



台北沙發推薦 | 愛加沙發台北總工廠 地理位置 交通資訊



愛加沙發台北總工廠 座落於新北市泰山的中港西路巷弄內，附近都是工廠居多，建議開車過來，會比較方便，門口可停車。















台北手工沙發推薦 | 愛加沙發台北總工廠 環境介紹









愛加沙發台北總工廠 分 沙發工廠＆沙發展示區，有時間的話，建議可以參觀一下，他們家的沙發工廠，了解手工沙發的製作過程，所使用的物料品質 等等。或也可以直接上2樓，參觀沙發展示區。

來到 愛加沙發台北總工廠 會發現他們家的沙發，真的均自於手工製作，從沙發布的裁切、縫製，到內材泡棉處理、最後成品製作，嚴格控管每個細節與品質。



就連沙發成品出廠前，都必須先經過多項測試，確認沒有問題，才能包裝準備出貨。



▼沙發成品出廠前的測試品管專區





▼預備出貨的存放區

















▼高密度泡棉

▼沙發成品出廠前的測試品管專區▼預備出貨的存放區▼高密度泡棉



▼使用進口柳安木實木與北美松木實木訂製的沙發木架









▼手工縫製沙發布













▼沙發布裁切





▼手工縫製沙發布▼沙發布裁切





沙發展示區

愛加沙發台北總工廠 的沙發展示區，環境寬敞舒適、乾淨明亮，入內參觀需要更換室內拖鞋。



現場所展示的沙發均可以在官網上面看到，現場實品比較漂亮，實際試坐也比較能感受到沙發的舒適度，是否符合自己需求，以及體驗沙發的功能性。



















▼提供上百款以上的沙發布選擇

▼提供上百款以上的沙發布選擇





台北沙發推薦 | 愛加沙發台北總工廠 沙發展示區參觀實錄

愛加近期推出的新款沙發，主打下班回家，可以慵懶窩在沙發裡，看電視、滑手機，或是一動也不動的發個呆。



北歐扶手設計，坐墊特別設計可延伸15cm滑軌結構，雙腳放上去，就可以輕鬆滑動，躺臥沙發裡，根本懶人最愛啊～！！！



威尼斯 Venice的沙發腳材質，（ 木頭腳、金屬腳 ），可以依照居家設計隨行搭配，沙發布全拆洗設計，特別使用YKK拉鍊，滑順度「幾霸昏」。











▼可拆洗





▼YKK拉鍊

▼可拆洗▼YKK拉鍊





小資、租屋族最愛，可以符合小空間、大利用的設計，或是臨時客人來訪加床，都非常棒，顏色、坐墊彈力都可以依照個人喜好調整。



這款將沙發秒變219CM長的沙發床，備有充電插座，（2.4A5V USB插座×2）、（15A125V插座×2），不擔心沙發待太久，手機沒電，坐起來感覺也相當舒適。









這款L型沙發比較強調舒適度，上面可拆式輔助頭枕，可以隨喜好變更位置，沙發深度可用背枕前後挪移，增加空間，可調式沙發深度，不論高矮胖瘦，都能將沙發調整至最合適的舒適度，全家大小都可以坐得舒服的沙發。



側邊扶手備有充電插座，（2.4A 5V USB插座×2、15A 125V插座×2），尺寸、布料、沙發腳、坐感彈力均可客製化，全拆洗設計。



















這款沙發造型依照杜拜帆船酒店概念扶手設計，以極致包覆超舒適座感為主軸，完美舒適的頭頸枕，怎麼坐都好好坐。



不論是喜歡盤腿的坐沒坐相，或是懶骨頭似的躺坐，不自在的直挺坐好，都能完整包覆支撐，宛如沙發有自帶靠腰墊般，不擔心身體與沙發間會有縫隙。













符合人體工學設計，上方的頭頸枕可溫柔支撐，不僅可以釋放腰部、臀部壓力，同時兼具頭頸肩。

客製化手工沙發，可以依照居家需求，更換L型方向，其他像是 尺寸、布料、沙發腳、坐感彈力，也都可以訂製。













台北沙發推薦 | 愛加沙發台北總工廠 好好床墊參觀實錄





服務人員特別跟我們介紹這款，以日本iCOLD TOYOBO冰晶涼感紗為表布的獨立筒乳膠床墊，夏天快到了，特殊的涼感床墊，可以讓冷氣不用開到那麼強，安心舒適一夜好眠。



實際用手背輕觸床墊，真的可以感覺到涼爽的感受。















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