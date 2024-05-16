天母新開幕咖啡廳
天母運動公園對面雙層樓建築
【All Day Roasting Company】
獨棟現代工業風建築，
超大空間的咖啡廳！
自家烘焙豆、單品咖啡、手沖咖啡，
咖啡選項豐富，亦有提供鹹食，
是具質感的天母早午餐、下午茶！
【All Day Roasting Company天母店】
- 地址：台北市士林區忠誠路二段164號
- 電話：02-28722286
- 營業時間：07:30-19:30
- 官網：https://www.allday-normal.com
▼1F有為點餐區&餐點製作區，
諾大的咖啡中島吧台特別醒目，
亦有少數咖啡座位。
▼提供世界各位精選咖啡，
販售自家烘焙咖啡豆、禮盒等。
▼2F開放式座位區，
擁有270度的天母公園綠意景觀。
【All Day菜單】
咖啡品項眾多，
餐點有：沙拉/三明治/點心/甜點等，
✔️需另加10%服務費
【招牌超費工拿鐵】
✔️左：火烤焦糖
✔️右：義大利榛果
看這名字是倒底有多費工？🤨
個人喜歡「火烤焦糖」多一些，
雖然有點甜，喝了心情也變甜！
▼點了一些鹹食
當作早午餐一起吃一吃
【招牌熱狗三重奏】$230
大享堡的尺寸好入喉，
麵包體+德式臘腸+墨西哥莎莎醬
口味大眾化很ok!!
【冰滴咖啡】$180
每日現限量供應！
長時間低溫萃取的冰滴咖啡，
入口有如威士忌般的沉厚香醇，
但這杯！不！會！醉！
【帶皮火腿三明治】$290
法式帶皮火腿、卡貝爾乾酪、切片乾酪，
配上芥末籽醬，多層次的風味！
【Latte】
菜單上寫著這句引起我好奇：
『淺焙咖啡在大量牛奶的甜味衝擊後，
還能保持風味嗎？』
好奇心驅使點了一杯喝看看！
【招牌熱狗三重奏】$230
德國香腸、義式臘腸、墨西哥莎莎醬
【北非蕃茄燉蛋】$290
自製手工蕃茄醬、雞蛋、洋蔥
顏值不錯，蕃茄燉蛋也沒毛病，
但麵包可以再用心一點!!!
▼【冰滴咖啡】$180
《蛋寶543》
隨心所慾，隨便吃吃不會踩雷，
【All Day Roasting Company天母店】
雖然三明治類的鹹食選擇較少，
但咖啡選擇多且專業加分不少，
很多年輕人喜歡坐在門前綠草皮上曬太陽野餐，
這種很Chill的vibe大概只有天母有~~
推薦給大家~~💕
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