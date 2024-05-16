熊胖吃過了不少的火鍋店，而築間幸福鍋物這一連鎖品牌的火鍋也經營了好一陣子，坦白說，這也是熊胖第一次來吃，不過好像也不是每一家築間幸福鍋物都具備了火烤兩吃的服務，之前熊胖知道的是台中中科店，這次熊胖要跟大家分享的這一家，同時具備火烤兩吃的服務，同樣的，有吃過的朋友歡迎留言跟熊胖分享口感，沒吃過這家的舊跟熊胖一起來看看吧！

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築間幸福鍋物-站前秀泰店，顧名思義也就次位於台中東區的秀泰百貨裡，當然這裡不論是停車或是騎機車都會常的方便，築間幸福鍋物-站前秀泰店的佔地患是相當的寬敞，一進入秀泰百貨入口就可以看到它。

築間幸福鍋物-站前秀泰店用餐環境有半開放包廂，也有沙發座椅，大多數以四人座居多，值得一提的是，雖然築間幸福鍋物-站前秀泰店有火烤兩吃的服務，但並不是每一張桌位都有烤爐，訂位前須提前跟服務員說，別像熊胖一樣傻傻訂好位就算了，來到現場以後，經過服務生解說後才知道需要特別註明，熊胖不得不還要繼續等待其他顧客用餐結束。

築間幸福鍋物-站前秀泰店提供蔬食自助吧，種類來看也準備得相當的多，除了蔬食之外還有部分的火鍋料，尤其是花枝滑特多人使用，隨時來看幾乎都是空盤居多。

築間幸福鍋物-站前秀泰店的飲料吧同樣有不少種，有熱飲、冷飲甚至還有知名品牌的巧克力冰沙以及沙瓦。

築間幸福鍋物-站前秀泰店同樣提供三種品牌的的冰淇淋，雖然有三種不同品牌的冰淇淋，他們也有準備霜淇淋，滿足各種不同需求的客人。

築間幸福鍋物-站前秀泰店的醬料同樣也是相當豐富，總共有14種不同的種類，而且牆壁上也有教客人要怎麼搭配才會好吃。

【DM擷取自官網】

就熊胖個人來說，築間幸福鍋物-站前秀泰店的火烤兩吃選單有點複雜，不論你要吃火鍋或者是選擇火烤者都會有一個鍋底，熊胖不知道到底兩者的肉品差別在哪裡，還是火鍋的肉品會比較薄？選擇火烤的肉品就會有一定的厚度？這是熊胖百思不得其解的。