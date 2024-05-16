天母新開幕咖啡廳

天母運動公園對面雙層樓建築

【All Day Roasting Company】

獨棟現代工業風建築，

超大空間的咖啡廳！

自家烘焙豆、單品咖啡、手沖咖啡，

咖啡選項豐富，亦有提供鹹食，

是具質感的天母早午餐、下午茶！

【All Day Roasting Company天母店】

地址：台北市 士林區 忠誠路二段164號

電話：02-28722286

營業時間：07:30-19:30

官網： https://www.allday-normal.com

▼1F有為點餐區&餐點製作區，

諾大的咖啡中島吧台特別醒目，

亦有少數咖啡座位。

▼提供世界各位精選咖啡，

販售自家烘焙咖啡豆、禮盒等。

▼2F開放式座位區，

擁有270度的天母公園綠意景觀。

【All Day菜單】

咖啡品項眾多，

餐點有：沙拉/三明治/點心/甜點等，

✔️需另加10%服務費

【招牌超費工拿鐵】

✔️左：火烤焦糖

✔️右：義大利榛果

看這名字是倒底有多費工？🤨

個人喜歡「火烤焦糖」多一些，

雖然有點甜，喝了心情也變甜！

▼點了一些鹹食

當作早午餐一起吃一吃

【招牌熱狗三重奏】$230

大享堡的尺寸好入喉，

麵包體+德式臘腸+墨西哥莎莎醬

口味大眾化很ok!!

【冰滴咖啡】$180

每日現限量供應！

長時間低溫萃取的冰滴咖啡，

入口有如威士忌般的沉厚香醇，

但這杯！不！會！醉！

【帶皮火腿三明治】$290

法式帶皮火腿、卡貝爾乾酪、切片乾酪，

配上芥末籽醬，多層次的風味！

【Latte】

菜單上寫著這句引起我好奇：

『淺焙咖啡在大量牛奶的甜味衝擊後，

還能保持風味嗎？』

好奇心驅使點了一杯喝看看！

【招牌熱狗三重奏】$230

德國香腸、義式臘腸、墨西哥莎莎醬

【北非蕃茄燉蛋】$290

自製手工蕃茄醬、雞蛋、洋蔥

顏值不錯，蕃茄燉蛋也沒毛病，

但麵包可以再用心一點!!!

▼【冰滴咖啡】$180

《蛋寶543》

隨心所慾，隨便吃吃不會踩雷，

【All Day Roasting Company天母店】

雖然三明治類的鹹食選擇較少，

但咖啡選擇多且專業加分不少，

很多年輕人喜歡坐在門前綠草皮上曬太陽野餐，

這種很Chill的vibe大概只有天母有~~

推薦給大家~~💕

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