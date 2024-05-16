台中北區早午餐-柚子早午餐─台中北區美食，藏身巷弄早餐店，隱藏版超強串燒，現點現烤擦上秘醬有夠香！植栽森林系風格空間超~好拍，老饕推薦必點大份量：噴香爆汁串燒「雞肉串拼盤」、一口入魂「牛肉飯捲拼盤」、有鑊氣的「鮭魚親子炒飯」、繽紛營養滿滿「水果穀物優格」、完美甜點「水果起酥派」，搭上一杯沁涼酸甜「莓果蘇打」、幸福系「黑糖拿鐵」，好滿足│附菜單，台中北區早餐、台中北區餐廳、台中早午餐推薦、Dcard推薦台中早午餐

目錄索引

1. 關於柚子早午餐

2. 交通指引│柚子早午餐

3. 柚子早午餐環境開箱

3.1 柚子早午餐接待區

3.2 柚子早午餐製餐區

3.3 柚子早午餐拍照打卡牆

3.4 柚子早午餐開放式用餐空間

3.5 柚子早午餐自助區

4. 柚子早午餐餐點分享

4.1 人氣TOP1 雞肉串拼盤

4.2 人氣TOP2 牛肉飯捲拼盤

4.3 人氣TOP3 鮭魚親子炒飯

4.4 人氣TOP4 水果穀物優格

4.5 人氣TOP5 水果起酥派

4.6 人氣飲品 莓果蘇打

4.7 人氣飲品 黑糖拿鐵

5. 消費資訊

5.1 柚子早午餐餐點評價

5.2 柚子早午餐菜單

5.2 優惠資訊

6. 台中北區早午餐相關資訊

6.1 品牌資訊

關於柚子早午餐

「台中北區早午餐」

「台中北區美食 x 台中北區早餐」

「台中北區餐廳 x 台中早午餐推薦 x Dcard推薦台中早午餐」

柚子早午餐在哪裡？

柚子早午餐位於台中市北區篤行路316巷7號，近台中篤行國小、台中二中、英才公園、科博館，附近有公車站、機車停車格、汽車收費停車格、汽車收費停車場，大眾運輸便捷、好停車。

柚子早午餐環境 / 餐點特色

「巷弄隱藏版美食 x 植栽森林系風格 x 用餐空間」

「超人氣現點現烤 x 噴香爆汁串燒」

「大份量早午餐 x 幸福系手做甜點 x 每份都有料 x 無地雷好好吃」

交通 / 停車資訊

大眾運輸：公車-篤行國小站 (走路3分鐘)、台中二中站 (走路3分鐘)

機車：附近機車停車格 (梅川西路三段、梅川東路三段)

汽車：附近汽車停車格 (英才路、梅川西路三段、梅川東路三段)、珺翊停車場 (走路3分鐘)

交通指引│柚子早午餐

篤行國小、台中二中附近 / 機車停車格 / 汽車收費停車格(場)

台中市北區篤行路巷弄裡的柚子早午餐，擁有不錯的地理位置，近篤行國小、台中二中、科博館，附近有公車站、機車停車格、汽車收費停車格、汽車收費停車場，距離公車站點不遠、好停車，免擔心找不到停車位。

柚子早午餐環境開箱

早午餐店門口

月底平日過了午餐時間的14：00，尋找工作地點附近的好吃早午餐，注意到這家距離不遠、主打大份量早午餐的高評價台中北區美食─柚子早午餐。

跟著當天一起工作的夥伴，出發柚子早午餐，吃個午餐 + 下午茶。

柚子早午餐接待區

點餐區

走進柚子早午餐，到點餐櫃檯拿取菜單參考，確認餐點內容後再到此區點餐、結

柚子早午餐製餐區

製餐區

在點餐區可一目了然的半開放式製餐區，製餐檯面維持的相當乾淨，且均配戴手套製作，讓喜歡柚子早午餐的朋友們可以吃得美味也吃得安心。

柚子早午餐拍照打卡牆

植栽森林系風格空間 / 拍照打卡牆

闆娘注入滿滿用心，每天花費心思、時間維護的植栽拍照打卡牆，維持得相當潔淨，喜歡拍照的朋友們可以選擇在緊鄰著打卡牆設置的兩張餐桌用餐。

桌面上擺放的盆栽也都是活跳跳的唷！

是家隨處充滿細節的質感、療癒系早午餐，讓待在店內用餐的朋友們，可以放鬆地享用一道道現點現做的溫度餐食。

柚子早午餐開放式用餐空間

4人桌

在潔淨、明亮的植栽森林系空間裡，規劃、設置數張4人桌，大約有32個座位。

柚子早午餐自助區

自助區

飲用水、用餐時會使用到的餐具、紙巾均可在此區自行取用。

柚子早午餐餐點分享

這餐點了：

雞肉串拼盤

牛肉飯捲拼盤

鮭魚親子炒飯

水果穀物優格

水果起酥派

黑糖拿鐵

莓果蘇打

人氣TOP1 雞肉串拼盤

雞肉串拼盤 280元

雞肉串燒 / 美式炒蛋 / 炒時蔬 / 生菜沙拉 / 自製胡麻醬 / 烤地瓜 / 抹醬麵包

沒有看錯！！！

早午餐裡面吃得到現點現烤的噴香爆汁雞肉串，搭上配色繽紛的生菜沙拉、香氣迷人的炒時蔬、滑嫩炒蛋、Q軟綿密烤地瓜、兩種抹醬雙重享受的抹醬麵包，多樣元素堆疊成就的澎派系雞肉串拼盤， 一上桌即吸走所有目光，超想速速開吃> <

