台南晶英酒店(官網):台南市中西區和意路1號，電話:06 213 6290()

對於吃貨的我而言台南從不缺美食，但要我推薦住宿我永遠的前三是入住過三次且次次滿意的「台南晶英」，所以當這次和台南雙層巴士合作時得知晚上又可以入住台南晶英時，一直期待著疫情後不曾住遇的台南晶英會蛻變得如何更完美。沒想到，開場的安平遊船河下午河就讓人喜歡，晚餐在台南知事官邸享用日式料理和調酒，回到飯店的泳池36計酒、茶調酒更是讓人滿意，第二天一早台南迷你小吃大集合，更是讓不吃早餐的我大開胃口。走，我們去台南晶英吃喝個痛快。

記得第一次入住台南晶英是2017年，那時就為台南有這麼棒的飯店感到高興，隔年又以美食為主題再次入住台南晶英讓人更加喜歡，今年繼2022年和台南好行88府城巡迴線合作，挑戰一次吃翻台南九家餐廳的瘋狂團後，今年再次和台南市政府雙層巴士合作新企劃，雖然活動5月8日才會開記者會公佈，但這篇先來搶先分享，行程中台南晶英的一泊四食計劃。當天我們下了台南高鐵，便在雙層巴士的帶領下遊台南市區，車上還有台南米其林小吃餐盒(下篇文章再聊)。

本次行程的第一站是「安平漁人碼頭」，幾年沒來發現這裡整理的越來越好。這個鯨魚的展望台設計非常有意思，裡面居然藏著一座台灣太特別了。

登船後是台南晶英為我們準備的雙人下午茶，兩瓶由上一篇為大家介紹由台南晶英和台南知事官邸攜手合作的T-Bar 茶薈知事官邸提供的是冷萃茶，兩份下午茶點心，鮪魚沙拉可頌、巧克力可麗露、費南雪和綜合堅果起司球，真是太豐富了。手提袋也是滿滿復古風。



安平漁人碼頭的行程大約是3到40分鐘，由專業的講解人員導覽，沿途輕風徐徐，港區邊的歷史建物、風情，見證台南開港後的成長，下船時頓覺又對台南這座城市有了不同於路上的文化了解和體認，非常有教育意義的行程。

整個行程下來除了舒服和豐富的文化學習外，你會發現這個安平港十分有趣，在發展成觀光港的過程中，在不算大的區域範圍內可以看到代表台南經濟成長的大小漁船、大小郵輪，觀光推薦後的帆船、大小郵艇、遊輪，甚至可以看到軍事用途的軍艇，蔚為奇觀、剎是有趣。

定情碼頭上的925德陽號驅逐艦，就導覽人員的說法是目前全世界僅存唯五之一基靈級驅逐艦，台灣第一座軍艦博物館，最近不曉得是不是有什麼新的展覽，艦上居然有好多個鋼鐵機器人，再就導覽人員的說法，這是2024年01/20-12/31起，為期近一年的2024鋼鐵機器人特展。開放時間為每天09:00-18:00

回程上岸時正好是安平港的夕陽。

回到飯店後熟悉的畫面和舒適點一湧而上，雖然四五年沒來，還是有些許的不同，但整體來說依然讓人喜歡。

chick in的大廳滿滿古典設計風配上台南人的熱情顏色和溫度，再帶一點點時尚的沉穩，也像徵著晶英飯店注人地方色彩的獨特性和承襲文化的風格。

木質地板踏來有溫有度，微現代感的設計風依舊透著淡淡的古典風情，雙人床超大張而且好睡到不行。

浴室也蠻大的，浴缸、廁所分離，衛浴設備、清潔備品應有盡有。

冰箱裡有免費供應的寶礦力運動飲料、晶南台灣冷泡茶、桌上有台南點心和水果。

窗戶看出去是諾大的泳池畔，白天夜晚各自美麗，泳池畔的休息區有台南藝術家的作品。

晚餐由台南晶英的服務人員開車載我們去台南知事官邸享用晚餐，文章我分享在早前的T-Bar 茶薈知事官邸(fb粉絲團)，有興趣的朋友可以參考【台南美食】T-Bar 茶薈知事官邸.台南晶英攜手知事官邸.日式料理美味.調酒令人驚豔

