基隆玩水、游泳推薦這個外木山海興游泳池，2024年最新資訊與開放時間，外木山海興游泳池最大賣點就是直接在海岸旁邊玩水，一邊看著美麗海景一邊戲水超棒！然後離公廁跟停車場也很近，交通也很便利，重點是來這玩還不用錢呢！

外木山海興游泳池｜交通方式＆停車資訊

外木山海興游泳池備有超大的免費停車場，可以先到協和電廠買冰棒再來，不過搭公車感覺有點麻煩，建議還是自行開車會騎車來比較方便，停車場旁邊就是廁所，開放時間是早上八點到晚上十點，還蠻多人直接把廁所當更衣室來用，進去出來都變成泳褲了

外木山海興游泳池｜環境介紹

停好車後可以先來觀景平台欣賞風景，看下去就是兩個游泳池，外木山海興游泳池最大優勢是天然海水，水質方面還算乾淨，而且海水就是透心涼，建議小孩來玩水一定要套泳圈

外木山海興游泳池也分成淺水區和深水區域，我認真覺得深水區乾淨很多，大概是因為海水流動比較多的關係，淺水區就蠻混濁的，但深水區聽說有時候會有水母，要注意一下

大概是平日的關係，而且今天沒什麼浪，深水區這邊的海超級乾淨，藍綠色清澈的海水，還可以看到下面的魚群在游泳，平日來這玩水真的很棒！

外木山海興游泳池看過去的景色實在很棒很迷人，可以在如此優美環境下游泳很幸福，但美好環境還需要靠大家一同維護，游完泳記得垃圾要帶走唷，外木山海興游泳池提供給大家夏天戲水參考

外木山海興游泳池

地址：手機直接導航海興游泳池即可

營業時間：24小時（建議白天前往）

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