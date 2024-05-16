為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 生活 > 居家雜貨 > 台北沙發推薦 | 愛加沙發台北總工廠 客製化手工沙發推薦 工廠直營台灣製造 10年保固 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - Fash…

台北沙發推薦 | 愛加沙發台北總工廠 客製化手工沙發推薦 工廠直營台灣製造 10年保固 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

2024-05-16 00:55:00 Lulu~愛分享 人氣：106
share
窩客好文

Lulu~愛分享

發表篇數：288篇

文章類別：生活-居家雜貨

 


網路上很多平價沙發，價格優惠、時尚質感，可以符合許多居家裝潢設計，在追求親民價位沙發的同時，往往忽略所挑選的沙發品質，ex.使用的內材、沙發表布是否透氣、沙發設計方面的實用性、舒適度，以及沙發壽命 等等，總是坐沒多久，就需要汰換，實際換算下來，其實CP值並不理想。

愛加沙發 是台灣在地製造、工廠直營30年的沙發品牌，提供 一條龍服務，從設計、打版、製作，一直到成品出廠前的嚴格品管，均自於愛加沙發⼯廠。如此有質感的手工沙發，價位不見得比網路平價沙發來得高，品質卻可以更優，提供10年結構保固的服務，沙發泡棉、五金5年保固，布料1年保固，沙發背枕的羽絨還可永久免費填充，讓你坐的安心舒適。

所提供的客製化手工沙發不僅可以符合各式不同居家設計概念，更可以依照個人習慣挑選合適的沙發布，像是 家裡有毛孩、寶寶的家庭，就非常合適挑選「貓抓布（皮）」，顏色、款式多樣化，怕熱的朋友，還有「涼感布」可以選擇，另外還有 沙發尺寸、喜好沙發坐感所使用的內材彈力，也可以做調整，是許多 室內設計師、新居入厝、汰舊換新 的沙發首選。

 



 

台北沙發推薦 | 愛加沙發台北總工廠 地理位置 交通資訊

愛加沙發在全省共有5個門市展示點，分別於 新北市泰山區新北市五股區新竹縣竹北市台中市北屯區台南市仁德區，今天參觀的是新北市泰山區的總工廠+門市展示點。

愛加沙發台北總工廠 座落於新北市泰山的中港西路巷弄內，附近都是工廠居多，建議開車過來，會比較方便，門口可停車。





 

 

台北手工沙發推薦 | 愛加沙發台北總工廠 環境介紹

愛加沙發台北總工廠 分 沙發工廠＆沙發展示區，有時間的話，建議可以參觀一下，他們家的沙發工廠，了解手工沙發的製作過程，所使用的物料品質 等等。或也可以直接上2樓，參觀沙發展示區。



 

沙發工廠

來到 愛加沙發台北總工廠 會發現他們家的沙發，真的均自於手工製作，從沙發布的裁切、縫製，到內材泡棉處理、最後成品製作，嚴格控管每個細節與品質。

就連沙發成品出廠前，都必須先經過多項測試，確認沒有問題，才能包裝準備出貨。

▼沙發成品出廠前的測試品管專區


▼預備出貨的存放區








▼高密度泡棉

▼使用進口柳安木實木與北美松木實木訂製的沙發木架




▼手工縫製沙發布






▼沙發布裁切



 

沙發展示區

愛加沙發台北總工廠 的沙發展示區，環境寬敞舒適、乾淨明亮，入內參觀需要更換室內拖鞋。

現場所展示的沙發均可以在官網上面看到，現場實品比較漂亮，實際試坐也比較能感受到沙發的舒適度，是否符合自己需求，以及體驗沙發的功能性。
全展示區的沙發均可 客製化，確定喜愛的沙發款式之後，接著決定尺寸、挑選沙發布（皮）、調整喜愛坐感，這都是要親自門市體驗，通常網路購物沒法滿足的需求。









▼提供上百款以上的沙發布選擇


 

台北沙發推薦 | 愛加沙發台北總工廠  沙發展示區參觀實錄

參觀完沙發工廠，接著上2樓的展示區，提供的沙發款式時尚質感，顏色也較為鮮豔，服務人員特別介紹我們幾款熱賣沙發，讓我們實際體驗感受一下。


 

