

就直接到飯賣獨品海鮮熱炒店來吃午餐啦!!!

這裡的景還真不錯

可以一邊用餐一邊看對面的船隻跟海

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這裡可單點也有合菜組合

用餐環境我覺得還滿舒適的

位置也算滿多的~~

建議多人一起來吃

會比較可以吃到多道料理

看了菜單上的價位也覺得滿平價的

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當天我們11人
點了以下這些料理
真的份量跟口味都很OK
強力推薦
龍蝦三明治、蜂巢蝦、螃蟹粉絲煲
是這裡的三大招牌

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螃蟹粉絲煲

第一道先上桌的是螃蟹粉絲煲

湯頭是咖哩

喝起來不會過鹹

除了有濃郁的咖哩味

還有些微的海鮮鮮甜味

裡面的粉絲也吸飽湯汁

充滿了咖哩味~~

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水煮魚

以往吃到都是水煮牛料理比較多

近年來因為酸菜魚興起

現在很多餐廳都會以魚片來做其他料理試試看

這道水煮魚我覺得微辣微辣還滿開胃的

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海瓜子

新鮮就是好吃~~

肉質很肥美

炒九層塔超讚

醬汁很下飯

很想突然點上一碗白飯來配

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蔥爆牛肉

白飯殺手就是他啦~~

真的很好下飯

滿喜歡炒洋蔥的~

很甜~~

肉質吵起來也不會過老~~

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三杯中卷

中卷吃起來非常脆+彈牙

口味稍微比較重一點

也很適合配飯一起吃~~

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情人的眼淚

這道不僅是好吃的野味料理也是富有鐵質

我覺得女生多吃對身體很好

吃一些比較重口味的料理

來一道情人的眼淚真的可以解膩一下~

吃起來特別爽口

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蜂巢蝦

店家嚴選使用新鮮蝦肉

鹹鴨蛋和特製麵糊製作

再以油撈方式慢慢滴炸

蜂巢蝦吃起來卡滋卡滋的很酥脆

有濃郁蛋香和蝦肉鮮味口感飽滿彈牙

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龍蝦三明治

這道應該是最醒目的

三明治的內餡跟營養三明治差不多

只差在裡面還有包龍蝦肉

吃起來味蕾很豐富

讓我意外的是美乃滋一點都不油膩

反而吃起來滿清爽的

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鳳梨蝦球

這道是我去每間熱炒店必點的料理

每科都有一整尾的蝦子

外衣炸的很輕薄

蝦肉吃起來夠新鮮Q彈

以一桌10人來說

預算約5000-6000就能吃的很滿足囉~~

以上料理也給大家做參考

飯賣獨品海鮮熱炒店

屏東縣琉球鄉觀光港路80之10號2樓
 
11:00-13:00
17:30-20:30
 

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吃飽後也接近下午1點左右

我們預計2點半還完機車就要搭船離開小琉球了

所以就又騎機車去晃晃走走

消化剛剛吃的大餐~

也去了免稅店幫家人買東西

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離開小琉球之前的最後一站/小本愛玉

就是兩年前就想來吃

結果人潮太多整間店客滿之下

帶著沒吃到的遺憾離開了

這次來是平日週一

所幸旅客就沒很多

就來吃啦~

點我看短片介紹

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炎熱的小琉球

一進到店內

真的是天堂啊~~

我們就是為了可愛的海龜造型愛玉來的

之前在高雄吃過小本愛玉

不過是花朵的造型

也是挺美的~~

我們點了鳳梨跟百香果口味

鳳梨的底比較深色

會讓海龜造型的愛玉比較明顯

如果想拍照可以點這種口味

兩種吃起來對我來說都太甜一點

不過還有附加剉冰

真的很消暑~~

小本愛玉小琉球旗艦店

屏東縣琉球鄉信義路1號

09:30-17:30

官方FB

[2024兩天一夜小琉球之旅]入住樂活島嶼海景房超美超chi

久違兩年的2024小琉球兩天一夜之旅也結束了

這次依舊帶著滿滿的回憶回來

也總算是為這陣子的身心得到了紓壓~

以上的行程安排也可以給大家做個參考

下次小琉球再見啦~~

文章標籤
樂活島嶼特色民宿 小琉球 海龜故事館 燒肉王 BBQ 鮮餐廳 飯賣獨品海鮮熱炒店 小琉球風景 小琉球美食
創作者介紹
創作者 星晴小步 的頭像
星晴小步

✪星晴小步的美食之旅✪




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