回飯店後來到入住台南晶南最期待的泳池畔音樂酒吧(水晶廊)，聽說這裡有最近台灣爆紅的調酒。

十點後擠滿了來自台灣、國外的觀光客遊客，好不熱鬧。水晶廊營業時間：05:00 pm-08:00 pm；09:00 pm-12:00 am

水晶廊「三十六計調酒SHOT盤」，共計三十六支特調SHOT配(結合了六款台灣茶與六款西方茶，分別加入伏特加、萊姆酒、琴酒、威士忌、白蘭地、龍舌蘭等頂級純酒，再調入天然果泥，研製出十二款共三十六支的茶酒SHO)，每個碗緣都寫著一計，採預約制，每組1,880元。

menu上除了有寫每杯茶酒的配方，也註解了每一計的說明和由來，品味調酒的同時、也寓教於樂。畢竟喝酒也是古人的最要社交，也少有古代文人不喝酒的。是吧，是吧!

玩法是每個人輪流抽取簽筒裡的簽，木簽上寫著三十六計中的一計中文，並找到同樣名稱的酒杯，說完該計的說明後一飲而盡。你還真別說，這36計的茶酒不止有梗、而且非常好喝，沒想到酒、茶、水果可以變化出這麼多風味，興許這也是觀光產業的一把利器，畢竟不少外國觀光客還是很喜歡台灣的好茶。

什麼36計喝不夠，那就來挑戰108伏魔塔....以中國古典文學名著《水滸傳》中一百零八條好漢為題材，以台灣特有12款特色茶品製成基酒，並加入九款風味苦艾酒，大膽設計九層合計108杯的「伏魔塔108 SHOT」。售價6,000，同樣需預約。你有三兩三嗎?

佐酒的綜合炸物拼盤也相當好吃，尤其是炸蘆筍和野菜、香菇，另外還有雞塊、花枝、薯條等，搭配五種不同風味的醬汁和調酒，誰還管晚餐吃了多少。

第二天的早餐可以在一樓和四樓二選一，為了這假日限定的紅蟳鹹粥，我們挑了四樓用餐。

四樓的餐飲品項雖然沒有一樓豐富，但重點的料理和食材都有，一般的沙拉吧、中餐、港點就不多著墨，就用短影片分享。接下來看看台南晶英著名的迷你小吃大集合。

自制剎包、春捲、肉燥飯。

迷你台南米糕和蟹肉羹。

台南牛肉湯和紅蟳鹹粥則是現點現作。

比較有意思的是這樣的麵包以代表台灣古早味的蔥花麵和紅豆麵包為主，同樣為了讓大家可以吃到更多不同的台南、台灣小食，都刻意做成比較小的迷你化。

是不是，平常不吃早餐的我，也拿了一整桌，而且拍完不到十分鐘全掃進肚子裡，只能說台南小吃太有魅力，台南晶英更厲害之處是雖然變迷你了，但麻雀雖小五臟俱全之餘，還能兼顧美味，不容易。

牛肉湯鮮肉嫩，雖然我覺得台南小吃的魅力還得一大早到市場、到街上和大家排、擠才顯得出台灣小吃的風格，但可以在飯店裡吹冷氣一次全吃到，誰說不是一種幸福和對觀光客的體貼呢?台南晶英，要得。

最讓我吃驚的是這早餐的紅蟳鹹粥居然蟹黃滿滿，這一大早吃這麼補真的好嗎xd

刈包、肉燥飯、碗糕、蘿蔔糕湯、蟹肉羹，迷你肉粽一樣也不能少，台南晶英的早餐就是如此痛快接地氣。叫人怎不愛它。

要吃就要動，泳池畔的健身房愛吃又怕胖的你一起來運動。

台南晶英酒店(官網):台南市中西區和意路1號，電話:06 213 6290()

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