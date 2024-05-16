你們知道鐵道路上有一家隱藏版的串燒餐酒館嗎？

「喚味私烤」有著餐酒館的氛圍和餐點品質，卻只有啤酒屋的價格

店家前身是米樂義式料理，老闆為了追求料理多元變化，因此轉型為串燒餐酒館~

老闆用心製作串燒、舒肥料理和多樣化的調酒，重點是價格很親民

只要啤酒屋的價格像是舒肥羊小排一份價格才150元、串烤2串最低80元，就可以享受餐酒館水準的料理

喜歡喝一杯、享用質感串燒料理的朋友，快跟著小米一起去看看吧！

『喚味私烤』

提供寄杯活動(無限期)

購買20杯生啤酒2,500元(原價2,700元)

購買50杯生啤酒6,000元(原價6,750元)

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👉喚味私烤位置及停車方式

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喚味私烤位於鐵道路二段靠近武陵路，店前有兩個停車格，附近有白線可以停車，晚上還蠻好停的

提醒大家有喝酒的話，記得要坐朋友的車或叫車喔！

<<開車不喝酒，飲酒過量有害健康>>

👉喚味私烤環境介紹

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店內走的是時尚工業風，光影映照在灰色牆面上展現內斂的質感

座位以2-4人桌為主，人多可以合併桌子，不管是情侶、好友多人聚餐還這邊都很適合。

酒櫃陳列紅、白酒、烈酒等不同種類的酒，由妹子為大家調酒喔，妹子調的酒是不是比較好喝呢

(謎之聲:你不要這樣子)

👉喚味私烤用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟一群好友廣宇、萱茹、小彤和Lisa來捧老闆的場，當然要點好點滿 XD

