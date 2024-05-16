熊胖吃過了不少的火鍋店，而築間幸福鍋物這一連鎖品牌的火鍋也經營了好一陣子，坦白說，這也是熊胖第一次來吃，不過好像也不是每一家築間幸福鍋物都具備了火烤兩吃的服務，之前熊胖知道的是台中中科店，這次熊胖要跟大家分享的這一家，同時具備火烤兩吃的服務，同樣的，有吃過的朋友歡迎留言跟熊胖分享口感，沒吃過這家的舊跟熊胖一起來看看吧！
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築間幸福鍋物-站前秀泰店，顧名思義也就次位於台中東區的秀泰百貨裡，當然這裡不論是停車或是騎機車都會常的方便，築間幸福鍋物-站前秀泰店的佔地患是相當的寬敞，一進入秀泰百貨入口就可以看到它。
築間幸福鍋物-站前秀泰店用餐環境有半開放包廂，也有沙發座椅，大多數以四人座居多，值得一提的是，雖然築間幸福鍋物-站前秀泰店有火烤兩吃的服務，但並不是每一張桌位都有烤爐，訂位前須提前跟服務員說，別像熊胖一樣傻傻訂好位就算了，來到現場以後，經過服務生解說後才知道需要特別註明，熊胖不得不還要繼續等待其他顧客用餐結束。
築間幸福鍋物-站前秀泰店提供蔬食自助吧，種類來看也準備得相當的多，除了蔬食之外還有部分的火鍋料，尤其是花枝滑特多人使用，隨時來看幾乎都是空盤居多。
築間幸福鍋物-站前秀泰店的飲料吧同樣有不少種，有熱飲、冷飲甚至還有知名品牌的巧克力冰沙以及沙瓦。
築間幸福鍋物-站前秀泰店同樣提供三種品牌的的冰淇淋，雖然有三種不同品牌的冰淇淋，他們也有準備霜淇淋，滿足各種不同需求的客人。
築間幸福鍋物-站前秀泰店的醬料同樣也是相當豐富，總共有14種不同的種類，而且牆壁上也有教客人要怎麼搭配才會好吃。
【DM擷取自官網】
就熊胖個人來說，築間幸福鍋物-站前秀泰店的火烤兩吃選單有點複雜，不論你要吃火鍋或者是選擇火烤者都會有一個鍋底，熊胖不知道到底兩者的肉品差別在哪裡，還是火鍋的肉品會比較薄？選擇火烤的肉品就會有一定的厚度？這是熊胖百思不得其解的。
▲秘製牛滷飯 +30元
有一說一，熊胖看到這牛滷飯頓時傻眼了一下，本來以為是那種牛肉燥的那一種，沒有想到的是肉塊的那種，肉塊也不是不好，就是對照品名的話，有一種說不上來的不搭，個人感覺叫牛肉飯可能還比較貼切一些。
▲松露金鑽雞湯90元
之前我們吃火鍋幾乎都會點牛奶鍋、麻辣鍋等等，這次來築間幸福鍋物-站前秀泰店當然也就嘗試嘗試不同口味的鍋底。
松露金鑽雞湯裡面撈得到一大塊的雞肉，湯底的味道也算濃郁，有雞肉的鮮甜味，以及松露所帶來的鮮味。
▲川味麻辣湯底+80元
熊胖之前有聽人說過，來築間就是要吃麻辣鍋，所以熊胖來築間幸福鍋物-站前秀泰店特地就是要來喝喝看他們家的湯底味道如何？
築間幸福鍋物-站前秀泰店的麻辣湯底，是那一種會辣的那一種，讓熊胖稍微有點小小失望就是。
▲美國濕式牛板腱 530元
一盤肉約有14小片肉，築間幸福鍋物-站前秀泰店的肉片並不大，就肉片的CP值來說並不高，如果說要來築間吃火烤，熊胖認為不太值得。
就肉片吃起來的質感來說，尚可接受，不難吃，不過本身肉片也算薄，吃起來有點空虛感。
▲美國冷藏濕式熟成牛五花 320元
這一盤熊胖覺得CP值就更低了，熊胖覺得啊....現在通常牛肉只要掛上濕式這兩個字，是不是價格都可飆升一倍以上？老實說，熊胖的嘴比較笨拙，真的吃不初一般冷凍牛肉跟濕式牛肉究竟差別在哪裡？ 說不定改天各大餐廳是不是也要推出乾式熟成，價格又更高一些。
▲海鮮總匯鍋 680元
愛吃海鮮的妃妃這次選擇了海鮮總匯，裡面有白蝦、草蝦、軟絲、鮭魚片、鯛魚片、鱸魚片、鮮蚵、生蠔、蛤蜊，整個看起來超級豐盛，這次熊胖認為與其點那個什麼濕式牛肉，不如點一盤這個感覺還更有性價比。
今天來到築間幸福鍋物-站前秀泰店用餐，坦白說，雖然自助吧的豐富程度相當不錯，但肉品部分熊胖覺得CP值方面不是那麼OK，點了兩盤濕性牛肉不如一盤海鮮綜合，而且熊胖上次跟大家分享了瀧厚炙燒熟成牛排也是主打濕性熟成牛肉，就真的有比較優嗎？熊胖並不認為，不過話說回來，築間火鍋每一家的生意都還不錯是真的，好啦！以上就是熊胖在築間幸福鍋物-站前秀泰店自費用餐體驗，你也喜歡吃火鍋嗎？這一篇提供給你參考囉
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