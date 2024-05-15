

距離上次去澳門已是五年前，疫情結束2024年4月又跟一群朋友再度踏上澳門，來住耗資港幣390億打造、2021年才開業的「上葡京」，以及吃它裡面的幾間美食，整個超期待又超興奮。當然也要再重遊大三巴，並品嘗幾間知名小食店。這篇照片超過百張，實在是澳門美景太多，上葡京裡怎麼拍都美，照片很難取捨，就請大家慢慢看下去吧！

按讚追蹤阿偉的食樂園粉絲團

原文來自阿偉的食樂園(點入看更多)



4/17搭乘長榮BR801上午10:00起飛的班機，可惜是左右各3排的小飛機。



機上餐食，是一個熱熱的捲餅，份量不小。



裡面是起司火腿餡，還算蠻香的，但因為上機前已在機場吃過，所以只咬了兩口，畢竟到了澳門之後有更多美食要吃，現在

可不能吃太飽啊！

到了上葡京酒店的時間大約中午12點多，先寄放行李，光是這寄放行李的櫃檯空間就美到不行。

我們放好行李，走到旁邊的卡爾拉格斐 奢華 酒店 大樓 (THE KARL LAGERFELD)，再去位於三樓的「御花園」餐廳用午餐。

卡爾拉格斐奢華酒店大樓是全球唯一由時尚大師老佛爺 Karl Lagerfeld 親自設計及以其命名的奢華酒店大樓，這大廳頗有氣勢與質感。

一旁還有老佛爺的塑像。

搭電梯上三樓後，要走過長長的走廊，整個黑與金的質感裝潢，有種神秘尊貴的氣氛。

經過一面有著老佛爺側臉頭像的牆，也很適合打卡拍照。

御花園

電話：(853) 8881-1380

地址：澳門上葡京三樓306號（南門入口）

=營業時間=

午餐﹕中午12時至下午2時30分

晚餐﹕下午6時30分至晚上10時

（星期二休息）

接著來到「御花園」餐廳，從外面看就像真的來到充滿綠意的花園裡。

這麼美的門口，怎能不拍張網美照留念呢？說真的隨便拍都很出片。

走進一條有著時尚中國風格的長廊，兩側的壁紙有樹葉、小鳥，而天花板也很有巧思。

天花板懸吊著荷葉、荷花的琉璃，晶瑩剔透。

再往裡走，就是超級華麗的用餐區。

那面金色的牆可是大有來頭，它是長35米高2.5米的絲綢蘇繡，是由60位蘇繡師傅花了12年打造完成。創作靈感來自於日本藝術家長谷川契華百年前的木刻版畫古籍《契花百菊》，用蘇繡繡出不同姿態、花色的菊花，真是美不勝收。