菜單請看文末，或點我看線上菜單。

首推串烤肉捲，老闆使用品質較好的肉片，搭配蔬菜讓口感更豐富

最便宜肉捲2串只要80元，跟啤酒屋的價格差不多，而且還是在如此有質感的餐酒館耶！

從左到右是絲瓜豬肉捲/2串(85元)、青蔥肉捲/2串(80元)、蘆筍肉捲/2串(90元)、金針菇肉捲/2串(80元)、小蕃茄肉捲/2串(80元)。

小米特別推薦絲瓜豬肉捲，有絲瓜汁感的甜、五花豬的嫩與特調醬汁三種不同風味結合，好吃又下酒喔！

蘆筍肉捲也不錯，口感爽脆多汁，重口味的朋又可以點青蔥肉捲。

雖然價格親民，但老闆使用的都是品質較好且新鮮的食材，相信品嘗過的朋友一定能知道老闆的用心

小蕃茄肉捲/2串(80元)培根包覆小番茄，溫熱的小番茄口感特別甜，一口咬下爆汁的爽感挺不錯的

金針菇肉捲/2串(80元)別名是See you tomorrow XD

除了豬肉捲以外，還有雞肉、牛肉、羊肉等多種不同選擇~

從左至右是雞腿肉串/2串(90元)、烤雞心/2串(90元)、雞皮串(50元)、雞翅串(45元)。

雞腿肉串使用的是台灣國產雞肉，比較不會有腥味，嫩又有肉甜味

烤雞心帶點油脂，嫩又有Q彈的口感，喜歡吃雞心的朋友不妨點看看。

烤雞皮脆脆的很下酒，雞翅串嫩又有脆口的軟骨~

不喜歡吃太多肉的朋友，也有很多選擇

像是醬烤甜不辣(30元)、醬烤豆皮(30元)、百頁豆腐(35元)、醬燒米血(30元)、醬烤豆干(30元)。

醬烤甜不辣(30元)外酥內Q，加上鹹中帶甜的醬汁，即使是平凡的食材也變得不平凡喔

這是小彤喜歡的醬烤豆皮(30元)，有脆脆的口感，偏重口味。

百頁豆腐(35元)很便宜耶！

醬燒米血(30元)。

醬烤豆干(30元)有劃開讓醬汁更入味喔~

愛吃蔬菜的朋友，這裡選擇性也不少，像是櫛瓜、青椒、香菇、玉米筍等等。

櫛瓜/2串(80元)帶有奶油香的櫛瓜小米超推的

帶殼玉米筍/5根(90元)其他餐廳應該要賣100多元了吧！

因為很新鮮連玉米鬚都可以吃喔，沾上椒鹽更對味

舒肥羊小排(150元)可就厲害了，這麼一大份才賣150元很超值

而且經過繁雜的舒肥工法製作，所以每日限量、每人限點一份喔！

附七味粉和孜然粉。

羊肉帶點肥肉油脂特別甘甜，經過舒肥處理後，口感很嫩，加上羊肉獨特的風味，配酒超讚的~

酒香翅小腿(200元)是之前米樂義式料理經典的菜色。

主廚會先將雞腿肉削開往下移以方便客人食用，接著用酒、醃料醃製入味後下鍋油炸，口感酥嫩帶酒香，真的很想喝一杯

特別提醒要沾上日本美乃滋一起吃，不僅增加風味又解膩喔。

吃了這麼多串烤、炸物當然要喝上一杯啦

左起是思考人生(160元)、浪漫細胞(150元)、吃瓜人生(150元)、星空(150元)、粉紅雲朵(160元)、戀人未滿(160元)和喚味冰茶(160元)。

星空(150元)是最美的調酒了，以黑色伏特加為基底，加入蝶豆花後渲染成美麗的深藍色

小彤看到這麼美的酒笑得好甜喔！

攪拌時可以看到星空流動非常美，雖然口味重一些，不過女孩子也蠻適合的~

粉紅雲朵(160元)有萊姆酒和草莓酒，有濃郁草莓甜香和萊姆酒香甜的口感，帶點微醺的感覺也很適合女士飲用

戀人未滿(160元)有梅酒、蝶豆花，有梅酒香氣、可爾必思的甜，攪拌時會有美麗的顏色喔，大家不妨嘗試看看！

思考人生(160元)有接骨木茶酒和可爾必思，有木頭的香氣和茶味回甘，搭配甜甜的可爾必思，想要思考人生的朋友不妨喝一杯喔 XD

吃瓜人生(150元)使用HIGH BALL 琴酒、小黃瓜，單純琴酒酒香加上小黃瓜，想要喝特別口味的朋友不妨喝看看。

將韓國燒酒和啤酒製作深水炸彈超帥的，帶有水蜜桃香的燒酒與啤酒混合，男女都會喜歡喝喔

會由老闆或帥妹為大家製作深水炸彈喔。

好友相聚當然要乾杯啦~

海鮮料理也不少耶，烤花魚(250元)是限量餐點不是每天都有喔！

花魚肉質細緻，又甜又香，帶點魚刺，食用時要小心

秋刀魚(80元)很超值耶，經由專業主廚料理後，魚肉有汁、香味特別濃郁，沾上胡椒鹽很下酒。

鹽烤大蝦/2支(150元)老闆有處理過剪除蝦鬚了。

蝦子很新鮮，輕輕一剝就可以剝除蝦殼了，而且肉質鮮甜彈牙

香腸很特別，有台灣手工黑豬肉高粱和牛肉香腸

台灣手工黑豬肉高粱香腸(130元)帶高粱酒香，有點肥又不會太肥、挺嫩的

台灣手工牛肉香腸(130元)肉的味道比較重，喜歡重口味的朋友可以嚐看看。

來到這邊不用怕吃不飽，主食有炒烏龍麵，可以選擇辣或不辣，一份130元好便宜喔

鹹甜的醬汁、肉絲和烏龍麵結合，讓人忍不住一口接一口呢！

微辣的乾拌麵一份才80元，麵體是關廟麵，吸附老闆特調鹹甜的醬汁，一下就被解決了 XD

這是小朋友最愛的煉乳銀絲卷(50元)。

以上是我們的心得分享，喚味私烤沒有讓小米失望，老闆使用專業的料理手法製作串燒，有多種肉品和海鮮可以選擇

加上美美的調酒和帥氣的深水炸彈，不管男女都很適合來享用美食、微醺一下喔！

👉喚味私烤營業時間地址

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🌟店家資訊：喚味私烤

🏠地址：新竹市北區鐵道路二段252號

☎電話：0970 803 088

⏰營業時間：17:30–02:00 (週四公休)

粉絲團：喚味私烤

➡️現金交易/無收取服務費

👉喚味私烤菜單目錄搶先看

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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