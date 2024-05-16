中壢美食推薦這家阿桃的店(原創客家菜)，阿桃的店原本是在舊市場裡，後來才搬出市場來到大馬路上，除了私房小菜、客家板條、紅燒肉，最出名的應該就是他的鮮切雞肉，很多人會特別來這外帶回家吃，特色就是皮薄肉嫩多汁，搭配客家桔醬，清爽酸甜的好滋味讓人回味再三！

阿桃的店(原創客家菜)｜交通方式、停車資訊

阿桃的店(原創客家菜)現在搬到中壢區康樂路77號，附近有一個收費停車場可以利用，用餐時間這邊還蠻塞的，因為旁邊就是中壢便當名店山之狼便當，阿桃的店在小路上，店面也小小的，不注意看還蠻容易忽略它的

用餐區也是小小的，但外帶的人真的很多，室內有冷氣開放有加分到，餐具、醬料在後面自己拿，這裡的辣椒醬很讚，記得拿一些來沾，牆壁上也有招牌菜的圖畫，不知道點什麼可以參考一下

阿桃的店(原創客家菜)｜菜單、價目表

阿桃的店基本上是以客家料理為主，米粉、米苔目、板條、大湯圓客家美食都有，也有鮮切雞肉、紅燒肉、私房小菜、等，鮮切雞肉是用秤重的只有半隻一隻/，價位不算便宜，但建議要點，鮮切雞肉真的很好吃！

私房小菜，阿桃的店(原創客家菜)還有一個私房小菜區，小份$50大份$100，菜色沒有固定，今天有客家小炒、雲耳炒雙菇、絲瓜等等，喜歡什麼菜直接跟老闆點就可以了

我們點了半隻鮮切雞肉，阿嬤直接掄起旁邊的黃皮大土雞，一個手起刀落，叩叩叩三兩下就剁好一份美美的雞肉切盤

阿桃的店(原創客家菜)｜推薦菜色

首推的就是鮮切雞肉，老實說他真的不便宜，半隻要價620元，但阿桃是用大土雞，所以半隻的份量有夠大！雞皮是鮮黃色的，皮薄肉嫩，阿嬤剁雞的時候那個肉汁是用噴的

˙阿桃的土雞真的有夠嫩，比起陽明山的土雞美味度絲毫不遑多讓，雞腿很有彈性，雞胸則是水嫩不乾柴，超強，吃的時候可以沾點客家桔醬，酸甜的滋味更清爽開胃

客家炒板條，傳統的客家炒板條，油蔥香氣頗濃還有加蝦米提味，醬香十足，但不會過鹹，是用客家粄條，吃起來有米香甜味，彈性也不錯

招牌大湯圓，客家大湯圓就是澎湃，Ｑ軟外皮加上鹹香肉餡，加上混著油蔥與韭菜的大骨湯頭，相當正統的客家湯圓風味

梅花肉，必點！這個也很好吃，切成厚薄適宜的梅花肉，入口嫩中帶Ｑ，吃的時候加點特製的辣椒醬油跟薑絲，好吃

客家小炒、雲耳炒雙菇、豆干、滷鴨蛋，小菜們的表現也不錯，一盤50元份量也給很足，我超愛客家小炒，鹹香夠味，滷鴨蛋也很優秀，一整個入味，豆乾是用大溪豆乾，沾辣椒超棒

炒青菜（大陸妹）一盤100元，不便宜但炒的好吃，有些許的蒜香跟油蔥香氣，大陸妹吃起來也很爽脆

阿桃的店小歸小，但客家料理都很到位，尤其是鮮切雞肉，那個肉質一點都不輸給陽明山的土雞！沾客家桔醬真的有夠好吃，但真心希望他可以出小份的，半隻就算4個人也吃不太完啊

阿桃的店(原創客家菜)

地址：桃園市中壢區康樂路77號

電話：03 422 4781

營業時間：10:00–18:00（週四公休）

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