天花板上吊掛波浪般的水晶流蘇，勾勒出動感的韻味。

這間金色的小包間，也是華麗到極點。

而我們則被安排在這間以扇子為裝潢主題的包廂，想起了扇子也是老佛爺Karl Lagerfeld 生前的標誌之一，他經常拿著一把扇子出現在各時尚派對上。

這兩盞花朵型狀的水晶吊燈上的鏡面天花板其實也有滿滿的小扇子圖案喔！

很美有質感的餐具，餐盤上也是菊花，跟那幅牆上的蘇繡相呼應。

這天中午我們吃的菜色是「御花園行政午市套餐」，每人638MOP，約2,562NT。

醬料碟子中間的是餐廳自製的XO醬，香氣很足、層次豐富帶點辣感，讓同行友人讚不絕口。



開胃菜：柚子蟹肉酥

好妙的創意，整顆紅色的千層酥般的外皮很漂亮，帶有著柚子香氣。

裡面竟然是鮮甜的蟹肉，搭配著吃好特別。



左-黑魚子醬翡翠鮑魚豚肉燒賣

用了法國魚子醬＋南非鮑魚頂級進口食材，與菠菜汁做的皮，色香味俱全。

右-金汁藍天使蝦餃

用玉米做出金黃色外皮，漂亮極了。



蟹肉瑤柱灌湯餃

好大的湯餃在碗中，它的湯非常甘醇鮮美。

湯餃裡面有許多海鮮料，沒有過多的調味，都能吃到食材本身的滋味。

左-黑胡椒和牛雪山包

右-燕液脆網澳帶卷，澳洲帶子、印尼燕窩搭配酥脆外皮，清爽好吃。

左-黑胡椒和牛雪山包，裡面包的是用黑胡椒調味的日本A5和牛，將黑胡椒與和牛的香氣完美結合。

野生蜂蜜文火炆牛小排

整個盤飾超美的！使用加拿大的無骨牛小排低溫烹調，這在台灣不曾吃過，超期待！

肉質超級軟嫩，加了野生蜂蜜調味，讓這肉質增添蜜的香氣與甜味。

香菇火鴨絲炆鴛鴦米粉

非常入味的粉絲與米粉組合，這盤吃下去真的超飽。

丹桂花燉雞頭米

雞頭米是一種植物的果實，也叫芡實，這是一碗溫熱的甜湯。

最後用一杯熱茶與小甜點做Ending，這小甜點也很細緻好吃。

我們順便參觀其它幾間不同風格的包廂，這間是叢林風，地毯像是森林裡的草地，牆上有許多蝴蝶標本。

這些都是真的蝴蝶標本喔！

這間是VIP酒吧包廂，整面弧型的牆都是LED屏幕，以山水合成出港澳夜景，它是動態的，路上的車都會跑，還會放煙火，真的很美、很神奇。

這間則是有許多鳥類標本，大圓桌上也有小巧思喔！

就是這個餐巾環，也是一隻鑄銀的小鳥，姿態栩栩如生。

還有這間有如到了歐洲美術館的包廂，也很美、很有氣氛。

吃完午餐，我們領行李Check in，期待開箱上葡京的房間。

大堂每個角落都超美，也很有澳門風格。

從大堂拿好房卡前往搭電梯會經過這個空間，兩側展示著何老闆的收藏品，全都是價值不斐的古董啊！

12樓的電梯口，藍白相間的配色，幾何拼接地板，典雅有格調。

房間外走廊，很喜歡這地毯的圖案。

我住的豪華套房，空間大、又漂亮，你猜猜在Agoda上一晚要多少錢？

大家看，我以同樣週三的住宿日期去搜，發現含早餐才3999NT.實在很便宜又划算！

我窗外是花園景色。

這個花園位於三樓，整個很美、很好拍，還有迷宮唷～

很有澳門風格的抱枕。

這裡很貼心的是每間房裡都有準備充電線，而且有不同的接頭，無論你是不是用iPhone都可以充，床邊小桌上就有充電孔。

浴室由此進，右邊是衣櫥，所以前面有個穿衣鏡。

行李架很大，中間有保險櫃，地上是電子磅秤，這幾天踩上去心頭都一驚，因為吃太多變胖了。

兩個洗手檯，水龍頭是低調奢華的霧金。

可以泡澡的浴缸。

有紅色滾邊的室內拖鞋，就是好用心精緻。

放好行李，馬上去大三巴逛逛，這是觀光客來澳門一定要去的地標。

大三巴前面這棟黃色洋樓應該也是古蹟，現在被優衣庫租下。

在這棟洋樓一樓側邊的位置是一個非常好的打卡點，可以將整個大三巴加上前面的綠植都拍到。

大三巴前永遠都充滿觀光客。

在大三巴的後面有一間網美飲料店，我問了店員，她說才開將近一年，也算蠻新的。

蝶BORBOLETA

地址：新馬路十月初五日街1號地舖

電話：853 2895 6129

營業時間：08:00–00:30

門口的路標「我在澳門說愛你」也很適合拍照打卡。

店內以大朵假花為裝飾，最裡面白牆上有一幅大三巴的瓷磚畫。

充滿蝴蝶元素的櫃檯，其實主因是賣蝶豆花飲品。

澳門到處都在賣”爆打檸檬茶”，這裡的招牌就是加了蝶豆花的。

左邊是「蝶 爆打檸檬茶」蝶豆花原本是藍色的，遇到檸檬汁的酸就會變成紫色。

右邊是朋友喝的「鴨屎香檸檬茶」，就沒有蝶豆花，顏色較單純。

兩杯都是30MOP，約120台幣。

原本還擔心網美店的飲料可能不怎麼樣，結果我跟朋友都覺得這兩杯飲品出人意料的好喝，清爽解膩。

