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台北市士林區[天母咖啡廳] All Day Roasting Company 天母新開幕咖啡廳 獨棟工業風建築 #天母美食 @蛋寶趴趴go

2024-05-16 13:50:05 蛋寶趴趴go 人氣：114
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窩客好文

蛋寶趴趴go

發表篇數：831篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 士林區

造訪商家：All Day Roasting Company天母店
place台北市士林區忠誠路二段164號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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天母新開幕咖啡廳

天母運動公園對面雙層樓建築

All Day Roasting Company

獨棟現代工業風建築，

超大空間的咖啡廳

自家烘焙豆、單品咖啡、手沖咖啡，

咖啡選項豐富，亦有提供鹹食，

是具質感的天母早午餐下午茶

 

All Day Roasting Company天母店

▼1F有為點餐區&餐點製作區，

諾大的咖啡中島吧台特別醒目，

亦有少數咖啡座位。

▼提供世界各位精選咖啡，

販售自家烘焙咖啡豆、禮盒等。

▼2F開放式座位區，

擁有270度的天母公園綠意景觀。

 

All Day菜單

咖啡品項眾多，

餐點有：沙拉/三明治/點心/甜點等，

✔️需另加10%服務費

 

【招牌超費工拿鐵】

✔️左：火烤焦糖

✔️右：義大利榛果

看這名字是倒底有多費工？🤨

個人喜歡「火烤焦糖」多一些，

雖然有點甜，喝了心情也變甜！

▼點了一些鹹食

當作早午餐一起吃一吃

 

【招牌熱狗三重奏】$230

大享堡的尺寸好入喉，

麵包體+德式臘腸+墨西哥莎莎醬

口味大眾化很ok!!

 

【冰滴咖啡】$180

每日現限量供應！

長時間低溫萃取的冰滴咖啡，

入口有如威士忌般的沉厚香醇，

但這杯！不！會！醉！

 

【帶皮火腿三明治】$290

法式帶皮火腿、卡貝爾乾酪、切片乾酪，

配上芥末籽醬，多層次的風味！

 

【Latte】

菜單上寫著這句引起我好奇：

『淺焙咖啡在大量牛奶的甜味衝擊後，

還能保持風味嗎？』

好奇心驅使點了一杯喝看看！

 

【招牌熱狗三重奏】$230

德國香腸、義式臘腸、墨西哥莎莎醬

 

【北非蕃茄燉蛋】$290

自製手工蕃茄醬、雞蛋、洋蔥

顏值不錯，蕃茄燉蛋也沒毛病，

但麵包可以再用心一點!!!

 

▼【冰滴咖啡】$180

 

蛋寶543》

隨心所慾，隨便吃吃不會踩雷，

All Day Roasting Company天母店

雖然三明治類的鹹食選擇較少，

但咖啡選擇多且專業加分不少，

很多年輕人喜歡坐在門前綠草皮上曬太陽野餐，

這種很Chill的vibe大概只有天母有~~

推薦給大家~~💕

 

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 FB：蛋寶趴趴go

 IG：egg_papago

 

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