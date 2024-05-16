網路上很多平價沙發，價格優惠、時尚質感，可以符合許多居家裝潢設計，在追求親民價位沙發的同時，往往忽略所挑選的沙發品質，ex.使用的內材、沙發表布是否透氣、沙發設計方面的實用性、舒適度，以及沙發壽命 等等，總是坐沒多久，就需要汰換，實際換算下來，其實CP值並不理想。
愛加沙發 是台灣在地製造、工廠直營30年的沙發品牌，提供 一條龍服務，從設計、打版、製作，一直到成品出廠前的嚴格品管，均自於愛加沙發⼯廠。如此有質感的手工沙發，價位不見得比網路平價沙發來得高，品質卻可以更優，提供10年結構保固的服務，沙發泡棉、五金5年保固，布料1年保固，沙發背枕的羽絨還可永久免費填充，讓你坐的安心舒適。
所提供的客製化手工沙發不僅可以符合各式不同居家設計概念，更可以依照個人習慣挑選合適的沙發布，像是 家裡有毛孩、寶寶的家庭，就非常合適挑選「貓抓布（皮）」，顏色、款式多樣化，怕熱的朋友，還有「涼感布」可以選擇，另外還有 沙發尺寸、喜好沙發坐感所使用的內材彈力，也可以做調整，是許多 室內設計師、新居入厝、汰舊換新 的沙發首選。
文章目錄
1. 愛加沙發台北總工廠 | 地理位置 交通資訊
2. 愛加沙發台北總工廠 | 環境介紹
2-1 沙發工廠
2-2 沙發展示區
3. 愛加沙發台北總工廠 | 門市參觀實錄
3-1 威尼斯 Venice
3-2 蓓思特 Best 沙發床
3-3 福爾摩莎 Formosa
3-4 杜拜 Dubai
3-6 班尼頓 Benetton
4. 愛加沙發台北總工廠 | 好好床墊參觀實錄
5. 愛加沙發台北總工廠 | 心得分享
6. 愛加沙發台北總工廠 | 店家資訊
台北沙發推薦 | 愛加沙發台北總工廠 地理位置 交通資訊
愛加沙發台北總工廠 座落於新北市泰山的中港西路巷弄內，附近都是工廠居多，建議開車過來，會比較方便，門口可停車。
台北手工沙發推薦 | 愛加沙發台北總工廠 環境介紹
沙發工廠
就連沙發成品出廠前，都必須先經過多項測試，確認沒有問題，才能包裝準備出貨。
▼沙發成品出廠前的測試品管專區
▼預備出貨的存放區
▼高密度泡棉
▼使用進口柳安木實木與北美松木實木訂製的沙發木架
▼手工縫製沙發布
▼沙發布裁切
沙發展示區
現場所展示的沙發均可以在官網上面看到，現場實品比較漂亮，實際試坐也比較能感受到沙發的舒適度，是否符合自己需求，以及體驗沙發的功能性。
▼提供上百款以上的沙發布選擇
台北沙發推薦 | 愛加沙發台北總工廠 沙發展示區參觀實錄
威尼斯 Venice
北歐扶手設計，坐墊特別設計可延伸15cm滑軌結構，雙腳放上去，就可以輕鬆滑動，躺臥沙發裡，根本懶人最愛啊～！！！
威尼斯 Venice的沙發腳材質，（木頭腳、金屬腳），可以依照居家設計隨行搭配，沙發布全拆洗設計，特別使用YKK拉鍊，滑順度「幾霸昏」。
▼可拆洗
▼YKK拉鍊
蓓思特 Best 沙發床
這款將沙發秒變219CM長的沙發床，備有充電插座，（2.4A5V USB插座×2）、（15A125V插座×2），不擔心沙發待太久，手機沒電，坐起來感覺也相當舒適。
福爾摩莎 Formosa
側邊扶手備有充電插座，（2.4A 5V USB插座×2、15A 125V插座×2），尺寸、布料、沙發腳、坐感彈力均可客製化，全拆洗設計。
杜拜 Dubai
不論是喜歡盤腿的坐沒坐相，或是懶骨頭似的躺坐，不自在的直挺坐好，都能完整包覆支撐，宛如沙發有自帶靠腰墊般，不擔心身體與沙發間會有縫隙。
班尼頓 Benetton
台北沙發推薦 | 愛加沙發台北總工廠 好好床墊參觀實錄
藍冰鑽 Blue Diamond
實際用手背輕觸床墊，真的可以感覺到涼爽的感受。
台北沙發推薦 | 愛加沙發台北總工廠 心得分享
沙發布的款式、顏色也非常多，可以依照個人喜好挑選。精心手工的客製化沙發，一針一線專注車工，讓沙發完美呈現，符合顧客需求，提供的保固服務，讓人對產品更加有信心，如此親民的價格，提供完善極致的服務，CP值高高啊～！！！
［ 店家資訊 ］
備註：營業時間、產品價格請以門市公告資訊為主。
LINE：@愛加沙發
官方網站：愛加沙發官方網站
FB粉絲團：I+愛加沙發
IG官方頁：愛加沙發
Youtube：愛加沙發 台灣沙發工廠
台北總工廠 Headquarter
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週一至週五早上9點至下午5點
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周末及例假日 早上10點至下午5點30分
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新竹竹北店 Hsinchu
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週一至週五 早上11點至晚上8點
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週末及例假⽇ 早上10點至晚上8點
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每週日公休
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台中北屯店 Taichung
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週一至週五 早上11點至晚上8點
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週末及例假日 早上10點至晚上8點
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每週日公休
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每日12:30-13:00/18:00-18:30
為消毒時間.不開放參觀
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台南體驗館 Tainan
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週一至週五 早上11點至晚上8點
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週末及例假日 早上10點至晚上8點
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每週日公休
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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。