現點現烤雞肉串 / 獨家醬汁

完美掌控送進氣炸烤箱內的溫度、時間，讓每一份雞肉串都是鎖住滿滿肉汁的軟嫩狀態，刷上自帶迷人香氣的獨家醬汁，大口吃超過癮~

熱熱的甜嫩炒時蔬；淋上自製胡麻醬更顯清甜爽脆的生菜沙拉；完美熟度、香甜軟Q的烤地瓜；質地軟綿不乾硬飽有水分的抹醬麵包，連男生朋友吃完也直呼好~飽！

人氣TOP2 牛肉飯捲拼盤

牛肉飯捲拼盤 160元

牛肉飯捲 / 生菜沙拉 / 自製胡麻醬

免飛韓國~

香氣道地的韓國牛肉飯捲在柚子早午餐吃得到！

料好實在 / 層次豐富

女生朋友很推這道~

現點現包的牛肉飯捲，嚐嚐包入軟糯米飯裡，口感軟嫩，其中蘊藏的牛香味、細膩油脂感，搭上甜脆小黃瓜、香氣四溢煎蛋，每一塊都可以享受到多種食材堆疊的豐富層次感。

人氣TOP3 鮭魚親子炒飯

鮭魚親子炒飯 260元

將白飯、鮭魚、蛋、蔥花放入鍋中炒製，最後加入晶瑩剔透的飽滿鮭魚卵，經由精湛手藝端出多了一重銷魂鑊氣的鮭魚親子炒飯。

鹹淡口味適中、香氣層次豐富的Q彈米飯，其中和著蛋香、鮭魚的口感、增添風味層次的蔥花香氣，一口接一口直到清盤，享受香氣十足、不會過鹹的好吃炒飯。

人氣TOP4 水果穀物優格

水果穀物優格 150元

蘋果片 / 藍莓 / 芒果 / 小番茄 / 奇異果 / 燕麥片

基底為微糖優格，在上層鋪上現切蘋果片、芒果、小番茄、奇異果與藍莓，再灑上增添口感層次的燕麥片點綴。

每一口都可以吃到多種元素堆疊的層次感，整體甜感蠻剛好的，酸酸甜甜的很適合炎熱夏天吃。

人氣TOP5 水果起酥派

水果起酥派 100元

超越原本心目中TOP1的起酥派就是它！

起酥片包入藍莓、芒果丁、蘋果丁，現點現烤，灑上些許糖粉點綴 → 上桌。

極致香酥的起酥外層，搭配內裡微熱、水果香氣豐富的多樣水果，整體甜度完全嘟嘟賀，層次豐富、不甜膩，當做這餐的結尾，好完美。

人氣飲品 莓果蘇打

莓果蘇打 120元

想不到，莓果蘇打裡面還有一串繽紛水果串！？

有微氣泡感酸甜平衡的莓果蘇打，可以搭著串有酸甜小番茄、藍莓、甜嫩夏季芒果、多汁奇異果、甜脆蘋果的繽紛水果串一起喝，增添喝飲料的樂趣。

精緻擺盤 / 高顏值飲品

一家到處充滿細節的柚子早午餐，不管是大份量早午餐，或是飲品，每一樣餐食的顏值、美味均完美在線，享受在溫馨空間裡的美食療癒。

人氣飲品 黑糖拿鐵

黑糖拿鐵 150元

濃縮咖啡、鮮奶、純粹黑糖粉之間的完美比例，可以喝到隨著滑順口感在嘴裡化開一層又一層的黑糖甜香、馥郁奶香、獨特咖啡香。

消費資訊

用餐日期：2024/04月

付款方式：現金

柚子早午餐餐點評價

台中北區早午餐，早已過了吃午餐時間的下午2點，選擇走進台中二中、篤行國小附近的台中北區美食─柚子早午餐。

點幾份參考Google評論擁有高人氣的早午餐、輕食、甜點、飲料，一上桌即吸走所有目光的大份量澎派系、連男生朋友都可以吃飽飽的「雞肉串拼盤」；女生朋友很推的超有料「牛肉飯捲拼盤」；刷滿存在感、料好實在、有鑊氣的「鮭魚親子炒飯」；繽紛系酸甜開胃的「水果穀物優格」；口感讓人超驚豔的完美甜點「水果起酥派」，還有搭配餐食一起享用的沁涼酸甜「莓果蘇打」、幸福甜香「黑糖拿鐵」。

在注入用心、充滿細節的植栽森林系間哩，吃著均有在水準線上的高顏值餐食很享受，是吃過一次會直接收入台中早午餐推薦口袋名單，之後再訪的。

柚子早午餐菜單

台中北區早午餐-柚子早午餐菜單 (來源：柚子早午餐FB粉絲頁，2024/04)

台中北區早午餐-柚子早午餐菜單 (來源：柚子早午餐FB粉絲頁，2024/04)

優惠資訊

FB、IG、Google打卡，送甜品一份

台中北區早午餐-柚子早午餐優惠資訊 (攝於2024/04)

台中北區早午餐相關資訊

柚子早午餐

類型：台中北區早午餐 / 台中北區美食 / 台中北區早餐 / 台中北區餐廳 / 台中早午餐推薦 / Dcard推薦台中早午餐

設施：洗手間

⏰ 營業時間

二~六 09：30~16：00 (週一、週日公休)

📍 地址：台中市北區篤行路316巷7號

📞 電話：0986-623-103



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