嘉義美食推薦這家老張麵店，小麵店要開到街知巷聞有名氣應該沒那麼容易，絕對要有過人之處，在嘉義的老張麵店，應該算是麵店的頂標天花板了！麵店開到兩個店面外加超大停車場，google評價有將近2500則評價還有4.3顆星真的算是很猛的，現在就來看看老張麵店受歡迎的秘密吧！

老張麵店｜交通方式、停車資訊

老張麵店雖然位在巷子裡，開車進來想說是不是開進小巷子裡不能停車，才剛這麼想眼前就豁然開訪，竟然有一個超大的停車場啦，真的是有夠誇張的！而且生意真的爆炸好，除了在地人外還有超多外地人專程來吃，用餐時間都是滿滿的人

老張麵店｜用餐環境

老張麵店是兩間店面，左邊店面是滷味區和煮麵區，右手邊則是座位區，醬料區有很多可以使用，像是蒜泥、辣渣油跟錦龍醬油跟錦龍臘椒醬，錦龍在 嘉義的地位就像是台中的東泉，先找位置坐然後點麵，老闆會先開始煮麵，很多在地人很愛來這裡買麵，因為便宜又大碗

老張麵店｜菜單

老張麵店菜單主要有分成紅色內用黃色外帶，麵料就是乾麵、湯麵、餛飩跟麻醬麵等等，價格還蠻平價的，乾麵小碗45元、大碗65元，第一次來千萬不要點大碗，老張麵店以份量多聞名，真不要輕易嘗試，很多人點乾麵跟麻醬麵，可以吃看看

老張麵店｜滷味區

點好麵就到旁邊夾滷味，老張麵店雖然是麵店，但滷味的選項比麵還多，真的有夠誇張的，應該是滷味專門店才對，糯米腸、豆干、麵腸、百頁豆腐、豆包、豆皮，另外還有像是豬肉、鴨肉跟雞肉都有，站在老張麵店滷味攤前面會有選擇障礙

盤子裡面放夾好的滷味就可以放在滷味攤平台上，阿姨會幫你燙過跟切，大家都是幾百元的再買，想當然幾乎都是打包收場，夾之前建議先看一下價目表，有些滷味真的偏貴，夾好滷味後，會有號碼夾，好了之後會叫號取餐

老張麵店｜推薦必點料理

老張麵店真的很扯，我在滷味區就卡了很久，因為滷味實在太多種都不知道要夾什麼？然後看到老闆娘煮麵，那個煮麵鍋裡的份量不說我以為在煮團膳，所以元笨夾了很多滷味又默默的放回去，麵點小碗的、滷味減量，兩個人我還是吃不完XD

滷味果然是本體，吃起來都很入味，不管是很難入味的海帶、滷蛋都非常好吃，然後白蘿蔔都是有挑過的那種，吃去來都沒有筋又很水嫩，如果口味吃重的朋友還可以加辣椒跟蒜泥更讚！

乾麵一送上來之後，真的是誇張了，我們不是點小碗的嗎？這份量也太多了！碗公里的麵像是一座山一樣，還好我們只點一碗，老張麵店麵條比較粗一點，吃起來很Q很有口感，調味是用豬油跟醬油去調的古早味乾麵，不過吃到後面有點油膩…

酸辣湯，這一大碗也是35元而已！酸度辣度都是水準之上，而且裡面的配料也很多，很久沒喝到不用另外調味的酸辣湯了，就不點滷味，光是一碗湯配一碗小乾麵都可以飽到一個不行啦

百聞不如一見。在來到老張麵店之前，就已經聽聞這裡的份量非常慷慨，親自體驗後，確實如傳聞中的驚人啊！這裡的麵、湯和滷味都份量十足，雖然老張不追求精緻風格，但味道相當不錯，值得大家一試唷

老張麵店

地址：嘉義市西區平等街105號

電話：05 285 3500

營業時間： 11:00–20:00（週三公休）

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