威尼斯 Venice

愛加近期推出的新款沙發，主打下班回家，可以慵懶窩在沙發裡，看電視、滑手機，或是一動也不動的發個呆。

北歐扶手設計，坐墊特別設計可延伸15cm滑軌結構，雙腳放上去，就可以輕鬆滑動，躺臥沙發裡，根本懶人最愛啊～！！！

威尼斯 Venice的沙發腳材質，（木頭腳、金屬腳），可以依照居家設計隨行搭配，沙發布全拆洗設計，特別使用YKK拉鍊，滑順度「幾霸昏」。





▼可拆洗


▼YKK拉鍊


 

蓓思特 Best 沙發床

小資、租屋族最愛，可以符合小空間、大利用的設計，或是臨時客人來訪加床，都非常棒，顏色、坐墊彈力都可以依照個人喜好調整。

這款將沙發秒變219CM長的沙發床，備有充電插座，（2.4A5V USB插座×2）、（15A125V插座×2），不擔心沙發待太久，手機沒電，坐起來感覺也相當舒適。


 

福爾摩莎 Formosa

這款L型沙發比較強調舒適度，上面可拆式輔助頭枕，可以隨喜好變更位置，沙發深度可用背枕前後挪移，增加空間，可調式沙發深度，不論高矮胖瘦，都能將沙發調整至最合適的舒適度，全家大小都可以坐得舒服的沙發。

側邊扶手備有充電插座，（2.4A 5V USB插座×2、15A 125V插座×2），尺寸、布料、沙發腳、坐感彈力均可客製化，全拆洗設計。






 


 

杜拜 Dubai

這款沙發造型依照杜拜帆船酒店概念扶手設計，以極致包覆超舒適座感為主軸，完美舒適的頭頸枕，怎麼坐都好好坐。

不論是喜歡盤腿的坐沒坐相，或是懶骨頭似的躺坐，不自在的直挺坐好，都能完整包覆支撐，宛如沙發有自帶靠腰墊般，不擔心身體與沙發間會有縫隙。




 

班尼頓 Benetton

符合人體工學設計，上方的頭頸枕可溫柔支撐，不僅可以釋放腰部、臀部壓力，同時兼具頭頸肩。
 
客製化手工沙發，可以依照居家需求，更換L型方向，其他像是 尺寸、布料、沙發腳、坐感彈力，也都可以訂製。



 


 

台北沙發推薦 | 愛加沙發台北總工廠  好好床墊參觀實錄

好好床墊是愛加沙發另外開發的床墊自創品牌，主要以功能性的獨立筒乳膠床墊為主，價位上親民可愛，每張床墊均有泡綿加強護邊設計，耐用又舒適。

 


藍冰鑽 Blue Diamond

服務人員特別跟我們介紹這款，以日本iCOLD TOYOBO冰晶涼感紗為表布的獨立筒乳膠床墊，夏天快到了，特殊的涼感床墊，可以讓冷氣不用開到那麼強，安心舒適一夜好眠。

實際用手背輕觸床墊，真的可以感覺到涼爽的感受。




 


 

台北沙發推薦 | 愛加沙發台北總工廠 心得分享

參觀完愛加沙發台北總工廠後，覺得他們家的沙發非常有特色，像是延伸滑軌結構，就是Lulu在其他家沙發所沒有看到的，非常少見又實用的設計。

沙發布的款式、顏色也非常多，可以依照個人喜好挑選。精心手工的客製化沙發，一針一線專注車工，讓沙發完美呈現，符合顧客需求，提供的保固服務，讓人對產品更加有信心，如此親民的價格，提供完善極致的服務，CP值高高啊～！！！






［ 店家資訊 ］
 

備註：營業時間、產品價格請以門市公告資訊為主。

LINE：@愛加沙發

官方網站：愛加沙發官方網站

FB粉絲團：I+愛加沙發

IG官方頁：愛加沙發

Youtube：愛加沙發 台灣沙發工廠

愛加沙發:全台門市查詢
TikTok:愛加沙發工廠

 

台北總工廠 Headquarter

 


新竹竹北店 Hsinchu


台中北屯店 Taichung


台南體驗館 Tainan







●感謝您耐心看完我的文章，
如果你喜歡我的文章，
別忘記按讚加分享，加入粉絲團，
掌握最新文章發佈訊息喔！










 
本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。



加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

宜蘭拉麵推薦|頭城好吃拉麵分享屋台拉麵結合異

盤點西門町手搖「侍茶匠」必喝TOP3，內行人必點

chevron_right
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up