繼續往大三巴前面走，兩邊滿滿的手信店，還可以試吃，超熱鬧。

義順鮮奶

地址：澳門草堆街93號

在小巷中看到義順鮮奶，就決定進來吃個燉奶歇一下。

店面小小的，地磚好有特色。

左-凍紅豆雙皮燉奶35MOP

右-凍馳名雙皮燉奶32MOP

其實我覺得只要吃原味的雙皮燉奶就好，加了紅豆反而破壞了奶香。



這層皮可是招牌精華所在，奶香十足在舌尖逗留，必吃！

這層皮可是招牌精華所在，奶香十足在舌尖逗留，必吃！

檸檬車露：連續四年得到澳門米芝蓮推介的雪糕，也不能錯過。

它的口味蠻多的，好像大部份都是用水果或堅果做的。

我們買了雙味的，分別是檸檬車露及開心果口味。

檸檬車露口味一開始吃有點酸，不過吃第二口之後就覺得不那麼酸，而且有檸檬清爽的香氣。

經過這棟「主教座堂」，它是於 1937 年重建的古老天主教堂。

還看到這漂亮的噴水池，上面是海馬、下面是魚。

傍晚我們回到上葡京，晚餐要吃「自助山」。

通往自助山餐廳會經過這條長廊，兩側都是噴水池，不過這張照片是我第二天一大早拍的，噴水池還未啟動。

這張則是吃自助山之前拍的，可以看到一整排的噴水池，對面就是自助山餐廳。

另一側則是花園。

自助山餐廳門口，早餐也是在這裡吃，住客拿著房卡給工作人員過卡即可。

自助山”晚餐限定”每位成人加180MOP(約台幣720)就有「無限量現點現做海鮮」。

有龍蝦（包含芝士焗、蒜蓉蒸兩種作法）、蟹蝦…等等，超讚啊！

用餐空間非常大，餐檯區也散布很廣，如果要全部吃過，也得走不少路，哈哈！

一進門就看到幾個大水槽，裡面都養著許多龍蝦、螃蟹，再來就是餐檯上的大生蠔等海鮮。

還有鱈場蟹腳也是吃免驚，肉質也是新鮮軟嫩，不是冷凍那種粉粉的口感。

壽司及刺身。

還有一區是台灣夜市，好有親切感。



左邊的小龍蝦我竟然忘了吃，大腸麵線非常有台味，口味很道地呢！

左邊的小龍蝦我竟然忘了吃，大腸麵線非常有台味，口味很道地呢！

現煮麵、米粉區。

這是東南亞美食區。

在泰國常見的煎餅這裡也吃得到，很好吃。

港式燒臘絕不能少啦！

烤鴨、叉燒、油雞，三寶飯的三主角都很夠味，肉質軟嫩，我特別喜歡油雞！

甜點區太大啦！甜點控絕對會瘋掉！

眼花瞭亂，我現在才發現好多都沒吃到，難道要再去一次？

你看，還有黑白巧克力瀑布，太誘人了吧！？

廣東人煲湯是最拿手的，所以這裡的幾道煲湯一定要喝。

沙律就是生菜沙拉，竟然有兩面牆，包含了多款新鮮水果。

有切好的也有整顆的水果，任君挑選。

這區就是一些炸物或燒烤類。

一定要特別提的是烤鵝肝！左圖是肥厚的鵝肝堆疊，實在奢侈。

經過師傅現場炙燒，將它表面烤成金黃酥脆，放在烤過的吐司上，一口吃下超幸福！

這邊是一些起司、蔬果冷盤。

也有麵包區。

每晚都會有特別的限量食材，像這隻烤乳豬出場時，是由工作人員敲鑼並檯著它繞場一圈，告知所有食客想吃的來排隊喔～

大家排好隊，師傅現場切肉放盤裡給你。

現切的就是香啊！尤其表皮酥脆帶著膠質，超美味！

在餐廳外面另一區，則是燒烤區。

這裡有現切牛排，大概是我吃過最軟嫩的酒店現切牛排了。

其他還有烤雞翅、焗生蠔、烤魚下巴、烤玉米甜椒等。

飲料區也很多選擇，像是手打檸檬茶等等。

三款果汁，也有瓶裝的。另外酒精飲料則需另外付費。（未成年請勿飲酒，酒後不開車）

剛剛已介紹過甜點區，難道這邊還是甜點區嗎？沒錯啊！那些小蛋糕我都忘了吃啊！

不過現場做的日式舒芙蕾我吃到了，而且可以自行加醬與冰淇淋。

就是這份日式舒芙蕾蛋香十足，加了蜂蜜、香草醬及香草冰淇淋及鮮奶油，超讚啊！

接著是我們每人加價點的「現點現做海鮮」，多人出遊的好處可以多點不同的品項分著吃。

我光是龍蝦就吃了三隻吧！非常鮮甜彈牙的肉質，一吃就知道剛從水裡撈起來的，那種鮮度騙不了人！

其它的海鮮像是螃蟹、魚類，也都新鮮得無可挑剔。

這些龍蝦的尺寸都頗大，這個加價的CP值太高了！

吃完自助山晚餐，再來逛一下上葡京二樓商場，這個大圓頂打上燈光相當美。

二樓有間免稅店，蠻多精品可逛。

還有一間「新八佰伴百貨」也在上葡京二樓，品牌就是比較大眾化，有蠻多親子服飾區。

這裡也有許多手信可買。

晚上從我房間看出去的花園夜景，打上燈光實在美啊！

整個上葡京夜晚打燈，整個金光閃閃。

上葡京大門，整個呈現歐洲文藝復興風格，氣派又典雅。

加入阿偉的 ig ： 點此連結

加入阿偉的 Line@ 點連結即可加入: 點此連結

追蹤阿偉的 TikTok ： 點此連結

加入 阿偉的食樂園粉絲團









＝＝＝＝＝＝＝